Čo je budúcnosť vo vzdelávaní a prečo by si nemal používať argumenty typu Bill Gates a Steve Jobs?

Určite si aj ty počul názory, ktoré hovorili jasne proti formálnemu vzdelaniu, respektíve niekoľko ročnej návšteve vysokej školy. Pokiaľ teda aj ty nepatríš k spomínanej skupine ľudí. Nuž, hejterov týchto inštitúcií zrejme sklamem, pretože vzdelanie či návšteva vysokej školy zmysel naozaj má a výrazne ti môže pomôcť robiť to, čo si vždy chcel.

V prvom rade nahliadnime do toho, čo nás v budúcnosti čaká alebo už existuje ako alternatíva. Vzdelanie už dávno nie je dostupné len pre užšiu skupinu ľudí. Žijeme v dobe, kedy o informácie nie je núdza. Niekoľkými kliknutiami a ťukancami do klávesnice sa dozvieš, čo potrebuješ a internet sám o sebe je obrovskou studňou neustále pribúdajúcich informácií a poznatkov. Mnoho inštitúcií, ktoré vzdelanie poskytujú, je príliš zastaralých a systém výučby takmer vôbec nevyužíva moderné poznatky z psychológie a iných odborov, ktoré by zjednodušili príjem informácií a ich zapamätanie si, či dokonca použitie v praxi.

V kurze je online vzdelávanie. Ešte si o tom nepočul? Mnoho univerzít, najmä tých moderných, umožňuje študentom absolvovať niektoré kurzy online. Okrem klasickej prednášky im poskytnú všetky materiály, s ktorými majú pracovať, či z ktorých možno čerpať ďalšie informácie. Pokiaľ nie si študent, existujú platformy (edx.org), na ktorých po registrácii získaš prístup k mnohým online kurzom a prednáškam z top univerzít celkom zadarmo. Harvard, MIT, Berkeley... stačí si len vybrať. Iné platformy, ako napríklad Udacity, Coursera, Khanacademy, poskytujú širokú škálu nezávislých kurzov či dokonca takzvané „nanodegree“, voľne preložené ako nano-titul. Znamená to, že po zaplatení školného získaš prístup k danému kurzu a po absolvovaní tento titul získaš (kurz trvá od 6-12 mesiacov). Nie sú to len klasické prednášky, ide o interaktívne vzdelávanie, vypracovanie projektov a zadaní, následne spätná väzba od tvojho školiteľa. Nakoľko tieto kurzy sú veľmi špecializované, osvojíš si tak len to, čo skutočne potrebuješ k vykonávaniu konkrétnej práce. A či je to plnohodnotnou náhradou klasického vzdelania? Google, IBM, Mercedes a ďalšie veľké korporácie investovali svoje vlastné zdroje do týchto online kurzov a po získaní nano-titulu máš veľkú šancu nájsť si u nich job. Pokiaľ sa ti to nepodarí, vrátia ti plnú sumu školného (neplatí pri všetkých kurzoch). Sklamem však ľudí, ktorí neovládajú angličtinu a tých, ktorí chcú študovať prevažne humanitné vedy. Väčšina spomínaných kurzov sa týka hlavne IT sféry, matematiky a financií či marketingu.

Vráťme sa naspäť k univerzitám a vysokým školám. Tie moderné a vyspelé si začínajú uvedomovať, že mnohé poznatky je lepšie vizualizovať, iné zase v rámci výučby ihneď použiť na príklade. Ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť než stokrát počuť. Využívanie VR (virtuálnej reality) sa postupne stane základným prvkom, keďže nie všetky pokusy z fyziky, či chémie je možné predviesť priamo v triede, taktiež nie je možné pitvať človeka alebo voľným okom vidieť bunku. Zemepis a dejiny sa vďaka VR taktiež stanú oveľa zábavnejšie, keďže street-view nám dovoľuje navštíviť akékoľvek miesto a prezrieť si v ňom niektoré pamiatky. Na druhú stranu sa na piedestál dostane práca s informáciami, ich vyhľadávaním a použitím v praxi. Vývoj 5G siete a jej spustenie prinesie možnosti, o ktorých sa nám zatiaľ ani len nesníva, hoci sa obávam, že na Slovensko mnohé z týchto futuristických noviniek dorazia snáď až po dostavaní diaľnice do Košíc.

Nedokončil školu a zarába miliardy

Na záver článku sa pozrime na obľúbený argument mnohých hejterov formálneho vzdelania a návštevy vysokej školy. Najskôr dajme nejaké čísla. Podľa časopisu Forbes, z uvádzaných 400 miliardárov a najbohatších ľudí sveta zároveň, nemá žiaden vysokoškolský titul 63 ľudí, čo činí takmer 16 %. Že záleží na praxi a nie na teórii, ktorú učia na školách? Pravda pravdúca, avšak máme tu aj druhú stranu mince. V škole sa dostávaš do prostredia, v ktorom nájdeš množstvo ľudí naladených na tú istú vlnu. Iným slovom, získaš dôležité kontakty, ktoré ti v budúcnosti môžu pomôcť. Facebook v podobe, v akej ho poznáme, by možno nikdy nevznikol, keby Mark Zuckerberg nenavštevoval Harvard. Isteže by nemal problém uživiť sa aj bez Harvardu, no nebyť myšlienky, ktorú získal práve počas svojho pobytu na Harvarde, jeho budúcnosť by bola úplne odlišná. Okrem užitočných kontaktov a spriaznených duší, svojich potenciálnych kolegov v odvetví či biznis partnerov sa taktiež dostávaš do konkurenčného prostredia. Určite chceš vystupovať lepšie pred ostatnými, hovoriť plynule anglicky počas svojej prezentácie či skrátka urobiť dojem. Potom tu máme isté odvetvia, ktoré bez vysokej školy jednoducho nemôžeš vykonávať. Ak je tvojím snom robiť gynekológa či renomovaného právnika, školu musíš dokončiť, či už s úplatkami alebo bez nich.

Imidž je nanič, či?

Vysoká škola môže byť v mnohých prípadoch považovaná za imidž. Navštevoval si Harvard? Oxford? MIT? Už len zmienka o týchto inštitúciách pôsobí na zamestnávateľov ako med na osy. Takisto aj v slovenskom a českom prostredí sú tu školy, ktoré majú lepšiu či horšiu reputáciu, hoci nie sú v rebríčku top 10 univerzít sveta. Treba podotknúť, že aj pokiaľ študuješ na škole s tým najhorším možným ohodnotením, stále môžeš vycestovať na Erasmus a vylepšiť si tak imidž alebo využiť status študenta a nájsť si nejakú stáž, ktorá napokon môže rozhodnúť o tvojej budúcnosti. Keď už si dáš záležať na tej profilovke, daj si aj na výbere školy. Imidž je dnes, našťastie/nanešťastie (to už nechám na tebe), veľmi dôležitý.

Steve Jobs a Bill Gates

Týmto dvom pánom návšteva vysokej školy zrovna neprospievala a nedá sa povedať, že by im výrazným spôsobom pomohla k ich úspechu. Steve síce navštevoval niektoré kaligrafické kurzy týkajúce sa fontov a písma, ktoré neskôr používal, Bill sa na Harvard rýchlo vykašľal a išiel si svojou cestou. Prečo však ani jeden z nich nie je dobrým argumentom proti formálnemu vzdelaniu? Pretože obaja boli istým spôsobom géniovia. Okrem svojich schopností a vedomostí mali cieľ, víziu a dravosť, ktorá ich priviedla až na absolútny vrchol. A čo viac, neustále sa vzdelávali. Neznamená to, že po odchode zo školy začali okamžite zarábať nemiestne sumy peňazí bez toho, aby nahliadli do jedinej knihy či sa naučili niečo nové, práve naopak. Ich úspech od toho závisel. Môžeš o sebe povedať, že máš zručnosti či nejaké hobby, ktorým si sám na seba dokážeš zarobiť peniaze? Alebo jasne stanovený cieľ, na ktorom už pracuješ? Nech je to čokoľvek. Pokiaľ je tvoja odpoveď áno, možno je pre teba návšteva vysokej školy naozaj zbytočná, no nezabúdaj, že vzdelávať sa potrebuješ stále.

„Knowledge is power.“

-Francis Bacon