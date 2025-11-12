Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 12. novembra 2025 o 15:07
Čas čítania 1:44
Sponzorovaný obsah

TAURIS prichádza s prvou správou o udržateľnosti, svoju stratégiu stavia na troch pilieroch

Životné prostredie, sociálna oblasť a podniková kultúra – to sú tri piliere, na ktorých stojí stratégia udržateľnosti spoločnosti TAURIS.

Firma prichádza so svojou prvou správou o udržateľnosti za rok 2024 a dobrovoľne ju zverejňuje skôr, než vyžaduje legislatíva. Európska smernica jej ukladá túto povinnosť až od roku 2027.

„Uvedomujeme si zodpovednosť voči slovenskej spoločnosti, udržateľnosť podnikania je preto neoddeliteľnou súčasťou našej dlhodobej obchodnej stratégie. V správe tak zverejňujeme naše kroky na ceste za lepšou — udržateľnou budúcnosťou Slovenska,“ hovorí Milan Fiľo, prezident holdingu ECO – INVESTMENT, do ktorého portfólia patrí aj TAURIS.

Správa je vypracovaná v súlade s európskou smernicou a podľa európskych štandardov nefinančného výkazníctva mapuje ako spoločnosť pokročila v úsilí o udržateľné podnikanie. TAURIS v správe rozpracoval každý z troch základných pilierov do väčších detailov a zadefinoval si opatrenia potrebné na dosiahnutie strategických cieľov udržateľnosti.

„Usilujeme sa o minimálny dopad na životné prostredie, férové pracovné podmienky a transparentné riadenie. Veríme, že dlhodobý úspech je možný len v súlade s týmito hodnotami,“ dodáva Richard Duda, generálny riaditeľ spoločnosti TAURIS.

Tauris
Zdroj: SITA / Tauris

TAURIS ako nízkouhlíková spoločnosť do roku 2030

V rámci piliera zameraného na životné prostredie, klímu a energetiku spoločnosť vytrvalo pracuje na znižovaní emisií skleníkových plynov. A to najmä prostredníctvom výstavby udržateľnejších budov či podpory elektromobility a ďalších opatrení v oblasti logistiky a prepravy tovaru.

 

„Vytvorili sme Plán transformácie TAURIS na nízkouhlíkovú spoločnosť do roku 2030. Podporujeme využívanie obnoviteľných zdrojov energie, šetrné využívanie zdrojov a zvyšovanie množstva recyklovaných a udržateľných materiálov,“ vymenúva Richard Duda.

Tauris
Zdroj: SITA / Tauris

Za úspešnou spoločnosťou stoja spokojní zamestnanci

Sociálny pilier spoločnosti TAURIS sa venuje zamestnancom, ich vzdelávaniu a kariérnemu rozvoju. Za dôležité firma považuje tiež vyváženosť pracovného a súkromného života či ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Nezabúda však ani na vytváranie dobrých pracovných vzťahov na pracovisku a rovnosť šancí pre všetkých.

„Súčasne prostredníctvom dlhoročných partnerstiev uskutočňujeme viacero projektov na pomoc komunitám predovšetkým v regiónoch, kde pôsobíme. Zameriavame sa najmä na pomoc a pozdvihnutie marginalizovaných komunít, podporu zdravotníckych zariadení a charitatívnych organizácií,“ približuje Richard Duda.

Tauris
Zdroj: SITA / Tauris

Etické obchodné vzťahy a férové správanie

Pilier správy a riadenia podniku sa venuje veľmi dôležitej finančnej integrite a otvorenosti. TAURIS totiž medzi významné témy pri riadení zaraďuje etické správanie a etické obchodné vzťahy. Spoločnosti tiež záleží na vysokej kvalite a bezpečnosti produktov, digitalizácii, kybernetickej bezpečnosti a na ochrane osobných údajov. „Naše podnikanie je spoločensky zodpovedné, smerujúce k udržateľnosti, a zároveň sme aj spoľahlivým a dôveryhodným obchodným partnerom,“ konštatuje Richard Duda.

Tauris
Zdroj: SITA / Tauris

TAURIS je slovenskou spoločnosťou s viac ako 30-ročnou tradíciou. Patrí k popredným výrobcom a distribútorom mäsa, mäsových výrobkov a rybacích produktov. Do jej portfólia patrí aj RYBA Košice a svoje výrobky predáva tiež prostredníctvom siete vlastných predajní Mäsiarstva u Býka a RYBA Bistro. Spoločnosť sídli v Rimavskej Sobote, ale výrobné prevádzky vo viacerých mestách. Firma celkovo zamestnáva takmer 1500 ľudí.

