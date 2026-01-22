Tieto polievky v hlavnom meste zahrejú a poriadne zasýtia.
Zima je to obdobie, keď sa človek najľahšie zahreje chutnou a poctivou polievkou. Pripraviť však naozaj dobrú polievku nie je jednoduché. Chce to dobrý základ, správne dochutenie a trochu citu.
S výberom a hodnotením mi pomáhal môj otec, Rasťo Anguš, ktorý sa venuje gastronómii už niekoľko rokov a vedel mi pri ochutnávaní poradiť zo svojich skúseností. Nejde však o žiadny rebríček ani o hľadaní tej najlepšej polievky v meste, ale o to, ako nájdeš miesta, do ktorých sa budeš vracať.
Náš výber je naozaj pestrý: od výraznej ázijskej laksy, cez poctivý vývar či výbornú kulajdu, až po jemnú miso polievku.
Fach
kulajda a kačací vývar
Fach na Ventúrskej 10 bola jedna z našich prvých zastávok. Priznám sa, že som šla na istotu, pretože ako milovníčka polievok sem chodím často. Polievky však obmieňajú podľa sezóny, preto je možné, že keď sa tu zastavíš, budú mať v ponuke opäť niečo iné. V čase našej návštevy mali v menu dve polievky: kulajdu a kačací vývar. Objednali sme si obe a ich cena je 7,90€.
Ešte pred samotným ochutnaním nás zaujalo aj servírovanie. Polievky sú pripravené tak, že základ máš v tanieri a tekutinu nalejú do taniera až priamo pred hosťom, v takom starom, klasickom štýle, ktorý dnes už nevidno často.
„Kulajda bola veľmi príjemná, krémová, výrazne hubová a dochutená kôprom. Vajíčko bolo pripravené metódou sous-vide, k tomu zemiaky a nakladané huby s krásnou kyselkavou chuťou, ktorá úplne nahradila potrebu pridávať ocot,“ hovorí Rasťo. Kulajdu som tu mala už viackrát a je to môj osobný favorit, zahreje a bez problémov aj zasýti.
Kačací vývar mal už na prvý pohľad krásnu číru jantárovú farbu a silnú vôňu. „Rezance či mrveničku nahradili raviolmi, obľúbenou talianskou cestovinou. Ravioly sú plnené zeleninou, doplnená jemne nastrúhanou mrkvou a pažítkou.“ Obe polievky boli silné, chuťovo vyladené a podávané takým noblesnejším štýlom.
Oggi
paradajková polievka
Oggi je dobre známe miesto pre mnohých Bratislavčanov, ale možno nevieš, že okrem výbornej pizze, ktorú mnohí považujú za najlepšiu v meste, si tu môžeš dať aj skvelú polievku. Polievky menia podľa sezóny: v čase našej návštevy mali paradajkovú, minulú jeseň som sem zas pravidelne chodila na krémovú hokkaido polievku s kozím syrom.
Paradajková polievka je dobre dochutená. „Na vrchu bol nastrúhaný parmezán, ktorý dodal polievke slanosť a krásne ju dotiahol, takže vôbec nevadilo, že samotná polievka nebola presolená. Svoju prácu tu spravil aj bazalkový olej,“ hovorí Rasťo. Veľkým plusom bola aj domáca focaccia a pozorná obsluha.
Mozzi
Miso polievka
Ak patríš medzi fanúšikov ázijskej kuchyne s moderným twistom, určite sa zastav v Mozzi na Dunajskej 7. Vedie ju šéfkuchár Michal Konrád, ktorý stojí aj za Bao Brothers a deväť rokov bol šéfkuchárom v reštaurácii Fou Zoo.
V ponuke mali tradičnú japonskú miso polievku a kokosovú laksu. My sme si vybrali miso a môžem ju pokojne označiť za najlepšiu, akú som v Bratislave doteraz jedla. Obsahovala nakladanú hlivu kráľovskú, edamame, sezónnu zeleninu a jarnú cibuľku.
Rasťo na polievke vyzdvihol kombináciu chutí. „Tá rafinovanosť chutí, ktorú Mišo Konrád pretavil do polievky, je tak zaujímavá, že ešte aj po dojedení mi na podnebí vystupovali chute, ktoré som predtým necítil. Naozaj chutná polievka.“
Pri Mozzi by som však okrem samotnej polievky vyzdvihla aj servis, obsluhu a celkovú atmosféru. Rovnako ako vo Fachu, aj tu ti polievku zalejú priamo pred tvojimi očami.
Laksa & Grill
Laksa polievka
Laksa polievka sa v posledných rokoch stáva čoraz obľúbenejšou. My sme na ňu šli na do bistra Laksa & Grill, ktoré nájdeš kúsok od Horského parku. Ide o aromatickú polievku s výraznou chuťou, ktorá kombinuje kokosové mlieko, chilli a rôzne koreniny, takže je krémová, pikantná a voňavá zároveň. Do polievky pridávajú ryžové rezance, kuracie mäso, tofu, vajce či bambusové klíčky.
Rasťovi pripomenula chuť laksy, ktorú pravielne jedával v Austrálii. „V Sydney v Austrálii boli už okolo roku 2001 úplne bežné a populárne. Kokosové mlieko, ryžové rezance, kuracie mäso, vajíčko, bambusové klíčky, toto sú presne tie chute, ktoré na lakse milujem.“
Odporúčame ti ju dochutiť limetkou a trochou sójovky. Je to polievka, ktorá zasýti a obstojí aj ako hlavné jedlo, ide o naozaj výdatnú polievku. V bistre si vieš objednať malú porciu (350g) za 5,90 a veľkú (700g) porciu za 11,90 eur.
Soupculture
bryndzová polievka
Soupculture ponúka naozaj netradičný spôsob, ako si vychutnať polievku. Čerstvé polievky servírujú v jedlých pohárikoch z chlebového cesta, čím chcú minimalizovať odpad. Pohár pritom neslúži len ako obal, pokojne si ho môžeš zjesť. Jedlé poháre sú tiež v rôznych príchutiach.
Koncept je zaujímavý, no hodí sa skôr na takeaway, keď sa človek ponáhľa. My sme mali bryndzovú polievku, na vrchu posypanú sušenou cibuľkou a petržlenom. „Chuťovo bola fajn, presne taká, akú chceš, keď potrebuješ rýchlo niečo teplé a sýte.“ Zhodli sme sa, že je ideálna možnosť pre tých, ktorí sa ponáhľajú.