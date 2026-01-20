Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Billa.
dnes 20. januára 2026 o 9:52
Čas čítania 0:53
Sponzorovaný obsah

Seniorské zľavy v BILLA: v stredu nakúpite o 10 % lacnejšie!

Seniorské zľavy v BILLA: v stredu nakúpite o 10 % lacnejšie!
Zdroj: Billa
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Seniorským dňom v predajniach BILLA bude každá streda až do odvolania.

BILLA svojim zákazníčkam a zákazníkom, ktorí dovŕšili šesťdesiatku, prináša ďalší dobrý dôvod, prečo navštíviť jej predajne. Kvalitné potraviny či drogériu si v jeden deň do týždňa nakúpia so špeciálnou zľavou.

Sieť supermarketov BILLA prichádza so Seniorským dňom, novým typom zľavy, ktorý môžu využívať zákazníčky a zákazníci vo veku od 60 rokov.

„Týmto krokom chceme veľkej skupine nášho zákazníctva poďakovať za lojalitu a zároveň čiastočne uľahčiť ich rozpočtu na nákupy potravín. Veríme, že si na túto príjemnú novinku naše zákazníčky a zákazníci rýchlo zvyknú a budú ju pravidelne využívať,“ povedala Ivica Jančárová, manažérka CRM a digital BILLA Slovensko. 

BIlla
Zdroj: Billa

Seniorským dňom v predajniach BILLA bude každá streda až do odvolania. V čase od 7:00 do 11:00 hod. získajú ľudia vo veku od 60 rokov na svoj nákup automaticky zľavu 10 %. Podmienkou je, aby nákup nepresiahol sumu 50 eur a bol zrealizovaný s BILLA Bonus aplikáciou či BILLA Bonus kartou.

Ak zákazníci či zákazníčky ešte nie sú registrovaní vo vernostnom programe BILLA Bonus, môžu tak urobiť na stránke www.billa.sk, prípadne sa zaregistrovať priamo v predajni, kde im bude pri registrácii vydaná karta vernostného programu.

„Na využitie seniorskej zľavy je potrebné mať v registrácii programu BILLA Bonus uvedený dátum narodenia. Zákazníci si môžu správnosť svojich údajov skontrolovať, a rovnako aj doplniť, priamo v mobilnej aplikácii BILLA Bonus alebo prostredníctvom našej bezplatnej zákazníckej linky,“ upresňuje Ivica Jančárová.

Viac informácií nájdete na www.billa.sk/seniorsky-den.

BIlla
Zdroj: Billa
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX
Odporúčame
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
13. 1. 2026 12:00
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
refresher+
Jonathan Gerlach doma ukrýval viac než 100 ľudských kostier. Svojou zbierkou sa pýšil na Instagrame
pred 2 dňami
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
refresher+
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
včera o 17:00
1
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
pred 3 dňami
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
včera o 11:30
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
refresher+
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
pred 3 hodinami
Storky
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
Slovenská streetwear značka CRYFORMERCY spustila drop novej kolekcie
Horor The Exorcist so Scarlett Johansson mieri do kín. Poznáme dátum premiéry
Zimný Grape je späť a s ním aj fire line up. Začiatok marca na Kubínskej bude di...
Nakúp aspoň za 5 € a získaj nákup zadarmo v Lidli. Vyhráva sa každých 5 minút
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Lifestyle news
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 51 minútami
Nemôžeš v noci zaspať? Neurovedec radí jednoduchý trik, ktorý má fungovať do 5 minút
pred hodinou
Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“
pred 2 hodinami
Najstarší syn Beckhamovcov Brooklyn sa pustil do rodiny: „Moja mama sa vždy snažila zničiť môj vzťah. Nechcem sa s nimi udobriť“
pred 3 hodinami
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
pred 3 hodinami
Minecraft má konkurenciu. Hra Hytale už prilákala tisíce hráčov
dnes o 09:19
FOTO: Slováci v noci pozorovali polárnu žiaru. Viaceré regióny zažili nevídané nebeské divadlo
dnes o 08:35
VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
včera o 16:07
Spravodajstvo
Počasie Ekonomika Polícia SR medvede
Viac
V záhradách Slovákov sa pohyboval medveď. Obec upozorňuje na nebezpečenstvo stretu so šelmou
pred 28 minútami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred hodinou
Prevážali 50 kíl kokaínu v kamióne s hračkami. Polícia zverejnila detaily z drogovej kauzy, v ktorej obvinili aj Vémolu
pred hodinou

Viac z Rodina, Vzťahy, Sex

Všetko
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
Najviac sledovateľov porna je vo veku do 24 rokov, Gen Z baví hlavne foot fetish. Toto sú štatistiky Pornhub 2025
10. 12. 2025 13:21
1
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
refresher+
Ona hľadá vzťah, on sex na jednu noc. Psychologička a používatelia opisujú, ako vyzerá vyhorenie zo zoznamiek
včera o 11:30
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
refresher+
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
14. 1. 2026 8:30
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
refresher+
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
5. 12. 2025 8:30
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
refresher+
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
pred 3 hodinami
Viac z Filmy a seriály Všetko
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
pred 51 minútami
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
včera o 11:24
VIDEO: Je tu „deviata“ epizóda Stranger Things? Vydala ju SNL
pred 2 dňami
Viac z Beauty Všetko
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
Zahraničné
12. 3. 2025 17:28
Tiktokom sa šíri ďalší bizarný trend: Muži si holia mihalnice, pretože chcú vyzerať mužnejšie. Odborníci sú zhrození
12. 3. 2025 17:28
Nahradí cukrový nástrek soláriá a hodiny vypekania na slnku? Takéto má pravidlá
16. 5. 2025 17:00
Róby, chaos a krásne ženy: Ako vyzerá zákulisie Ruže pre nevestu očami stylistky a make-up artistu?
2. 6. 2025 17:00
Viac z Hudba Všetko
VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
VIDEO: Netflix predstavil trailer k dokumentu o skupine Take That. Ich vrchol bol začiatkom konca
včera o 16:07
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
14. 1. 2026 10:06
Známa hudobná platforma dáva stopku AI. Zavádza prísne pravidlá a vyzýva k nahlasovaniu obsahu
pred 3 dňami
1

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
KVÍZ: Vieš, ktorá veta je napísaná správne? Tento kvíz potrápi aj jazykových profíkov
pred 3 hodinami
Pripravili sme gramatický kvíz plný nenápadných chytákov, pri ktorých rozhoduje správny pravopis, význam aj kontext.
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
refresher+
Dana je vychovávateľkou v detskom domove: Keď dieťa odchádza, vždy si poplačem
pred 3 hodinami
Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých
PR správa
Zákazníci Tesca rozhodnú, ako sa rozdelia granty vo výške 223 300 EUR na projekty pre mladých
pred 3 hodinami
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
Zootropolis 2 je oficiálne najziskovejším animovaným filmom Hollywoodu. Prekonal aj rozprávku V hlave
pred 3 hodinami
Seniorské zľavy v BILLA: v stredu nakúpite o 10 % lacnejšie!
PR správa
Seniorské zľavy v BILLA: v stredu nakúpite o 10 % lacnejšie!
dnes o 09:52
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie kuchyne sveta. Do top 100 sa dostalo aj Slovensko
včera o 13:09
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
Film Slúžka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov
včera o 11:24
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
15. 1. 2026 19:00
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
Poznáme nového ženícha z Ruže pre nevestu. Charizmatický Adrián pricestoval z Dubaja hľadať lásku na exotickej Srí Lanke
včera o 06:00
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
16. 1. 2026 13:52
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
refresher+
Diana je poľovníčka: Muži často neveria, že viem strieľať z pušky (Rozhovor)
pred 3 dňami
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
16. 1. 2026 9:52
2
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
pred 2 dňami
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Domov
Zdieľať
Diskusia