Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 30. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 5:51

Silvia má kvetinárstvo: Ošiaľ dušičiek vytvorili ľudia, zarobím vtedy však päťnásobne viac (Rozhovor)

Silvia má kvetinárstvo: Ošiaľ dušičiek vytvorili ľudia, zarobím vtedy však päťnásobne viac (Rozhovor)
Zdroj: archív respondentky
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Koľko bežne míňajú ľudia za kvety na hroby?

„Obdobie dušičiek je ošiaľ, ktorý vytvorili ľudia. Počas pár týždňov zarobíme aj 5-násobok toho, čo napríklad v januári, kedy je najslabšia sezóna,“ hovorí Silvia Gromová, ktorá už 24 rokov vlastní kvetinárstvo v Nitrianskom Pravne. 

Sviatok všetkých svätých, pamiatka zosnulých či dušičky je čas v roku, kedy si pripomíname našich zosnulých. Cintoríny a pomníky sú plné zapálených sviečok, vencov, aranžmánov či kvetov od ľudí, ktorí si prišli uctiť pamiatku na tých, ktorí už nie sú medzi nami. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Koľko si dokáže zarobiť Silvia v kvetinárstve pred dušičkami.
  • Čo sa robí s tovarom, ktorý nepredá.
  • Ako ovplyvnili vyššie ceny jej podnikanie.

Tí, ktorí chodia každoročne na hroby, kupujú kvety a všetko potrebné vybavenie najčastejšie v kvetinárstvach. Prevádzky s kvetmi a tématickými doplnkami tak počas jesenných sviatkov makajú od rána do večera, no zároveň zarobia najvac z celého roka. 

Silvia
Zdroj: archív respondentky

„Tie zárobky z dušičiek sú reálne také, že z nich vieme žiť následne až do jari, keďže január je napríklad štatistiky najslabší mesiac. Aj napriek tomu, že máme zdražovanie, snažím sa ceny držať tak, aby moja klientela bola dlhodobo spokojná,“ hovorí Silvia o cenách a zdražovaní.

Aké sú aktuálne trendy v kvetoch a aranžmánoch na hroby, koľko peňazí taká predajňa dokáže vygenerovať, čo robí s odpadom či aké požiadavky majú náročnejší zákazníci? Na tieto aj mnohé ďalšie otázky odpovedala pre Refresher majiteľka kvetinárstva neďaleko Prievidze, Silvia Gromová. 

Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) 28. októbra 2025 o 17:00
Odporúčané
Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor) Daniela pracuje ako kamionistka: Keď som si prišla vybaviť vodičák, pýtali sa ma, či to myslím vážne (Rozhovor) 26. októbra 2025 o 7:00
Odporúčané
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž) Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž) 17. októbra 2025 o 17:00

V Refresheri ti pravidelne prinášame články o slovenských podnikateľoch z rôznych oblastí. Prečítaj si napríklad o Lyocheese z Jamy levovej, o víťazovi šou Pečie celé Slovensko, cukrárovi Palim či o farme, ktorú na východe založili manželia Lucka a Frenky. 

Ak ťa baví naša tvorba a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

Silvia Silvia Silvia Silvia
Zobraziť galériu
(10)

Silvia pracuje s kvetmi od svojich sedemnástich rokov, vlastnú predajňu  má 24 rokov a predaje jej stúpajú hlavne v období dušičiek. Má teda množstvo skúseností a zážitkov, o ktoré sa s nami rozhodla podeliť. 

Zmenili sa zákazníci nejako počas toho čo predávaš kvety? 

Keď som otvárala obchod, bol trend umelých aranžmánov a umelín všeobecne, ľudia nemysleli na ekológiu, išlo o to, aby to čo najdlhšie vydržalo. Neskôr zas prišli krízy či covid, čo veľmi sťažilo predaj. Dnes je to však tak, že nastupuje prírodný trend. Ľudia majú viac na zreteli, ako škodí odpad planéte a teda skôr chcú niečo živé. 

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Či dnes ľudia kupujú radšej umelé alebo prírodné aranžmány.
  • Kedy sa začína dušičkový ošiaľ a čo sú ľudia ochotní vtedy spraviť.
  • Koľko najviac zarobila za jeden deň v kvetinárstve.
  • Aké ceny sú ľudia ochotní zaplatiť a či vyjednávajú o cenách.
  • Prečo bola covidová jeseň najsilnejšia v jej podnikaní.
  • Čo robí s tovarom, ktorý nepredá.
  • Aké sú aktuálne trendy a čo ľudia dávajú na hroby.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 192209 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KVETY PENIAZE PRÁCA SLOVÁCI
Odporúčame
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 2 dňami
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami e
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred 3 dňami
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
pred 3 dňami
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA) e
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle e
refresher+
Odporúčané
Strávil som noc s posadnutou bábikou Elizabeth: Zo žiarlivosti vraj napadla 17 mužov, v USA ju prirovnávajú k Anabelle
pred 4 dňami
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý e
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Storky
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Lifestyle news
Jennifer Lawrence prehovorila o náročnom období po pôrode. Pomohol jej vraj až ChatGPT pred 58 minútami
Jason Statham sa predstaví v hlavnej úlohe nového akčného trileru Viva La Madness. O réžiu sa postará Guy Ritchie pred hodinou
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt pred 2 hodinami
Kim Kardashian po tom, čo jej diagnostikovali vážne mozgové ochorenie: „Treba chodiť na preventívne prehliadky“ včera o 17:08
Spoluzakladateľ Ben & Jerry's uvádza zmrzlinu na podporu Palestíny včera o 16:15
Rosalía na novej skladbe spieva za sprievodu orchestra. Prvá vec z nového albumu sa vymyká jej doterajšej tvorbe včera o 15:31
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať vlastný seriál včera o 14:38
Chris Evans sa stal otcom dva roky po tajnej svadbe. Jeho partnerka priviedla na svet dievčatko včera o 13:55
Ozempic znižuje chuť na alkohol, tvrdí nová štúdia. Takéto lieky by vraj mohli pomôcť so závislosťou včera o 13:07
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca včera o 12:21
Spravodajstvo
Rusko Polícia SR Správy počasie Dôchodky
Viac
Polícia vo Francúzsku zadržala hlavných podozrivých z krádeže šperkov v Louvri. Cennosti sú stále nezvestné
pred 11 minútami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred hodinou
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
Slovensko
včera o 08:30
Odporúčané
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
včera o 08:30
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
včera o 14:00
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 2 dňami
Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami
Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami
pred 2 dňami
Internetovým expertom odzvonilo. Influenceri v Číne sa už nebudú môcť vyjadrovať k odborným témam bez príslušného vzdelania
Internetovým expertom odzvonilo. Influenceri v Číne sa už nebudú môcť vyjadrovať k odborným témam bez príslušného vzdelania
včera o 09:40
Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie
Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
Zahraničné
1. 10. 2025 9:00
refresher+
Odporúčané
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Tech Všetko
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
Hry
24. 10. 2025 14:33
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
24. 10. 2025 14:33
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí
20. 10. 2025 16:17
Samsung predstavil zabijaka Apple Vision Pro. Je ľahší a stojí o polovicu menej
23. 10. 2025 10:15
Viac z Zdravie Všetko
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život
Zahraničné
pred 2 dňami
Po nehode s opitým vodičom prišiel o polovicu tváre. Vďaka 3D tlačiarni dostal muž nový život
pred 2 dňami
Trápi ťa nadúvanie brucha? Nie vždy za to môže strava. Pozri sa na týchto 5 možných príčin
17. 10. 2025 15:23
Ozempic znižuje chuť na alkohol, tvrdí nová štúdia. Takéto lieky by vraj mohli pomôcť so závislosťou
včera o 13:07

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
Zaujímavosti
pred 9 minútami
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
pred 9 minútami
Uvažuješ nad podnikaním? Prinášame ti niekoľko tipov a rád, ktoré ti ušetria čas, nervy aj peniaze.
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
pred hodinou
Silvia má kvetinárstvo: Ošiaľ dušičiek vytvorili ľudia, zarobím vtedy však päťnásobne viac (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má kvetinárstvo: Ošiaľ dušičiek vytvorili ľudia, zarobím vtedy však päťnásobne viac (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať vlastný seriál
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať vlastný seriál
včera o 14:38
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
včera o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
včera o 12:21
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju?
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju?
pred 2 dňami
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
Odporúčané
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
včera o 08:30
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave. Nemala s ňou vraj veľa spoločného
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave. Nemala s ňou vraj veľa spoločného
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Späť
Zdieľať
Diskusia