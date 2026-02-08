Ema v rozhovore s Lindou otvorene prehovorila o novinkách zo svojho života a zároveň prezradila, ako vyzerá jej každodenný make-up, ktoré produkty miluje a bez čoho jej kabelka nikdy nie je úplná.
Ema Fajnor po dvoch rokoch opäť prijala pozvanie do Make-Up & Gossip, kde s Lindou otvorene prebrali veľké zmeny, ktoré sa v jej živote udiali. Ema porozprávala o svojej fyzickej premene, chudnutí, estetických zákrokoch a o tom, ako dlho na sebe pracovala.
Reč prišla aj na jej súkromie – Ema naznačila, že sa v jej živote objavila láska, prezradila, čo ju tento rok čaká okrem operácie pŕs, a nechýbali ani témy kariéry či ikonických Nákupných maniačok.
Počas líčenia zvolila svoj bežný každodenný look s produktmi, ktoré sama pravidelne používa a má rada:
Clinique 3-Phase Systemcare Dramatically Different Moisture Lotion +
- 45,60 € s kódom APP20 (57,00 €)
Ema vždy začína hydratáciou. Má niekoľko obľúbených možností, no momentálne používa túto emulziu od Clinique.
Rimmel Lasting Finish 35H Hydration Boost
- 6,72 € s kódom LOVE (9,60 €)
Ema väčšinou nosí samoopaľovák, no momentálne ho na sebe nemá, preto zvolila svoj najsvetlejší make-up. Nanáša ho najprv rukami a následne ho štetcom zapracuje do detailu.
Tarte maracuja creaseless full coverage concealer
Tarte je ikonická značka nielen korektorov a Ema od nich vždy chcela mať aspoň jeden.
Huda Beauty Easy Bake
Tento ikonický púder Ema nanesie najprv pod oči a na čelo, následne veľkým štetcom zapudruje celú tvár.
Rimmel Natural Bronzer
- 2,73 € s kódom LOVE (3,90 €)
Tento bronzer Ema používa na kontúrovanie celej tváre – spánkov, líčok, čela aj nosa. Následne ho využíva aj ako očný tieň.
Yves Saint Laurent Make Me Blush Bold Blurring
Lícenky má Ema radšej v oranžových odtieňoch.
Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY
Keď má nanesené všetky púdrové produkty, celý make-up hneď zafixuje týmto fixačným sprejom.
MAYBELLINE NEW YORK The Colossal Kajal
V posledných mesiacoch bola Ema viackrát profesionálne líčená a všimla si, že čierna ceruzka na vnútornej linke oka jej úplne zmení make-up. Preto ju zaradila aj do svojho bežného každodenného looku. Po čiernej ceruzke ešte použije svetlú striebornú, ktorú nanesie do vnútorného kútika oka na presvetlenie.
Pupa Milano rúž
Ema nepoužíva ceruzky na pery a rovno siaha po rúži.
NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip
- 7,68 € s kódom LOVE (9,60 €)
Na rúž ešte nanesie lesk na pery, tentoraz zvolila tento od NYX, a tým má pery hotové.
CHANEL ROUGE NOIR MASKARA
- 41,56 € s kódom APP20 (51,95 €)
Celý look Ema zakončila maskarou, ktorú dostala od kamarátky Andrei Saky ako vianočný darček. Ema zároveň používa aj lash sérum, takže táto maskara ešte viac zvýrazní jej prirodzene dlhé a husté mihalnice.