dnes 8. februára 2026 o 14:00
Helena Lučivňáková

Ema Fajnor o chudnutí, ako jej to zmenilo život, začínajúcej láske a Nákupných maniačkách (MAKE UP & GOSSIP)

Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
refresher+
 Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
14. 1. 2026 18:00
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
refresher+
 CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
13. 1. 2026 18:00 2
Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
refresher+
 Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
9. 1. 2026 18:00
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
 Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
refresher+
 Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
4. 1. 2026 14:00 1
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
refresher+
 Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
refresher+
 Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
31. 12. 2025 18:00
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
refresher+
 Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
30. 12. 2025 18:00
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
refresher+
 Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
26. 12. 2025 17:00
Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
refresher+
 Kam zájsť s kamošmi v Bratislave na pivo? Toto je top 5 prevádzok, kde nájdeš dobré pivo ale aj vynikajúce jedlo
25. 12. 2025 18:00

Ema v rozhovore s Lindou otvorene prehovorila o novinkách zo svojho života a zároveň prezradila, ako vyzerá jej každodenný make-up, ktoré produkty miluje a bez čoho jej kabelka nikdy nie je úplná.

Ema Fajnor po dvoch rokoch opäť prijala pozvanie do Make-Up & Gossip, kde s Lindou otvorene prebrali veľké zmeny, ktoré sa v jej živote udiali. Ema porozprávala o svojej fyzickej premene, chudnutí, estetických zákrokoch a o tom, ako dlho na sebe pracovala.

Reč prišla aj na jej súkromie – Ema naznačila, že sa v jej živote objavila láska, prezradila, čo ju tento rok čaká okrem operácie pŕs, a nechýbali ani témy kariéry či ikonických Nákupných maniačok.

Počas líčenia zvolila svoj bežný každodenný look s produktmi, ktoré sama pravidelne používa a má rada:

Clinique 3-Phase Systemcare Dramatically Different Moisture Lotion +

Ema vždy začína hydratáciou. Má niekoľko obľúbených možností, no momentálne používa túto emulziu od Clinique.

Clinique lotion
Clinique lotion Zdroj: Notino

Rimmel Lasting Finish 35H Hydration Boost

Ema väčšinou nosí samoopaľovák, no momentálne ho na sebe nemá, preto zvolila svoj najsvetlejší make-up. Nanáša ho najprv rukami a následne ho štetcom zapracuje do detailu.

RimmelLasting Finish 35H Hydration Boost
RimmelLasting Finish 35H Hydration Boost Zdroj: Notino

 Tarte maracuja creaseless full coverage concealer

Tarte je ikonická značka nielen korektorov a Ema od nich vždy chcela mať aspoň jeden.

Tarte maracuja creaseless full coverage concealer
Tarte maracuja creaseless full coverage concealer Zdroj: Tarte

Huda Beauty Easy Bake

Tento ikonický púder Ema nanesie najprv pod oči a na čelo, následne veľkým štetcom zapudruje celú tvár.

Huda Beauty easy bake
Huda Beauty easy bake Zdroj: Notino

 Rimmel Natural Bronzer

Tento bronzer Ema používa na kontúrovanie celej tváre – spánkov, líčok, čela aj nosa. Následne ho využíva aj ako očný tieň.

RimmelNatural Bronzer
RimmelNatural Bronzer Zdroj: Notino

Yves Saint Laurent Make Me Blush Bold Blurring

Lícenky má Ema radšej v oranžových odtieňoch.

Yves Saint LaurentMake Me Blush Bold Blurring
Yves Saint LaurentMake Me Blush Bold Blurring Zdroj: Notino

Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY

Keď má nanesené všetky púdrové produkty, celý make-up hneď zafixuje týmto fixačným sprejom.

Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY
Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY Zdroj: Charlotte Tilbury

 MAYBELLINE NEW YORK The Colossal Kajal

V posledných mesiacoch bola Ema viackrát profesionálne líčená a všimla si, že čierna ceruzka na vnútornej linke oka jej úplne zmení make-up. Preto ju zaradila aj do svojho bežného každodenného looku. Po čiernej ceruzke ešte použije svetlú striebornú, ktorú nanesie do vnútorného kútika oka na presvetlenie.

MAYBELLINE NEW YORK The Colossal Kajal
MAYBELLINE NEW YORK The Colossal Kajal Zdroj: Notino

Pupa Milano rúž

Ema nepoužíva ceruzky na pery a rovno siaha po rúži.

Pupa Milano rúž
Pupa Milano rúž Zdroj: Pupa Milano

 NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip

Na rúž ešte nanesie lesk na pery, tentoraz zvolila tento od NYX, a tým má pery hotové.

NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip
NYX Professional Makeup Fat Oil Lip Drip Zdroj: Notino

CHANEL ROUGE NOIR MASKARA

Celý look Ema zakončila maskarou, ktorú dostala od kamarátky Andrei Saky ako vianočný darček. Ema zároveň používa aj lash sérum, takže táto maskara ešte viac zvýrazní jej prirodzene dlhé a husté mihalnice.

CHANEL ROUGE NOIR MASKARA
CHANEL ROUGE NOIR MASKARA Zdroj: Douglas
SHOWBIZ & ZÁBAVA MAKE-UP & GOSSIP
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
4. 2. 2026 11:30
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
dnes o 09:00
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
refresher+
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
pred 2 dňami
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
dnes o 08:20
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Režisérka Tereza Nvotová získala prestížne filmové ocenenie v Čechách: V príhovore poslala tvrdý odkaz slovenskej vláde
dnes o 11:54
Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov
dnes o 10:31
Slovenskí fanúšikovia majú dôvod na radosť: Petra Vlhová bude štartovať na ZOH 2026
dnes o 09:13
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
včera o 17:14
ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
včera o 15:54
VIDEO: Veľké prepúšťanie a rušenie hier. Čo sa deje s herným štúdiom Ubisoft?
včera o 15:35
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili album ESS2. Na túto show Subdeck a ani Bratislava tak skoro nezabudnú
včera o 12:02
VIDEO: Rozhodovali minúty. Policajti zachránili mladú ženu po páde do Dunaja
pred 18 minútami
ZOH 2026: Česko má prvú zlatú medailu. Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrala obrovský slalom
pred 58 minútami
Zabúdaš, kedy máš vyniesť smeti? Táto aplikácia ti pošle notifikáciu a ustráži všetky termíny odvozu odpadu
pred hodinou

Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
dnes o 09:00
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
refresher+
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
1. 2. 2026 15:50
1
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
27. 1. 2026 19:30
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
27. 1. 2026 11:00
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
4. 2. 2026 11:30
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
27. 1. 2026 8:30
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
pred 4 dňami
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
V spolupráci
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov
včera o 11:00
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15

Ema Fajnor o chudnutí, ako jej to zmenilo život, začínajúcej láske a Nákupných maniačkách (MAKE UP & GOSSIP)
Osobnosti
pred 2 hodinami
refresher+
Ema Fajnor o chudnutí, ako jej to zmenilo život, začínajúcej láske a Nákupných maniačkách (MAKE UP & GOSSIP)
pred 2 hodinami
Ema v rozhovore s Lindou otvorene prehovorila o novinkách zo svojho života a zároveň prezradila, ako vyzerá jej každodenný make-up, ktoré produkty miluje a bez čoho jej kabelka nikdy nie je úplná.
Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť
Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť
dnes o 11:00
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
dnes o 09:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
dnes o 08:20
RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary
RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary
včera o 18:30
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
včera o 17:14
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
pred 2 dňami
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
včera o 15:54
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
2. 2. 2026 16:21
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
