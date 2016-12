Je kompaktný, pekný a má viac ako dobrú výdrž. Trúfa si lacný Xiaomi Redmi 3s aj na vyššiu triedu? (Recenzia)

Keď som pred tromi alebo štyrmi rokmi držal v rukách Android smartfón z low-end triedy, nikdy by ma ani len nenapadlo, že onedlho ten lacný vŕzgajúci plast nahradí celokovové telo a spomalený operačný systém s doslova až neznesiteľne škaredým používateľským prostredím takmer dokonale vyladená nadstavba od čínskeho výrobcu, ktorá sa nebude mať za čo hanbiť ani po vizuálnej stránke. Dnes je táto, pre mňa kedysi nepredstaviteľná vízia predsa len realitou. Zaujímave ale je, že model ako Xiaomi Redmi 3s vie i napriek extrémne nízkej cenovke ponúknuť oveľa viac, než len pohotové reakcie či prémiové konštrukčné prevedenie. Za nemalú pochvalu určite stojí ako prekvapujúca kvalita fotografií, tak aj výdrž obrovskej batérie na jedno nabitie a zabudnúť nesmiem ani na ideálne veľký displej so šetrným rozlíšením. Aké sú teda výhody, a naopak, nevýhody tohto dostupného mobilného telefónu od populárneho výrobcu z Číny?

Po rozbalení Redmi 3s z krabice nebudete mať pocit, že vám prišiel low-end smartfón, ale niečo oveľa, oveľa lepšie. Prsty v tom má jeho elegantné telo z hliníku, ktoré v zlatom prevedení vyzerá naozaj dobre, pričom samotný dizajn nesie veľa podobnej charakteristiky s niekoľko mesiacov starším phabletom Redmi Note 3. To znamená oblé hrany a zároveň perfektnú ergonómiu, vďaka ktorej pri používaní zariadenia vôbec nič netlačí, ani nereže. Rozmery konštrukcie sú navyše kompaktné, takže si na svoje príde i ten, kto má dlane menšieho vzrastu. Pocítime to ale aj pri nosení Redmi 3s vo vrecku tesných nohavíc, kde takmer vôbec nezavadzia. Áno, hrúbka či váha je trošku nadštandardná, no za tú možno tiež označiť výdrž prítomného zdroja energie.

Na zadnej strane konštrukcie Xiaomi Redmi 3s nájdete precízne prevedený biometrický snímač s naozaj rýchlymi reakciami, niekoľko desiatok maličkých dierok pre zabudovaný reproduktor podpriemernej kvality a vizuálne malý fotoaparát s obyčajným LED bleskom. Predná strana zase ukrýva tri tradičné kapacitné tlačidlá pod displejom, lacnejšiu alternatívu za odolné sklo Gorilla Glass, a to vrátane selfie foťáku, o ktorom vám poviem viac trošku neskôr. Teraz sa pozrieme na spomínaný zobrazovací panel.

Aby výrobca mohol zabezpečiť tak nízku cenovku, musel pri voľbe hardvéru vyberať len tie najlacnejšie súčiastky. A displej nie je žiadnou výnimkou. Bežnú LCD technológiu a jej chladnejšie podanie farieb či skvelé pozorovacie uhly dopĺňa nízke, no energeticky efektívne HD rozlíšenie, ktoré vie na rozdiel od Full HD či dokonca Quad HD ušetriť značné množstvo drahocennej šťavy. Čo sa týka jemnosti, tak pri 5-palcovej uhlopriečke dostanete k dispozícii necelých 300 pixelov na palec. Ide teda o hranicu, kde je zobrazovaný digitálny obsah ešte pomerne celkom jemný. Ak by však uhlopriečka čo i len mierne narástla, tak jednotlivé pixely uvidíte po každom rozsvietení zobrazovacieho panelu. Dá sa povedať, že inžinieri zo Xiaomi našli doslova ideálnu hardvérovú kombináciu, ktorá je dostatočne jemná na to, aby sme si mohli vychutnať film pri dobrých detailoch, a ktorá je zároveň dostatočne šetrná na to, aby nám smartfón po plnom nabití batérie vydržal dva celé dni.

Redmi 3s ponúka vzhľadom k svojej cene prekvapivo dobrý foto hardvér. Nie, nehovorím o kvalite na úrovni high-end vlajkových lodí, no v porovnaní s inými low-end smartfónmi neexistuje žiadna poriadna konkurencia. Zadný 13 megapixelový fotoaparát dostal do výbavy fázové automatické zaostrovanie (PDAF) a nízke clonové číslo (f/2.0), ktoré zabezpečí, že na zábere čosi uvidíme aj keď ho vyhotovíme po západe slnka v zlých svetelných podmienkach. Treba ale v takom prípade počítať s výrazným zrnením alebo slabšími detailmi. Počas dňa si však budete hlavný foťák smartfónu, a nielen ten, pochvaľovať. Za zmienku stoja bleskové reakcie spúšte alebo realite blízke farby. Predný fotoaparát ponúka 5 megapixelové rozlíšenie, clonu f/2.2, softvérový mejkap a taktiež natáčanie Full HD videí, pričom kvalita selfie fotiek dosahuje úrovne slabšej mid-range triedy.

Výkon Xiaomi Redmi 3s zabezpečuje čipset Snapdragon 430, osadený 8-jadrovým procesorom s taktom 1.4 GHz či slabším grafickým procesorom Adreno 505, ktorému asistuje až 3 GB operačná pamäť, takže veci ako multitasking fungujú bez akéhokoľvek sekania alebo badateľného spomalenia. A to isté platí o používaní každej jednej podstatnej funkcionality operačného systému Android 6.0 Marshmallow s len nedávno sprístupnenou nadstavbou MIUI vo verzii 8, kde pribudlo niekoľko užitočných softvérových noviniek vrátane vynoveného používateľského prostredia v minimalistickom prevedení. Od hrania mobilných hier ale veľa neočakávajte. Nehovorím, že by mal pri jednoduchej arkádovke nastať nejaký problém, no čo sa týka graficky náročnejších titulov, vizuálne si ich takmer vôbec neužijete.

Jednou z najdôležitejších predností smartfónu je aj výdrž batérie, ktorej kapacita dosahuje až 4 100 mAh. Keď som Redmi 3s vytiahol ráno z nabíjačky, naspäť ho bolo potrebné pripojiť až na ďalší deň večer, čo znamená, že je na tom celkom podobne ako väčší Redmi Note 3. Pokiaľ občas niečo hrávate alebo radi fotíte, tak pri vyššej záťaži vydrží tých 16 až 20 hodín intenzívneho používania, čiže jeden celý deň. Naplnenie plnej kapacity trvalo niečo cez dve hodiny, takže technológia rýchleho nabíjania prítomna určite nie je.

Ak by sa ma niekto pýtal na lacný a zároveň dobre vybavený smartfón poháňaný operačným systémom Android, bez akéhokoľvek váhania mu odporučím práve Xiaomi Redmi 3s. Prečo? Za zhruba 150 eur získa prémiovo vyzerajúci kúsok v pevnom tele z kovu a dvojdňovú výdrž batérie, pričom netreba zabúdať ani na kompaktnú uhlopriečku alebo optimalizovanú grafickú nadstavbu Xiaomi, ktorá patrí medzi to najlepšie, čo súčasný mobilný trh ponúka.

