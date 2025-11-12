Do slovenských kín prichádza film Sketch o strate rodiča. Dojemný film (nielen) pre deti si môžeš pozrieť od 13. novembra

Sketch je film, ktorý ťa rozosmeje aj dojme, privolá nostalgické spomienky a ukáže, že niekedy stačí ceruzka a odvaha cítiť, aby sme sa posunuli ďalej.
Nový film Sketch od Setha Worleyho spája humor, fantáziu a emócie. Film ukazuje, ako deti aj dospelí môžu bezpečne spracovať silné pocity a straty.
Amber Wyatt (Bianca Belle) sa po smrti mamy ocitá uväznená vo vlastnom svete strachu a úzkostí. Namiesto toho, aby sa nechala pohltiť temnými myšlienkami, všetko si zapisuje do tajného denníka a kreslí. Práve kreslenie je jej spôsob, ako sa vyrovnávať so smútkom.
Keď Amberin brat Jack (Kue Lawrence) objaví čarovný rybník za domom a jej denník doň spadne, Amberine kresby ožijú. A tak po ich meste začnú behať ligotavé príšery s očami na pružinách až po obrovské pavúkovité stvorenia. Amber, Jack a ich otec Taylor (Tony Hale) musia čeliť týmto výtvorom, zachrániť mesto a zároveň sa vysporiadať so svojím vlastným smútkom.
Film kombinuje hraný film s CGI animáciou, pričom vizuálne verne zobrazuje, že detská fantázia môže byť bláznivá, farebná a niekedy aj nebezpečná. Nie všetky príšery sú však zlé. Niektoré ako príšerka vyzrádzajúca tajomstvá alebo mačka s chápadlami sú dokonca prospešné.
Zabavia sa aj dospelí diváci
Seth Worley, scenárista a režisér, hovorí, že film je určený aj pre rodičov. „Chceli sme urobiť film, ktorý rodičia nielen tolerujú, keď ich deti ťahajú do kina, ale ktorý im dá istotu, ako poskytnúť deťom bezpečný priestor na spracovanie ťažkých emócií. Nebáť sa ich, nechať ich kresliť, vyrozprávať alebo inak spracovať to, čo cítia.“
Worleyho inšpirovala aj osobná skúsenosť so sestrou, keď ako dieťa nakreslila učiteľa dostávajúceho šípy. Namiesto trestu jej poradca vysvetlil, že kreslenie je zdravý spôsob, ako vyrovnať hnev.
Film tak funguje nielen ako dobrodružstvo plné vizuálnych nápadov, ale aj ako citlivá lekcia o smútku, hneve a rodinných vzťahoch a je ideálny pre deti aj dospelých.
Tony Hale ako milujúci otec
V hlavnej úlohe sa objaví herec a držiteľ sošiek Emmy Tony Hale, ktorý je známy svojou schopnosťou stvárniť emocionálne napätie na plátne. Vo filme Sketch hrá otca, ktorý sa snaží udržať rodinu pohromade po smrti manželky. Podľa jeho slov je táto postava hlboko zakorenená v jeho vlastných skúsenostiach s rodičovstvom, stratou a vierou.
„Po strate manželky sa Haleho postava ocitá v stave, keď svoje emócie zatvára do ‚komôrky‘ a snaží sa len pokračovať ďalej. Keď však jeho dcéra začne kresliť, spočiatku ho to znepokojuje, no nakoniec si uvedomí, že musí svojim deťom dať priestor cítiť a spracovať svoje pocity, pretože práve tak sa rodina dokáže vyrovnať so stratou a ísť ďalej,“ vysvetľuje Hale svoju chovanie svojej postavy a dodáva: „Myslím si, že práve v ťažkých časoch sa formujeme a prechádzame skúškami. Nie je to jednoduché, ale práve tam prichádza rast.“
Okrem skvelých hereckých výkonov, strhujúceho príbehu a vizualizácie skvele dopĺňa film aj hudba. O tú sa postaral spevák, skladateľ a multiinštrumentalista nominovaný na Grammy Cody Fry. „Ako moju prvú filmovú hudbu som si nemohol priať lepší projekt,“ povedal Fry.
„Srdce tohto filmu je nádherné a možnosť prispieť hudbou k rozprávaniu príbehu bola obrovská radosť.“
Sketch je originálny, vtipný a dojímavý film, ktorý ukazuje, že aj tie najtemnejšie emócie sa dajú spracovať kreatívne a bezpečne. Je to rodinné dobrodružstvo s hlbokým posolstvom.
Niekedy stačí ceruzka, fixka alebo voskovka, aby sme zvládli životné výzvy. Film prichádza v distribúcii Continental film do slovenských kín už tento týždeň od 13. novembra.