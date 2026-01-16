Bojová organizácia Oktagon MMA začína rok 2026 vo veľkom štýle. Už v sobotu 17. januára sa staneme svedkami očakávanej bitky o tisíce eur, ale tiež celej rady ďalších súbojov so zvučnými menami.
Kúpim si Pikachu Corvettu
3 927 dní. Presne s takouto neuveriteľnou víťaznou sériou nastúpi v sobotu do klietky jeden z najdominantnejších bojovníkov Oktagonu Kerim Engizek. Už viac ako 10 rokov nepoznal žiadneho premožiteľa a radí sa medzi absolútnu európsku elitu.
Teraz ho však čaká možno najväčšia výzva – vo finále Tipsport Gamechanger, kde na víťaza čaká 300-tisíc eur, sa stretne s jedným z najskúsenejších bojovníkov organizácie Krzysztofom Jotkom.
Jotko je veteránom UFC, kde sa stretol aj so slávnym Seanom Stricklandom, a celkovo má za sebou už 35 profesionálnych zápasov s bilanciou 28 víťazstiev a len šesť prehier. Vo svetovom rebríčku Fightmatrix navyše figuruje na 39. mieste a je tak tretím najvyššie hodnoteným mužom naprieč Oktagonom. Vyniká ako precízny stratég a v Európe dosiaľ nikdy neprehral.
Finále Tipsport Gamechangeru tak ponúkne nielen stret dvoch štýlov, ale aj konfrontáciu dvoch úspešných kariér, ktoré formovali európske MMA. A čo plánuje Jotko s prípadnou výhrou? V jednom z rozhovorov spomenul, že si za časť peňazí kúpi žltú Corvettu, žltú ako Pikachu.
Čech v životnom zápase proti legende
Turnaj Oktagon 82 ponúkne aj rezervný zápas miliónovej pyramídy, v ktorom svoju životnú šancu dostane český borec Daniel Ligocki. Na neho bude v klietke čakať nemecká legenda David Zawada, čo je zárukou, že vo vzduchu bude neustále visieť KO. Zawada totiž všetkých svojich 19 výhier ukončil pred limitom a ostré prestrelky sa nebojí ani český zástupca. V tomto zápase tak pravdepodobne celé tri kolá neuvidíme.
České farby bude na turnaji v Düsseldorfe hájiť aj skvelý Marek Bartl, prezývaný „Kat Nemcov“, ktorý poslednú dobu „kosí“ jedného súpera za druhým. Naposledy sa fanúšikom a fanúšičkám zapísal do pamäti výstavným lakťom z otočky, za ktorý dostal bonus za výkon večera. Teraz sa mu postaví poľský zápasník Kamil Oniszczuk, ktorý v Oktagone absolvoval celú trojkolovú bitku aj s Kerimom Engizekom.
Ich zápas organizácia opisuje ako stret preverených bojovníkov s rozdielnymi štýlmi aj kariérnymi príbehmi – pre oboch je to však vstupenka medzi elitu strednej váhy.
„Bomby“ pred zásadným zápasom
Do akcie sa vracia aj Karol „Bomby“ Ryšavý, ktorý patrí medzi najväčšie stálice Oktagonu. Ten nastúpi už do svojho 20. duelu na pôde žlto-čiernej organizácie. Viac zápasov v Oktagone má už iba Ronald Paradeiser (konkrétne 22).
Jeho prezývka „Bomby“ navyše nie je náhodná. Ryšavý je známy vysokou mierou ukončenia zápasov: 86 percent jeho výhier prišlo pred limitom (7× TKO, 5× submisia) a hneď sedem duelov dokázal ukončiť už v prvom kole. Najrýchlejšie víťazstvo zaznamenal za iba 23 sekúnd.
Teraz má však Ryšavý za sebou sériu prehier a musí sa vrátiť do víťazného sedla. V Nemecku narazí na skúseného postojára Deniza Ilbaya, ktorý bude navyše nastupovať pred domácim publikom. Ryšavého tak nečaká nič jednoduché a potenciálna tretia prehra v rade by ho dostala do nepríjemnej pozície.
Sobotný turnaj ponúkne celkovo 12 zápasov. Okrem vyššie spomínaných sa môžeš tešiť na extrémne zaujímavý stret dvoch prospektov Patrik Šebek vs. Amir-Can Al, súboj ťažkotonážnych titánov Yevhenii Orlov vs. Marc Doussis.
Po škandále na poslednom zápase sa vracia Deniz Ilbay, po jeho boji s Maxom Holzerom sa strhol chaos aj mimo klietky. Uvidíme, či sa mu teraz podarí napraviť reputáciu. Skvelý zápas v neposlednom rade sľubuje aj duel Gjoni Palokaj vs. James Hendin, ktorý rozhodne o budúcom vyzývateľovi na opasok v perovej váhe.
Na kompletnú zápasovú kartu sa môžeš pozrieť nižšie.