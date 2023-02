4. časť The Last of Us bola zatiaľ najslabšia. Čo skrývajú nové postavy pod zemou?

Po najlepšej časti prvej série vydalo HBO tú najslabšiu. Štvrtá časť vôbec nie je zlá, ale veľa sa v nej nedeje. Základom tejto epizódy bolo zlepšenie vzťahu medzi Joelom a Ellie. V hre si k sebe hľadajú cestu postupne a pomaly naprieč cca 13 hodinami, no v seriáli na to majú oveľa menej času, takže tvorcovia sa na to museli zamerať viac. Bolo to citeľné a dialógy medzi nimi sa podarili, no na druhej strane tvorcovia veľmi neposunuli príbeh smerom vpred.

Ellie v tejto epizóde musela stlačiť spúšť zbrane, aby zachránila Joela, čo ju značne rozhodilo. Obzvlášť, keď videla, ako muž, ktorého postrelila, trpí. Tvorcovia v minulých častiach naznačili, že sa nebojí násilných činov a že je pripravená zabíjať a ubližovať, ale táto scéna ukázala, že na to nebola pripravená a otriaslo to ňou.

Na Joelovi čoraz viac vidieť, že mu Ellie nie je ukradnutá a chce sa o ňu postarať. Ku koncu epizódy sa aj podvolí jej vtipom a začína sa pri nej cítiť uvoľnene, čo si doteraz nedovolil. Nevníma ju už len ako náklad, ktorý musí previezť, aj keď si to nechce priznať.

Zdroj: HBO

Nové postavy, ktoré neboli v hre

Medzitým sme v deji spoznali nové postavy, ktoré neboli ani v hrách. Melannie Lynskey (Rose z Dva a pol chlapa) hrá Kathleen, líderku odboja v karanténnej zóne v Kansas City, ktorá zvrhla vládnu organizáciu FEDRA. Jej priamy podriadený je Perry (Jeffrey Pierce, ktorý hral Tommyho v hrách) a obaja sú drsní a nemilosrdní ľudia. Hľadajú a poľujú na ľudí, ktorí mali čokoľvek spoločné s organizáciou FEDRA.

Zdá sa, že tvorcovia seriálu sa rozhodli ukázať, ako by to vyzeralo, keby nebezpečnej skupine odboja čelila osoba, ktorá na to nie je vhodná. Je možné, že celá jej komunita sa zosype a bude to pre jej zlé rozhodnutia, ktoré demonštrovala už v tejto epizóde.

Na konci epizódy sme spoznali aj Henryho a jeho brata Sama, ktorí boli výraznými vedľajšími postavami v hre. Henry ublížil Kathleen a tá urobí všetko pre to, aby ho zabila. Hľadá ho po celom meste, preto odkladá riešenie dôležitejších vecí, ako napríklad betónovú podlahu v jednej z budov, pod ktorou sa niečo hýbe. Podlaha praská a vyzerá to veľmi nebezpečne, no ona to ignoruje.

Zdroj: HBO

Túto sekciu príbehu už tvorcovia ukázali v traileri na ďalšiu epizódu, takže vieme, že ide o infikovaných, a to vrátane veľkého bloatera. Isté je, že v ďalšej časti bude veľa akcie.

Chýbajú skvelé a niekedy aj lepšie scény z hier

Dúfame však, že tvorcovia nakrútili akciu v ďalšej časti lepšie, pretože akčné scény doteraz neboli ničím výnimočné. Akcie nemusí byť nutne veľa, ale v porovnaní s produkčnými hodnotami ostatných aspektov seriálu rozhodne zaostáva v kvalite.

V tejto časti tvorcovia preskočili viaceré skvelé scény z hry, ako napríklad spôsob, akým Ellie zachráni Joela, a sekcie z hotela. Niektoré dramatické scény boli lepšie zahrané a zrežírované v hre ako v seriáli. Hororové časti hry z podzemia by v seriáli mohli vyniknúť, no stále nevieme, či tvorcovia nevynechajú aj tie.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.