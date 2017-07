Za 40 rokov sa počet spermií u mužov zmenšil na polovicu. Ak to takto pôjde ďalej, hrozí nám vymretie

S našou populáciou to nevyzerá svetlo, a to nielen kvôli globálnemu oteplovaniu či plastovému znečisteniu. Ľudí na svete je veľa a všetko nasvedčuje tomu, že trend rastúcej populácie bude naďalej pokračovať. Je tu však len jeden háčik. V mužských semenníkoch sa tvorí čoraz menej spermií. Znepokojujúca štúdia od Icahn School od Medicine publikovaná v žurnále Human Reproduction Update skúma počet spermií v ejakulátoch už od roku 1973. A neprináša dobré správy.



Odvtedy sa počet spermií v mužskom ejakuláte v priemere zmenšil na menej ako polovicu. Za 44 rokov klesol počet spermií o 59,3 percenta. Ich koncentrácia klesla o 52,4 percenta. Takéto výsledky dosiahli muži v Severnej Amerike, v Európe, na Novom Zélande a v Austrálii. V Južnej Amerike, Ázii a v Afrike však takéto výsledky vedci nepozorujú, no výskumov v tejto oblasti bolo omnoho menej. Všetko naznačuje tomu, že pokles je silný, kontinuálny a spoľahlivý.

Prvý výrazný pokles spermií v ejakulátoch bol zaznamenaný až v deväťdesiatych rokoch. Dôvody nie sú presne známe, no existujú rozumne pôsobiace dohady. Pesticídy a striekané ovocie so zeleninou, fajčenie, obezita, stres, vplyv chemikálií na ľudský plod ešte pred jeho narodením, no napríklad i horúce veci ako notebook položený v lone. Počet spermií klesol z 99 miliónov na 46 miliónov v jednom mililitri.

Podobná štúdia je mimoriadne užitočná, pretože upozornila na doteraz málo známy problém. Vedci sa teraz začnú špecializovať na rôzne teórie toho, čo vlastne tento pokles spôsobilo. Nájsť riešenie však bude ťažké, no problém až tak nesúri. 46 miliónov je stále dostatočne vysoké číslo, aby sa žena dokázala spoľahlivo oplodniť, no vo vízii niekoľkých stoviek rokov tu v teoretickej rovine hrozí vyhynutie.