Revolúcia vo futbalových Majstrovstvách sveta. Už o pár rokov sa dočkáme nezvyčajného počtu tímov

Futbal, najpopulárnejší šport na svete, si získal obľubu takmer všade. Ako býva pravidelným zvykom, každé štyri roky sa koná najsledovanejšia športová udalosť sveta, a to Majstrovstvá sveta vo futbale - sviatok pre mnohých chlapov i ženy dokáže vždy zaplniť štadióny, titulky novín či pritiahnuť desiatky miliónov fanúšikov i nadšencov k televíznym obrazovkám či internetovým prenosom. Slovensko si účasť na tomto vrcholnom podujatí vybojovalo počas svojej samostatnosti iba jeden raz, konkrétne v roku 2010, kedy sa šampionát konal v exotickej Juhoafrickej republike a naši futbalisti zaknihovali úspech postupom do osemfinále, kde však podľahli Holandsku. Čo je však v danej oblasti dnes novinkou číslo jeden?

Odpoveď je jednoduchá, a to oznámenie týkajúce sa zmeny počtu účastníkov. Z pôvodných 32 krajín sa kapacity rozšíria až na 48, čo je nárast o 16 nových miesteniek. Krajiny budú rozdelené do šestnástich trojčlenných skupín, z ktorých vždy postúpia prvé dve, tretia (teda posledná) vypadne. Novinka vojde do platnosti až počas Majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2026, čo znamená, že najbližšie dva turnaje v Rusku (2018) a Katare (2022) budú fungovať ešte po starom.

A nám nezostáva na záver nič iné, ako sa spýtať na váš názor.

Páči sa vám rozšírenie Majstrovstiev sveta vo futbale na 48 krajín? zobraziť výsledkyskryť výsledky Áno Nie Áno 21 hlasov Nie 9 hlasov