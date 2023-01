3. časť The Last of Us bola zatiaľ najlepšia. Emotívny príbeh nie je pre homofóbov

V článku nájdeš spoilery k novej časti The Last of Us.

Tretia časť seriálu The Last of Us od HBO mnohých určite dojme. Tvorcovia Craig Mazin a Neil Druckmann v nej oproti videohre zásadným spôsobom zmenili príbeh a podarilo sa im to na jednotku. Seriálové spracovanie vzťahu a života Franka a Billa je presne to, čo od tohto seriálu chcela väčšina fanúšikov – aby okrem zachytenia hlavného príbehu rozvinul dejové línie, na ktoré v hre nebol priestor.

Joel a Ellie smerujú k Billovi a Frankovi, ktorých poznajú už dlhé roky a obchodujú s nimi. Joel dúfa, že mu Bill pomôže s Ellie. Bill je jeden z ľudí, ktorí sa na apokalypsu pripravovali dopredu. Mal úkryt pod domom, hromadu zbraní a pripravil sa na život osamote obklopený pascami. Prvé štyri roky po infekcii cordyceps tak žil bez problémov, no potom sa do jednej z nich chytil Frank. Celá epizóda sleduje ich príbeh v rozmedzí necelých 20 rokov.

Zdroj: HBO

Výsledkom je emotívny príbeh, ktorého koniec nikto nepozná. Je to zároveň najoptimistickejšia a najveselšia epizóda z celej série a celkom možno aj z celého príbehu The Last of Us (v prípade, že tvorcovia seriálu zase nezmenia herný príbeh).

Bill a Frank spolu vzhľadom na postapokalyptickú realitu prežili azda najlepší možný život, aký sa prežiť dal. Skončil sa v deň, keď Frank po ťažkej chorobe odmietol pokračovať pripútaný na vozík. Požiadal Billa, aby ho zabil veľkým množstvom liekov, a Bill sa rozhodol, že zomrie spoločne s ním.

Ako sám vravel, prežil naplnený, šťastný život a bez Franka mu už nedával zmysel. Nechal preto Joelovi všetky svoje veci vrátane listu na rozlúčku. V ňom okrem iného Bill vysvetlil, aké silné city ho k Frankovi pútali a čo pre neho znamenal. Na jednej strane je to silný príbeh o dvoch mužoch, ktorí sa do seba zamilovali, na strane druhej je to priamy odkaz na vzťah Joela a Ellie.

Zdroj: HBO

Témy lásky, ochrany blízkeho a nádeje v lepšiu budúcnosť budú v seriáli pravdepodobne ďalej dominovať.

Je možné, že za epizódu dostane HBO aj viaceré nominácie na cenu Emmy. Minimálne herecké výkony Nicka Offermana (seriál Parks and Recreation) v role Billa a Murraya Bartletta (poznáš ho z 1. série White Lotus) v role Franka si zaslúžia nejaké ocenenie.

Tretia časť bola emotívna, napínavá a vniesla do depresívneho sveta trochu nádeje a svetla. Hádam sa tvorcovia seriálu pokúsia rozšíriť niektoré vedľajšie príbehy z hry rovnakým spôsobom.

Zdroj: HBO

