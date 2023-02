5. časť The Last of Us: Clickeri a Bloater útočia. Seriál znova ukázal, v akom krutom svete sa odohráva

V článku sa nachádzajú spoilery k piatej časti

Tento týždeň HBO vydalo novú časť seriálu The Last of Us o dva dni skôr. Sledovali sme v nej pokračovanie príbehu z minulej časti, v ktorej sa Joel a Ellie dostali do Kansas City, kde odboj porazil organizáciu FEDRA a chopili sa vedenia karanténnej zóny.

Autori sa inšpirovali skutočným svetom, keď zobrazili ľudí, ktorí zvrhli fašistickú diktatúru ako ďalších fašistov s rovnako neľudským správaním. Takéto veci sa stávali aj v histórii nášho sveta. Tvorcovia ukázali aj noc, kedy sa stal prevrat, počas ktorého mučili, zabíjali a vešali vojakov z FEDRA.

Následne nám predstavili Henryho a jeho nepočujúceho mladšieho brata Sama. Dozvedeli sme sa, prečo Kathleen, vedúca odboja v Kansas City, tak túži po tom, aby Henriho našli a zlikvidovali. Ten vydal organizácii FEDRA jej brata, ktorý bol predošlým lídrom.

Kathleen sa tak chce Henrymu pomstiť, keďže mu nedokáže odpustiť, že zradil jej brata kvôli svojmu mladšiemu bratovi. Sam podľa Henryho slov dostal leukémiu a liek mala len FEDRA, ktorá si výmenou zaň pýtala hlavu lídra odboja. Ťažko povedať, na koľko je tento liek uveriteľný, ale je možné, že FEDRA len klamala a Henry sa ako zúfalý brat chytal každej slamky, len aby zachránil svojho brata.

Henry dúfa, že Joel a Ellie pomôžu jemu a Samovi dostať sa z mesta a čo najďalej od Kathleen, ktorá urobí všetko pre to, aby ich zabila. Henry má celkom dobrý plán, no ako to už v tomto svete býva, všetko sa pokazí. Henry, Joel, Sam a Ellie čelia smrti hneď niekoľkokrát. Jednak zo strany odboja, jednak počas stretnutia so stovkami infikovaných.

Hra niečo spravila lepšie...

Vďaka pohotovej Ellie a chladnokrvnému Joelovi s úžasným mierením a puškou v ruke to však všetci prežijú. Tvorcovia seriálu opäť pripomínajú, aký je postapokalyptický svet krutý. Aj v tejto časti sa však stretávame so scénami, ktoré boli v seriáli o čosi slabšie, respektíve menej intenzívnejšie a emotívnejšie ako v hre.

Čiastočne za to môže aj réžia hry, v ktorej po smrti Joelovej dcéry Sarah a ďalšej vedľajšej postavy obraz stmavne a tvorcovia ti dajú chvíľu na vstrebanie emócií na pozadí emotívnej hudby. V seriáli sa nič také nedeje, takže smrť niektorých postáv nemá až taký dopad.

Skvelé akčné scény

Zároveň je škoda, že tvorcovia seriálu nedokázali vymyslieť taký depresívny a úderný mini príbeh o komunite ľudí žijúcich v tuneloch. Viedol ich istý muž menom Ish, ktorého príbeh je v hre dosť smutný, no v seriáli ho tvorcovia zatlačili do úzadia. Na druhej strane sa im podarila skvelá akčná sekvencia na konci epizódy, počas ktorej sa do po zuby ozbrojených ľudí pustili stovky infikovaných.

Presne takéto sekvencie seriál občas potrebuje, obzvlášť, keď sú takto dobre nakrútené. Autorom sa podarili aj vizuálne efekty a podarené masky, najmä v prípade detského clickera s gymnastickými pohybmi.

Čerešničkou na torte bol veľký infikovaný jedinec zvaný Bloater, ktorý doslova trhá ľudí na kusy a drví ich jedným úderom. Prekvapením je, že tvorcovia na čele s maskérom a kostymérom Barriem Gowerom ho skutočne vymodelovali a použili herca v obleku. Pomohli si aj vizuálnymi efektami vytvorenými počítačmi, no Bloater sa skutočne nachádzal na nakrúcaní v celej svojej „kráse“.

Bude zaujímavé sledovať, či sa Joel a Ellie ešte postavia ďalšiemu Bloaterovi, v hrách sme to mohli vidieť. Do konca prvej série sa tak zrejme objaví aspoň jeden a ostáva nám dúfať, že hlavné postavy si s ním nejako poradia. Z dnešnej epizódy je však jasné, že na to budú potrebovať viac než obyčajné zbrane.

Bystrému oku tiež neujde scéna, kde Bloater na niekoľko sekúnd akoby ovládal celú hordu infikovaných, ktorí sa riadili jeho pokynmi. V hre nič také nebolo a infikovaní jednali ako jednotlivci. Pravdepodobne to súvisí s tým, že v seriáli pracujú viac ako súčasť kolektívnej mysle (takzvaný hivemind), ktorých spájajú úponky huby cordyceps.

Dejová línia s Kathleen nikoho neohúri

Piata epizóda sa podarila značne viac ako štvrtá, ktorá bola až príliš pomalá a dej neposunula veľmi vpred. Po pozretí piatej časti je jasné, že by bolo lepšie, keby tvorcovia štvrtú a piatu spojili do jednej dlhšej epizódy. Zároveň by z nej ale mohli vystrihnúť scény s Kathleen a jej dejovou líniou.

Príbeh nepotreboval zobraziť jej minulosť a motivácie. Samotná postava nebola zlá, ale jej charakterový oblúk seriál až tak veľmi neobohatil a nedal väčší význam ani Samovej a Henryho dejovej línii.

Je super, že tvorcovia chcú rozšíriť príbeh z hier, čo sa im napríklad v tretej epizóde mimoriadne podarilo, ale nie každá postava potrebuje mať vlastný príbeh a flashbacky. V seriáli je lepšie, ak sú Joelovi nepriatelia skutoční ľudia s menami a osobnosťami a nielen prázdne schránky držiace zbraň, ktoré mu stoja v ceste (ako to je v hrách), no nie vždy sa každej z nich podarí vytvoriť dobrý príbeh.

Ak by tvorcovia spojili 4. a 5. časť a vystrihli z nich aspoň 20 minút, epizóda by mala lepšie tempo. V priebehu skvelých záverečných scén na to síce zabudneš, no aj tie boli hre spracované lepšie (podobne, ako pri smrti Tess). Video nižšie sa spustí v čase, keď si môžeš porovnať posledné scény zo seriálu s hrou.

