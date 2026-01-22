Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednávaj si z množstva reštaurácií so skvelými zľavami na Wolte. S doručením. Objednaj si jedlo
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. januára 2026 o 19:30
Čas čítania 3:08

Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku

Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
Zdroj: Refresher /Sofia Angušová
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Tieto polievky v hlavnom meste zahrejú a poriadne zasýtia.

Zima je to obdobie, keď sa človek najľahšie zahreje chutnou a poctivou polievkou. Pripraviť však naozaj dobrú polievku nie je jednoduché. Chce to dobrý základ, správne dochutenie a trochu citu.

S výberom a hodnotením mi pomáhal môj otec, Rasťo Anguš, ktorý sa venuje gastronómii už niekoľko rokov a vedel mi pri ochutnávaní poradiť zo svojich skúseností. Nejde však o žiadny rebríček ani o hľadaní tej najlepšej polievky v meste, ale o to, ako nájdeš miesta, do ktorých sa  budeš vracať.  

Náš výber je naozaj pestrý: od výraznej ázijskej laksy, cez poctivý vývar či výbornú kulajdu, až po jemnú miso polievku.

Odporúčané
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept 24. decembra 2025 o 11:00

Fach

kulajda a kačací vývar

Fach na Ventúrskej 10 bola jedna z našich prvých zastávok. Priznám sa, že som šla na istotu, pretože ako milovníčka polievok sem chodím často. Polievky však obmieňajú podľa sezóny, preto je možné, že keď sa tu zastavíš, budú mať v ponuke opäť niečo iné. V čase našej návštevy mali v menu dve polievky: kulajdu a kačací vývar. Objednali sme si obe a ich cena je 7,90€. 

Ešte pred samotným ochutnaním nás zaujalo aj servírovanie. Polievky sú pripravené tak, že základ máš v tanieri a tekutinu nalejú do taniera až priamo pred hosťom, v takom starom, klasickom štýle, ktorý dnes už nevidno často. 

FACH FACH FACH FACH
Zobraziť galériu
(5)

„Kulajda bola veľmi príjemná, krémová, výrazne hubová a dochutená kôprom. Vajíčko bolo pripravené metódou sous-vide, k tomu zemiaky a nakladané huby s krásnou kyselkavou chuťou, ktorá úplne nahradila potrebu pridávať ocot,“ hovorí Rasťo. Kulajdu som tu mala už viackrát a je to môj osobný favorit, zahreje a bez problémov aj zasýti.

Odporúčané
COOP Jednota ako výnimočná značka získala pečať Superbrands aj v roku 2026 COOP Jednota ako výnimočná značka získala pečať Superbrands aj v roku 2026 21. januára 2026 o 16:11

Kačací vývar mal už na prvý pohľad krásnu číru jantárovú farbu a silnú vôňu. „Rezance či mrveničku nahradili raviolmi, obľúbenou talianskou cestovinou. Ravioly sú plnené zeleninou, doplnená jemne nastrúhanou mrkvou a pažítkou.“ Obe polievky boli silné, chuťovo vyladené a podávané takým noblesnejším štýlom.

FACH
Zdroj: Refresher /Sofia Angušová

 Oggi

 paradajková polievka  

Oggi je dobre známe miesto pre mnohých Bratislavčanov, ale možno nevieš, že okrem výbornej pizze, ktorú mnohí považujú za najlepšiu v meste, si tu môžeš dať aj skvelú polievku. Polievky menia podľa sezóny: v čase našej návštevy mali paradajkovú, minulú jeseň som sem zas pravidelne chodila na krémovú hokkaido polievku s kozím syrom.

oggi oggi oggi oggi
Zobraziť galériu
(5)

Paradajková polievka je dobre dochutená. „Na vrchu bol nastrúhaný parmezán, ktorý dodal polievke slanosť a krásne ju dotiahol, takže vôbec nevadilo, že samotná polievka nebola presolená. Svoju prácu tu spravil aj bazalkový olej,“ hovorí Rasťo. Veľkým plusom bola aj domáca focaccia a pozorná obsluha.

Odporúčané
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni 20. novembra 2025 o 17:30

Mozzi

Miso polievka 

Ak patríš medzi fanúšikov ázijskej kuchyne s moderným twistom, určite sa zastav v Mozzi na Dunajskej 7. Vedie ju šéfkuchár Michal Konrád, ktorý stojí aj za Bao Brothers a deväť rokov bol šéfkuchárom v reštaurácii Fou Zoo. 

V ponuke mali tradičnú japonskú miso polievku a kokosovú laksu. My sme si vybrali miso a môžem ju pokojne označiť za najlepšiu, akú som v Bratislave doteraz jedla. Obsahovala nakladanú hlivu kráľovskú, edamame, sezónnu zeleninu a jarnú cibuľku. 

MOOZI
Zdroj: Refresher /Sofia Angušová

Rasťo na polievke vyzdvihol kombináciu chutí. „Tá rafinovanosť chutí, ktorú Mišo Konrád pretavil do polievky, je tak zaujímavá, že ešte aj po dojedení mi na podnebí vystupovali chute, ktoré som predtým necítil. Naozaj chutná polievka.“

MOOZI MOOZI MOOZI MOOZI
Zobraziť galériu
(6)

Pri Mozzi by som však okrem samotnej polievky vyzdvihla aj servis, obsluhu a celkovú atmosféru. Rovnako ako vo Fachu, aj tu ti polievku zalejú priamo pred tvojimi očami.

Laksa & Grill 

Laksa polievka

Laksa polievka sa v posledných rokoch stáva čoraz obľúbenejšou. My sme na ňu šli na do bistra Laksa & Grill, ktoré nájdeš kúsok od Horského parku. Ide o aromatickú polievku s výraznou chuťou, ktorá kombinuje kokosové mlieko, chilli a rôzne koreniny, takže je krémová, pikantná a voňavá zároveň. Do polievky pridávajú ryžové rezance, kuracie mäso, tofu, vajce či bambusové klíčky.

laksa laksa laksa laksa
Zobraziť galériu
(4)

Rasťovi pripomenula chuť laksy, ktorú pravielne jedával v Austrálii. „V Sydney v Austrálii boli už okolo roku 2001 úplne bežné a populárne. Kokosové mlieko, ryžové rezance, kuracie mäso, vajíčko, bambusové klíčky, toto sú presne tie chute, ktoré na lakse milujem.“

Odporúčame ti ju dochutiť limetkou a trochou sójovky. Je to polievka, ktorá zasýti a obstojí aj ako hlavné jedlo, ide o naozaj výdatnú polievku. V bistre si vieš objednať malú porciu (350g) za 5,90 a veľkú (700g) porciu za 11,90 eur.

Odporúčané
Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí 6. septembra 2025 o 14:00

Soupculture 

bryndzová polievka

Soupculture ponúka naozaj netradičný spôsob, ako si vychutnať polievku. Čerstvé polievky servírujú v jedlých pohárikoch z chlebového cesta, čím chcú minimalizovať odpad. Pohár pritom neslúži len ako obal, pokojne si ho môžeš zjesť. Jedlé poháre sú tiež v rôznych príchutiach.

Koncept je zaujímavý, no hodí sa skôr na takeaway, keď sa človek ponáhľa. My sme mali bryndzovú polievku, na vrchu posypanú sušenou cibuľkou a petržlenom. „Chuťovo bola fajn, presne taká, akú chceš, keď potrebuješ rýchlo niečo teplé a sýte.“ Zhodli sme sa, že je ideálna možnosť pre tých, ktorí sa ponáhľajú. 

souplculture soupculture soupculture soupculture
Zobraziť galériu
(4)
Odporúčané
Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food Stane sa Nová tržnica ďalším gastro spotom Bratislavy? Prvé prevádzky lákajú na vegánske klobásy či kórejský street food 24. augusta 2025 o 11:00
Odporúčané
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice 14. januára 2026 o 16:00
Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal „Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal 17. septembra 2025 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt Objednaj si jedlo

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
GASTRO GASTRO GASTRO BRATISLAVA GASTRO TIPY GASTROTESTY
Odporúčame
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
pred 3 dňami
1
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
pred 3 dňami
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
17. 1. 2026 9:00
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 dňami
Storky
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedn...
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
A$AP Rocky ohlásil turné s novým albumom. Koncerty odohrá aj v Európe
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Lifestyle news
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
pred 3 hodinami
Sinners prekonal oscarový rekord. Má neuveriteľných 16 nominácií
pred 3 hodinami
TABUĽKA: Toto sú športy a druhy pohybu, ktoré majú najväčší vplyv na dĺžku života. Vedci odhalili kľúčovú stratégiu
dnes o 16:31
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
dnes o 15:29
Rodinná dráma Miley Cyrus pokračuje. Otec slávnej speváčky je obvinený zo zneužívania
dnes o 12:32
Metóda poriadku, ktorú vyhľadali Yaksha aj Simona Salátová. Profesionálna organizátorka domácností ti vysvetlí, ako na to
dnes o 11:00
Takto vyzerá Audi vo Formule 1: Titánový monopost a partnerstvo s Revolutom
dnes o 10:43
Karlos Vémola sa prvýkrát vyjadril k drogovej kauze. S Lelou prehovorili o detailoch domovej prehliadky
dnes o 09:41
Nečakaný koniec v Bachelor Česko: Martin už našiel lásku a show predčasne opustil
dnes o 08:51
Spravodajstvo
Donald Trump Polícia SR Počasie Zahraničie
Viac
Donald Trump údajne zvažuje vyplatiť každému obyvateľovi Grónska milión dolárov
pred hodinou
Súd rozhodol o Lipšicovi. Je vinný z jedného z troch skutkov disciplinárneho návrhu
pred 3 hodinami
1
Historické stretnutie Ukrajiny, USA a Ruska sa blíži. Prvýkrát budú spoločne rokovať o ukončení vojny
pred 3 hodinami

Viac z Gastro

Všetko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
pred 3 dňami
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
Dlhoročnú prácu vo filmovom svete vymenili majitelia Bistronomy za gastro. Vo Vydrici čoskoro spúšťajú nový koncept
24. 12. 2025 11:00
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
refresher+
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
YouTuber odhalil tajný recept Coca-Coly. Po mesiacoch chemických analýz dospel k receptúre, ktorá oslovila masy
12. 1. 2026 15:38
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
Člen skupiny One Direction si otvoril reštauráciu. Niall Horan vyžaduje vo svojom podniku prísny dress code
31. 12. 2025 11:53
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncept
19. 12. 2025 12:41
Viac z Tech Všetko
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
včera o 14:40
Rockstar zrejme umožní ťažko chorému fanúšikovi zahrať si GTA 6 ešte pred oficiálnym vydaním. Nemusel by sa ho totiž dožiť
pred 3 dňami
Siri na tvojom iPhone dostane umelú inteligenciu od Gemini. Apple a Google spájajú sily
13. 1. 2026 14:29
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 dňami
Známa letecká spoločnosť prichádza s novým zákazom. Pasažieri počas letu nemôžu použiť powerbanky
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
16. 1. 2026 16:04
Viac z Šport Všetko
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
15. 1. 2026 10:58
Vybrali sme 8 značiek lyžiarskeho vybavenia, ktoré pozdvihnú tvoj štýl na svahu aj mimo neho a nenosí ich každý
pred 3 dňami
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
31. 12. 2025 9:07

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
Kde sme si dali poctivý vývar, najlepšiu miso polievku alebo kulajdu? Toto sú naše tipy, kam v Bratislave na polievku
pred hodinou
Tieto polievky v hlavnom meste zahrejú a poriadne zasýtia.
Luca Brassi sa stal prezidentom, rok 2016 je späť a u Beckhamovcov je dusno. Aj toto si tento týždeň možno prescrolloval
Luca Brassi sa stal prezidentom, rok 2016 je späť a u Beckhamovcov je dusno. Aj toto si tento týždeň možno prescrolloval
pred hodinou
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
Taylor Swift je najmladšou ženou v prestížnej Sieni slávy. Predbehla ju len jedna legenda
pred 3 hodinami
V mínusových teplotách, ale trendy. Inšpiruj sa après-ski módou a prenes eleganciu zo svahu aj do ulíc
V mínusových teplotách, ale trendy. Inšpiruj sa après-ski módou a prenes eleganciu zo svahu aj do ulíc
dnes o 16:00
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
Pravá blondínka sa vracia ako seriál. Poznáme dátum jeho vydania
dnes o 15:29
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
refresher+
Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
pred 2 dňami
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 2 dňami
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 2 dňami
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
pred 2 dňami
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
včera o 10:00
1
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
Expartnerka Gábora Borárosa Monika Jakliová zomrela pri dopravnej nehode
včera o 10:03
1
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
pred 2 dňami
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia