Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. januára 2026 o 16:01
Čas čítania 2:12

Boj o tisíce eur je tu. Oktagon začína rok 2026 akciou plnou hviezd, uvidíme aj Ligockeho v životnom zápase

Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Bojová organizácia Oktagon MMA začína rok 2026 vo veľkom štýle. Už v sobotu 17. januára sa staneme svedkami očakávanej bitky o tisíce eur, ale tiež celej rady ďalších súbojov so zvučnými menami.

Kúpim si Pikachu Corvettu

3 927 dní. Presne s takouto neuveriteľnou víťaznou sériou nastúpi v sobotu do klietky jeden z najdominantnejších bojovníkov Oktagonu Kerim Engizek. Už viac ako 10 rokov nepoznal žiadneho premožiteľa a radí sa medzi absolútnu európsku elitu.

Teraz ho však čaká možno najväčšia výzva – vo finále Tipsport Gamechanger, kde na víťaza čaká 300-tisíc eur, sa stretne s jedným z najskúsenejších bojovníkov organizácie Krzysztofom Jotkom.

Engizek vs. Humburger. Engizek vs. Humburger. Engizek vs. Humburger. Engizek vs. Humburger.
Zobraziť galériu
(5)
Odporúčané
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami 29. decembra 2025 o 13:16

Jotko je veteránom UFC, kde sa stretol aj so slávnym Seanom Stricklandom, a celkovo má za sebou už 35 profesionálnych zápasov s bilanciou 28 víťazstiev a len šesť prehier. Vo svetovom rebríčku Fightmatrix navyše figuruje na 39. mieste a je tak tretím najvyššie hodnoteným mužom naprieč Oktagonom. Vyniká ako precízny stratég a v Európe dosiaľ nikdy neprehral.

Anketa:
Kto podľa teba vyhrá tento zápas?
Kerim Engizek.
Krzysztof Jotko.
Kerim Engizek.
100 %
Krzysztof Jotko.
0 %

Finále Tipsport Gamechangeru tak ponúkne nielen stret dvoch štýlov, ale aj konfrontáciu dvoch úspešných kariér, ktoré formovali európske MMA. A čo plánuje Jotko s prípadnou výhrou? V jednom z rozhovorov spomenul, že si za časť peňazí kúpi žltú Corvettu, žltú ako Pikachu.

Krzysztof Jotko.
Krzysztof Jotko. Zdroj: OKTAGON MMA
Odporúčané
Ako sa hýbu platy v Oktagone? Kedysi pár tisíc pre všetkých, dnes státisíce eur pre jedného Ako sa hýbu platy v Oktagone? Kedysi pár tisíc pre všetkých, dnes státisíce eur pre jedného 24. júla 2025 o 13:51

Čech v životnom zápase proti legende

Turnaj Oktagon 82 ponúkne aj rezervný zápas miliónovej pyramídy, v ktorom svoju životnú šancu dostane český borec Daniel Ligocki. Na neho bude v klietke čakať nemecká legenda David Zawada, čo je zárukou, že vo vzduchu bude neustále visieť KO. Zawada totiž všetkých svojich 19 výhier ukončil pred limitom a ostré prestrelky sa nebojí ani český zástupca. V tomto zápase tak pravdepodobne celé tri kolá neuvidíme.

Daniel Ligocki.
Daniel Ligocki. Zdroj: OKTAGON MMA

České farby bude na turnaji v Düsseldorfe hájiť aj skvelý Marek Bartl, prezývaný „Kat Nemcov“, ktorý poslednú dobu „kosí“ jedného súpera za druhým. Naposledy sa fanúšikom a fanúšičkám zapísal do pamäti výstavným lakťom z otočky, za ktorý dostal bonus za výkon večera. Teraz sa mu postaví poľský zápasník Kamil Oniszczuk, ktorý v Oktagone absolvoval celú trojkolovú bitku aj s Kerimom Engizekom.

Ich zápas organizácia opisuje ako stret preverených bojovníkov s rozdielnymi štýlmi aj kariérnymi príbehmi – pre oboch je to však vstupenka medzi elitu strednej váhy.

Bartl vs. Rayomba.
Bartl vs. Rayomba. Zdroj: OKTAGON MMA
Odporúčané
Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi Oktagon spúšťa prvú oficiálnu MMA Fantasy ligu v Európe. Môžeš vyhrať VIP vstupy a zážitky s fightermi 29. septembra 2025 o 18:47

„Bomby“ pred zásadným zápasom

Do akcie sa vracia aj Karol „Bomby“ Ryšavý, ktorý patrí medzi najväčšie stálice Oktagonu. Ten nastúpi už do svojho 20. duelu na pôde žlto-čiernej organizácie. Viac zápasov v Oktagone má už iba Ronald Paradeiser (konkrétne 22).

Jeho prezývka „Bomby“ navyše nie je náhodná. Ryšavý je známy vysokou mierou ukončenia zápasov: 86 percent jeho výhier prišlo pred limitom (7× TKO, 5× submisia) a hneď sedem duelov dokázal ukončiť už v prvom kole. Najrýchlejšie víťazstvo zaznamenal za iba 23 sekúnd.

Teraz má však Ryšavý za sebou sériu prehier a musí sa vrátiť do víťazného sedla. V Nemecku narazí na skúseného postojára Deniza Ilbaya, ktorý bude navyše nastupovať pred domácim publikom. Ryšavého tak nečaká nič jednoduché a potenciálna tretia prehra v rade by ho dostala do nepríjemnej pozície.

Ryšavý vs. Bartl.
Ryšavý vs. Bartl. Zdroj: Oktagon MMA

Sobotný turnaj ponúkne celkovo 12 zápasov. Okrem vyššie spomínaných sa môžeš tešiť na extrémne zaujímavý stret dvoch prospektov Patrik Šebek vs. Amir-Can Al, súboj ťažkotonážnych titánov Yevhenii Orlov vs. Marc Doussis.

Po škandále na poslednom zápase sa vracia Deniz Ilbay, po jeho boji s Maxom Holzerom sa strhol chaos aj mimo klietky. Uvidíme, či sa mu teraz podarí napraviť reputáciu. Skvelý zápas v neposlednom rade sľubuje aj duel Gjoni Palokaj vs. James Hendin, ktorý rozhodne o budúcom vyzývateľovi na opasok v perovej váhe.

Na kompletnú zápasovú kartu sa môžeš pozrieť nižšie.

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu
 
 
 

Příspěvek sdílený OKTAGON (@oktagonmma)

Odporúčané
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu 15. januára 2026 o 16:00
Odporúčané
Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž) Bol som v službe so sypačom Rasťom: Mojou úlohou nie je robiť zázraky (Reportáž) 14. januára 2026 o 17:00
Odporúčané
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame? CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame? 13. januára 2026 o 18:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MMA
Odporúčame
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
Sponzorovaný obsah
Na tejto vysokej škole získaš až dva diplomy. Skúškové trvá len 11 dní a škola podporuje tvoj balans medzi štúdiom a voľným časom
pred 3 dňami
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
Sponzorovaný obsah
Train hard, rest harder. Toto sa stane s tvojím telom, ak budeš zanedbávať oddych a kvalitu spánku
4. 1. 2026 9:00
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
refresher+
Terapeutka sa ma dotkla v oblasti panvy a vtisli sa mi slzy do očí. Vyskúšala som kraniosakrálnu terapiu (Reportáž)
dnes o 08:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
včera o 19:00
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
refresher+
Z bratislavského paneláku do 100-ročného domu: Maroš vymenil bohémsky mestský lifestyle za prírodu
včera o 16:00
Storky
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Dočkali sme sa! Harry Styles oznámil nový album Kiss All the Time. Disco, Occasi...
Skims a Nike prichádzajú so spoločnou obuvou. Collab prináša model z 90. rokov
BMW M Neue Klasse mení pravidlá športových áut. Priprav sa na tichú elektro silu
The Sims 4 možno dostane posledné DLC 12 rokov po vydaní
Madison Beer bude vo Viedni. Tešiť sa môžeš na jej „the locket tour"
Štvrtá séria Ruže pre nevestu je potvrdená. Sme na natáčaní na Srí Lanke
LucyPug otvára vlastné pohybové a kreatívne štúdio
V Bratislave vznikol nový spot pre kávičkárov: Kaviareň Liv a little
Nová Barbie má autizmus. Okrem fidget spinneru má slúchadlá, ktoré tlmia hluk
Sima oznámila turné Big Mama. Ešte pred pôrodom chce stihnúť koncerty
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
LEGO prichádza s revolúciou: Nové kocky zmenia spôsob, akým budeš stavať
Pán Profesor sa vracia na obrazovky Markízy. Môžeš sa tešiť na nové mená
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur
Káva a umenie: V grão prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry
John Wick a Saw môžu mať nové herné adaptácie. Čoskoro vraj dôjde k oznámeniu
Lifestyle news
„Ženy vám zmenia celý život,“ A$AP Rocky prehovoril o svojej láske k Rihanne
pred 2 hodinami
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie aerolinky v Európe. Zabodujú aj u nervóznych cestovateľov
pred 3 hodinami
Timothée Chalamet zažil počas nakrúcania Marty Supreme poriadne napätie. Údajne sa mu vyhrážal komparzista
dnes o 15:21
VIDEO: Srnka medzi regálmi šokovala zákazníkov. Nečakaná návšteva v obchodnom dome sa stala hitom internetu
dnes o 14:39
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:52
Koľko minút pohybu denne potrebuješ? Vedci prišli s povzbudivou správou o prevencii predčasného úmrtia
dnes o 13:04
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
dnes o 12:11
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
dnes o 11:32
Pierpaolo Piccioli mení Balenciagu. Prináša športový luxus, collab s NBA aj odvážnu ženskosť
dnes o 10:49
Spravodajstvo
Počasie Vlaky Donald Trump Peniaze
Viac
BILLA spúšťa Seniorské dni. Ľudia nad 60 rokov ušetria na nákupe 10 %, takéto sú podmienky pre zľavu
pred 31 minútami
Namiesto letu ich čakala cesta po diaľnici. Cestujúci do Košíc museli vymeniť lietadlo za autobus
pred hodinou
365.bank a Poštová banka už má nového majiteľa. Aké zmeny to prinesie klientom?
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
Známy slovenský hokejista mal autonehodu. „Oddnes milujem svoj život,“ odkázal fanúšikom
včera o 10:58
Trénovala som s majsterkou sveta v thajskom boxe. Tréning Moniky Chochlíkovej si môžeš vyskúšať aj ty
Trénovala som s majsterkou sveta v thajskom boxe. Tréning Moniky Chochlíkovej si môžeš vyskúšať aj ty
včera o 11:00
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
31. 12. 2025 9:07
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
VIDEO: Zdeno Chára zažil nezabudnuteľný okamih. Jeho dres s číslom 33 je navždy zavesený pod stropom bostonskej arény
dnes o 12:11
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
refresher+
Miloš hrá futbal na Maldivách: Na tréning chodíme loďou, hráči sa pred zápasom modlia na kobercoch (Rozhovor)
30. 12. 2025 7:30
Juraj Slafkovský mal autonehodu na začiatku sezóny. Prehovoril o nepríjemnom zážitku, po ktorom už nesadol do auta
Juraj Slafkovský mal autonehodu na začiatku sezóny. Prehovoril o nepríjemnom zážitku, po ktorom už nesadol do auta
7. 1. 2026 15:18
Viac z Krimi a true crime Všetko
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách
24. 11. 2025 16:38
Záhada „Christmas Tree Lady“: Pri vianočnom stromčeku ležala mŕtva žena s vrecom na hlave. Po jej identite pátrali 25 rokov
22. 12. 2025 7:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
Zahraničné
včera o 15:17
Hľadá sa Slovenka, ktorá bola v roku 2005 na Szigete: Francúz po 20 rokoch túži nájsť túto ženu. Poznáš ju?
včera o 15:17
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
pred 3 dňami
2
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
Viac z Zdravie Všetko
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
Duševné zdravie
pred 2 dňami
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
pred 2 dňami
Chceš mať zdravé srdce a črevá? Kardiochirurg odporúča zaradiť túto zeleninu do jedálnička
pred 2 dňami
Barbore vypadávali vlasy: Začali sa mi tvoriť až kúty, mnohí môj problém zjednodušovali
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
Zaujímavosti
pred 2 hodinami
refresher+
Samo predal podiel vo firme a odišiel učiť deti do Nepálu: Za 6 eur som nakúpil jedlo pre celú triedu
pred 2 hodinami
Čo potrebuješ na to, aby si mohol učiť v nepálskej škole?
Boj o tisíce eur je tu. Oktagon začína rok 2026 akciou plnou hviezd, uvidíme aj Ligockeho v životnom zápase
Boj o tisíce eur je tu. Oktagon začína rok 2026 akciou plnou hviezd, uvidíme aj Ligockeho v životnom zápase
pred 3 hodinami
Nenechaj si ujsť výstavu Tutanchamon v Bratislave. Súčasťou výstavy sú aj prednášky popredných slovenských egyptológov
PR správa
Nenechaj si ujsť výstavu Tutanchamon v Bratislave. Súčasťou výstavy sú aj prednášky popredných slovenských egyptológov
pred 3 hodinami
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
Takto vyzerá Sophie Turner ako Lara Croft v seriáli Tomb Raider
dnes o 11:32
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album Don't Be Dumb od A$AP Rockyho je konečne online, nový J. Cole aj SIMILIVINLIFE s krátkym EP
REFRESHNI SI PLAYLIST: Album Don't Be Dumb od A$AP Rockyho je konečne online, nový J. Cole aj SIMILIVINLIFE s krátkym EP
dnes o 11:10
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
Zomrel hypeman a moderátor Osťo. Podľahol vážnej chorobe
dnes o 09:52
2
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
REBRÍČEK: Kto z hercov Stranger Things si zarobil najviac? Prvé miesto ťa prekvapí
dnes o 13:52
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
VIDEO: Žena zažila šok počas šnorchlovania na dovolenke. Do stehna sa jej zahryzol žralok, dramatický boj zachytila kamera
včera o 12:29
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
refresher+
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
refresher+
V USA si už nepichajú injekcie na chudnutie. Ozempic nahradili rovnako účinné tabletky. Kedy prídu do Európy?
včera o 19:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
refresher+
Bol som darovať spermie v spermobanke. Ako to funguje, koľko si vieš zarobiť a ako dlho budeš bez sexu?
18. 8. 2024 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
1
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
Pozri si 8 módnych trendov pre rok 2026: Vintage návraty, výrazné farby aj chic elegancia novej éry
9. 1. 2026 16:00
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
refresher+
Dávid šoféruje električky v Prahe: Slováci mi vynadali, lebo si mysleli, že som Ukrajinec (Rozhovor)
4. 1. 2026 17:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia