Homofóbovia hejtujú 3. epizódu The Last of Us. Homosexuálne vzťahy a LGBTI sú však jadrom príbehu

V článku sa nachádzajú spoilery o sexualite postáv z oboch hier. Neprezradíme ti však kľúčové príbehové udalosti.

The Last of Us je príbeh o láske. Či už je to láska, ktorú cíti rodič k dieťaťu, muž k mužovi, či žena k mužovi. Je to o tom, čo sú ľudia ochotní robiť pre lásku, či už sú to činy nádherné, alebo ohavné. Je to zároveň príbeh Ellie a Joela, dvoch preživších apokalypsu, ktorá zmenila svet na nepoznanie. Na rozdiel od väčšiny zombie filmov a seriálov však infikovaní nie sú v tomto príbehu kľúčoví.

Dá sa povedať, že by tu ani nemuseli byť a príbeh by nestratil nič zo svojho čara. The Last of Us nie je len o heterosexuálnych belochoch v strednom veku, ktorí tvoria hlavné roly nielen vo väčšine hollywoodskych produkcií.

Zdroj: HBO

Tvorcovia hier do príbehu začlenili aj LGBTI témy, no veľmi prirodzeným spôsobom. Nebyť prejavov lásky k rovnakému pohlaviu, divák by si sexuálnu orientáciu postáv ani nevšimol. The Last of Us totiž zobrazuje autenticky pôsobiacich členov LGBTI komunity, nie ich karikatúry.



Tvorcovia to zobrazili najmä v tretej časti, kde ukázali homosexuálov Billa a Franka. Ich príbeh oproti videohre rozšírili. Úspešne sa vyhli klišé v podobe tragického rozuzlenia, akým homosexuálne postavy vo filmoch a v seriáloch často čelia.

Review bombing 3. časti v podaní homofóbov

Tvorcovia sa vyhli akejkoľvek agende, neukázali žiadne explicitné sexuálne zábery a zamerali sa na jednoduchý, no reálny príbeh o láske. Prečo teda naštvaní diváci hromadne znižujú hodnotenie seriálu? Prvé dve časti dostali od divákov na IMdB priemerné hodnotenie 9,2/10. Tá tretia má momentálne 7,9/10, čo by nebolo nezvyčajné, keďže sa to deje bežne. Hodnotilo ju však takmer dvakrát viac ľudí ako prvé dve a až 30-tisíc zo 105-tisíc hlasujúcich jej dalo najnižšie možné hodnotenie – 1/10.

Na Metacriticu sú hodnotenia používateľov ešte horšie a rozdiel medzi hodnotením prvých dvoch a tretej epizódy ešte priepastnejší. Ide o takzvaný review bombing homofóbov a iných zatrpknutých ľudí. Je pravdepodobné, že veľa hlasujúcich epizódu ani nevidelo, len sa ju rozhodli potopiť preto, že zobrazuje lásku homosexuálov.

Zdroj: IMDB

Tvorcov seriálu to neprekvapuje. Podobná situácia nastala už pri hrách. Ellie je totiž lesba a už príbehový dodatok s názvom Left Behind z roku 2013 zobrazil jej homosexuálny vzťah s jej kamoškou Riley. Pri LGBTI+ postavách v akomkoľvek médiu sa často spomína reprezentácia tejto časti populácie.

Zdroj: HBO/Naughty Dog

Vzťah Ellie a Riley je komplikovaný a ich láske bránia mnohé úskalia ako tlak spoločnosti, rozdielne životné cesty, prísne režimy dvoch rozličných vojenských skupín, ktoré medzi sebou bojujú, či skutočnosť, že svoju sexualitu ešte len objavujú. Tvorcovia pracujú s LGBTI+ postavami ako s komplexnými postavami, ktorých charakter a osobnosť formujú v prvom rade ich životné skúsenosti, nielen ich sexuálna orientácia.

Súčasťou príbehu bude zrejme aj transgenderový chlapec

Tretia epizóda nie je posledná, v ktorej budú LGBTI+ postavy. Bozkávanie dvoch dievčat budú homofóbni ľudia vnímať zrejme striedmejšie, ako keď to robili chlapi. Nepochybne ich však rozrušia epizódy ďalších sérií, v ktorých tvorcovia predstavia postavu Leva.

Zdroj: HBO/Naughty Dog

Lev je transgenderový chlapec, ktorý utiekol od svojej rodiny a zo svojho klanu. Jeho matka a sfanatizovaní ľudia nedokázali pochopiť, že sa necíti ako žena a že sa nechce stať manželkou vraha vo veku 13 rokov. Lev si oholil vlasy a spoločne so svojou sestrou Yarou sa vydal na útek. Yara je mu silnou oporou a jediným blízkym človekom, ktorý ho nechce zabiť len preto, že je odlišný.

Tvorcovia hry sa rozhodli ukázať, čo sa odohráva v hlave transgenderového tínedžera a aké peklo prežíva. Hráči sa vďaka tomu mohli do jeho roly vcítiť a pochopiť, prečo je pre neho dôležité držať sa svojich pocitov, aj keď preto riskuje vlastný život.

Otvor srdce a počúvaj hlasy ľudí, ktorí chcú prežiť len to, čo my ostatní považujeme za samozrejmosť

Lev predstavuje ojedinelý prípad reprezentácie transľudí v hernom či vo filmovom médiu a ľudia, ktorí majú otvorené srdce, tak možno aj vďaka nemu dokážu zmeniť názor na transgenderových ľudí. Existujú však aj názory, že tvorcovia ho v príbehu trápili až príliš a jeho život nemusel byť taký deprimujúci.

Zdroj: HBO/Naughty Dog

V druhej hre sú témy rodovej identity ešte výraznejšie, keďže Ellie je staršia a sexuálne aktívnejšia. Je to však tiež súčasťou charakteru postáv a sú nevyhnutné pre úplnosť deja.

