Vráti sa Iron Man a Captain America? Marvelu unikajú spoilery a prezrádzajú, ako sa údajne skončí Ant-Man 3 a kto v ňom zomrie

Marvel Studios neustále pracuje na nových filmoch a seriáloch. Každoročne produkuje minimálne tri filmy a ešte viac seriálov. Zamestnáva desaťtisíce ľudí, takže sa môže stať, že niektoré tajné informácie preniknú na verejnosť.

Spravili sme súhrn najpravdepodobnejších z týchto špekulácií, leakov a údajných spoilerov, aby sme ti odhalili, čo Marvel chystá. Je pravdepodobné, že len niektoré z nich sa nakoniec potvrdia, takže ich ber s rezervou.

Blade

Prečo sme vo svete Marvelu doteraz nepočuli o upíroch? Možno sa to dozvieme v celovečernej snímke Blade, ktorej dej sa údajne odohráva v roku 1920. Nevieme, ako ho tvorcovia nakoniec prepoja so súčasným dianím vo svete Marvelu, no pre scenáristov by to nemal byť problém.

Zdroj: Marvel Studios Marvel Comics

Daredevil: Born Again – 2024

V 18-dielnom seriáli o Mattovi Murdockovi sa údajne objaví aj Kyrsten Ritter ako Jessica Jones. Súčasťou novej verzie Daredevila by mal byť aj Jon Bernthal ako Punisher. O iných vracajúcich sa postavách z marvelovských seriálov od Netflixu ďalšie informácie nemáme.

Zdroj: Netflix

Ironheart

V seriáli Ironheart o Riri Williams (prvýkrát sa objavila v Black Panther: Wakanda Forever) sa do sveta Marvelu dostane ako viac technológií (Riri bude nástupkyňou Iron Mana), tak mágie. Sacha Baron Cohen bude totiž údajne hrať záporáka Mephista. Toho si mnohí možno pamätajú ako ústredný bod diskusií o seriáli WandaVision.

Armor Wars

Armor Wars bol pôvodne seriál o Rhodeym (War Machine a Iron Manov parťák). Neskôr sa z neho stal film, keďže na seriál je jeho dej až príliš ambiciózny. Je možné, že vo filme uvidíme nejakú verziu Iron Mana, jeho hlas či hologram. Armor Wars bude úzko prepojený so seriálom Secret Invasion, ktorý bude vysielať Disney+ niekedy na jar 2023.

Zdroj: Marvel Studios Marvel Comics

