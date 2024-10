TOP momenty z fashion weeku v Paríži: Travis Scott na móle, tenisky zahalené do kvetov aj prehliadka Coperni v Disneylande

High fashion nemá žiadne hranice a limity, o čom sa presvedčíš nižšie.

Po New Yorku, Londýne a Miláne boli posledný týždeň oči všetkých módnych nadšencov uprené na Paríž, kde hviezdni návrhári predstavili svoje nové ready-to-wear kolekcie na sezónu jar a leto 2025.

Ako sme postrehli už minulý rok, ženské modely majú sklon k návratu k elegancii a sú zároveň veľmi nadčasové, vďaka čomu luxusná móda znovu vyzerá tak, ako by mala – luxusne.

Vybrali sme najlepšie kolekcie, originálne nápady aj cool modely obuvi. Nechýbajú ani outfity celebrít či známe modelky na prehliadkových mólach a medzi TOP momentmi z fashion weeku v Paríži nájdeš aj lukostrelkyňu Sofiu Ginevra Giannì, ktorá strieľala šípy na prehliadke Dior. Presvedč sa o tom nižšie.

Ak ťa bavia články o módnych trendoch, teniskách, outfitoch alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Bella Hadid späť na prehliadkovom móle

Bella Hadid sa vrátila na prehliadkové móla na fashion weeku v Paríži, akoby ich nikdy neopustila. Známa modelka bola súčasťou veľkolepej šou Anthonyho Vaccarella a módneho domu Saint Laurent, keď bez ohlásenia vyšla pred pozvaných hostí v elegantnej siluete, ktorú tvorilo oversized sako s dvojradovým zapínaním, biela košeľa s kravatou, široké nohavice a v neposlednom rade výrazné okuliare s čírymi sklami. Predtým bola naposledy na móle pred približne dvomi rokmi na prehliadke Miu Miu.

Vzhľad tmavovlásky, ktorá v minulosti randila s The Weekndom, bol poctou zakladateľovi Yves Saint Laurentovi, konkrétne jeho spôsobu obliekania, keď veľmi často nosil podobné obleky. Záznam z prehliadky nájdeš na YouTube.

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Kabelka z 18-karátového zlata za 250-tisíc eur

O rozruch sa postaral aj módny dom Rabanne, keď počas prehliadky kolekcie na sezónu jar a leto 2025 odhalil „najdrahšiu kabelku na svete“, ktorá je vyrobená z 18-karátového zlata a jej cena je 250-tisíc eur.

Unikátny model na zlatej retiazke, ktorý vzdáva hold „najdrahším šatám“, vytvoril zosnulý návrhár Paco Rabanne pre francúzsku módnu ikonu Françoise Hardy ešte v roku 1968. Ide o perfektný príklad práce s archívom značky, ktorý veľmi umne využíva súčasný kreatívny riaditeľ Julien Dossena.

Dossena vytvoril kabelku v spolupráci s remeselným klenotníkom Arthusom Bertrandom, pričom práca im trvala približne 100 hodín. Finálny výsledok však stojí za to.

Zdroj: Peter White/Getty Images

Prehliadka Vetements s Travisom Scottom a Gigi Hadid

Esencia Vetements vo svojej najčistejšej podobe – takto by sme v skratke opísali novú kolekciu s rukopisom Gurama Gvasaliu, ktorý prebral žezlo po svojom bratovi Demnovi, a na prehliadku zavolal hviezdy ako Travis Scott či Gigi Hadid.

Zdroj: Daniele Oberrauch/Gorunway

Zatiaľ čo raper vyšiel na mólo v čiernom koženom motorkárskom outfite, ktorý doplnil o sériu výrazných šperkov, tak známa modelka pútala pozornosť v krátkom modeli šiat zo žltej lepiacej pásky s logom DHL. Okrem Scotta a Hadid vyšli na pódium aj ďalšie známe tváre – Heidi Klum, Destroy Lonely alebo stylista celebrít Law Roach.

Kolekcia na sezónu jar a leto 2025 je inšpirovaná globálnou hospodárskou krízou a spotrebiteľmi, ktorí sú čoraz opatrnejší voči nekontrolovanej spotrebe. Gvasalia týmto dielom vyjadril potrebu prehodnotiť význam módy vo svete, kde sa staré systémy rozpadajú.

Moderné umenie v podaní módneho domu Loewe

Ďalšiu skvelú kolekciu pre španielsky módny dom Loewe si pripísal návrhár Jonathan Anderson, ktorého modely na budúcoročnú jar a leto sú ako moderné umenie v podobe oblečenia, doplnkov a obuvi.

Loewe aj v novej sezóne pokračuje v spájaní inovácií a tradičného remesla. Anderson znovu osviežuje diela originálnymi textúrami, atraktívnymi kvetinovými potlačami a jemnými farebnými paletami. Téma prírody, umenia a kultúry je citeľná zo všetkých siluet.

Zdroj: Loewe

Ready-to-wear kolekcia jar/leto 2025 od Loewe obsahuje hravé siluety, ktoré veľmi prirodzene kombinujú eleganciu s uvoľnenou módou, pričom sčasti je vyrobená z ekologicky udržateľných materiálov. Unikátne sú tiež výrazné doplnky – asymetrické kabelky či oversized šperky, ktoré dodávajú jednotlivým vzhľadom charakter.

Za pozornosť stojí aj outfit Daniela Craiga, v ktorom prišiel na prehliadku s manželkou Rachel Weisz. Pozri si záznam z parížskej šou.

Tenisky Reebok Instapump Fury zahalené do kvetov

O jeden z TOP momentov na týždni módy v Paríži sa postarala značka Noir Kei Ninomiya, ktorá v rámci novej ready-to-wear kolekcie predstavila tiež vlastnú verziu tenisiek Reebok Instapump Fury.

Japonský návrhár Kei Ninomiya, ktorý je absolventom prestížnej Royal Academy of Fine Arts v Antverpách, bol pre nás doteraz neznámym tvorcom, avšak po tejto krásnej úprave ikonického modelu s logom Reebok ho budeme ďalej sledovať.

Okrem tohto romantického bieleho vyhotovenia zahaleného do kvetov odhalil aj ďalšie cool štýly vrátane charakteristickej žlto-červenej schémy s rovnakým motívom.

Zdroj: Peter White/Getty Images

Hriešna kolekcia Mugler plná archívnych modelov

Minulý štvrtok nás na PFW dostala do varu najmä nová ready-to-wear kolekcia módneho domu Mugler. Zatiaľ čo v hľadisku sedeli hviezdy ako Cardi B či Normani, na móle sme videli hriešne modely s rukopisom návrhára Caseyho Cadwalladera, ktorý našiel inšpiráciu v archívnych štýloch Thierryho Muglera.

Zdroj: Filippo Fiori/Gorunway

45-ročný kreatívny riaditeľ módneho domu predstavil 29 siluet, ktoré odvážnymi líniami, strihmi a tvarmi pochádzali z budúcnosti, ale ich vzhľad jasne ovplyvnil bohatý archív Mugler.

Nová, apokalyptická kolekcia obsahuje asymetrické šaty v krátkych strihoch, sakové šaty s odhaleným dekoltom, objemné vrchné vrstvy s vypchatými ramenami, korzety, kostýmy, sofistikované overaly, ale tiež modely s bohatým zdobením.

Zdroj: Filippo Fiori/Gorunway

Debutová kolekcia Alessandra Micheleho pre Valentino

Návrhár Alessandro Michele, ktorý zmenil tvár Gucci, predstavil debutovú ready-to-wear kolekciu pre módny dom Valentino a jeho fanúšikovia nezostali sklamaní. Dielo s názvom Pavillon des Folies ponúka eklektický štýl luxusnej módy, ktorá je charakteristická pre talianskeho tvorcu s bohatými skúsenosťami.

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Bývalý návrhár Gucci vstúpil do archívov talianskej ikony a pretransformoval ich do súčasnej podoby so svojimi elegantnými, ale maximalistickými podpismi.

Michele predstavil pred parížskym hľadiskom celkovo 85 siluet, ktoré vychádzajú z dizajnov zo 60., 70. a 80. rokov. Na móle sme videli výrazné kožuchy, slávnostné róby s volánmi, smokingové saká ako vystrihnuté z kráľovských plesov, perleťové vrchné diely, bohato zdobené klobúky či luxusné kožené kabelky. Po záverečnej siluete si Michele užil zaslúžený potlesk od odborníkov aj celebrít ako Harry Styles, Elton John alebo Jared Leto.

Lukostrelkyňa na prehliadke Dior

Módny dom Dior je synonymom luxusu, avšak návrhárka Maria Grazia Chiuri predstavila na fashion weeku v Paríži kolekciu, ktorá je ódou na sofistikovanú športovú módu. Hlavnou hviezdou prehliadky bola súťažná lukostrelkyňa a umelkyňa Sofia Ginevra Giannì (na fotografii, pozn. redakcie), známa ako SAGG Napoli.

Giannì strieľala šípy počas celej šou, na ktorej sama predviedla siluetu s čiernymi šatami v čižmách nad kolená.

Návrhy z kolekcie jar a leto 2025 obsahujú myšlienku športu spôsobom, ktorý prekonáva zaužívané stereotypy luxusnej funkčnej módy. Modelky mali na sebe tiež trikoty s výrezmi, chrániče holenných kostí, hybridy tenisiek a sandálov, trblietavé uniformy či kombinézy z ripstopu inšpirované motošportom. Pozri si celú prehliadku Dior.

Ženská kolekcia Dior na budúcoročnú jar a leto je ódou na sofistikovanú športovú módu. Koniec koncov, umelkyňa a súťažná lukostrelkyňa Sofia Ginevra Giannì, známa ako SAGG Napoli, strieľala šípy počas celej prehliadky, na ktorej sama predviedla siluetu s čiernymi šatami. Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Willem Dafoe uzavrel prehliadku Miu Miu

V posledný deň fashion weeku sme videli aj prehliadku novej sezónnej kolekcie s podpisom Miu Miu, ktorú navrhla Miuccia Prada. Okrem atraktívnych ready-to-wear modelov, ktoré si môžeš pozrieť zo záznamu, nás potešila prítomnosť charizmatického herca Willema Dafoeho, ktorý uzavrel ostro sledovanú šou.

69-ročný herec vyšiel na mólo v dlhom tmavomodrom kabáte, pod ktorým mal pletený sveter s bielou košeľou, sivé nohavice a koženú obuv. Balans medzi uvoľnenou estetikou Miu Miu a uniformným štýlom jasne dominuje celej kolekcii jar/leto 2025.

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Grand finále v podaní Coperni a prehliadky v Disneylande

Mysleli sme, že vizuálnu stránku prehliadky Chanel už nič neprekoná, ale parížsky ateliér Coperni nás znovu presvedčil o svojej výnimočnosti a kreativite, keď novú sezónnu kolekciu predstavil v Disneylande.

Sébastien Meyer a Arnaud Vaillant nás na približne 15 minút vzali do detského raja, aby odhalili luxusné ready-to-wear ženské modely. Ateliér predstavil siluety inšpirované mestským prostredím, ale tiež sexy siluety a elegantné večerné róby, v ktorých uzatvorila šou Kylie Jenner (na fotografii nižšie, pozn. redakcie).

Zdroj: Justin Shin/WireImage

Ak sú ti blízke motívy Disney, v online obchode Coperni je už dostupná populárna kabelka Swipe s podobizňou Mickeyho Mousea z novej kolekcie jeseň/zima 2025.

Pozri si záznam z prehliadky, na ktorú tak skoro nezabudneme. Ide o ďalší pamätný moment Coperni po tom, čo nás v minulosti nadchli šatami nastriekanými na nahé telo Belly Hadid alebo žltými robotmi, ktorí behali po móle spoločne s modelkami.

Čestné uznanie si za kolekcie na sezónu jar/leto 2025 zaslúžia aj módne domy Alexander McQueen, Saint Laurent, Louis Vuitton, Chanel alebo Chloé a milovníci tenisiek ocenia technický model Asics v úprave od dánskej návrhárky Cecilie Bahnsen.