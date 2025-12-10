Pornhub zverejnil svoj každoročný Year in Review a aj tento rok ukazuje, že svet sexuálnych preferencií sa mení rýchlejšie, než by si čakal.
Najväčšou témou roku 2025 sa stala dominancia LGBTQ+ obsahu, ktorý prvýkrát ovládol nielen dopyt, ale aj celosvetové kategórie. Najsledovanejšou kategóriou roka sa stalo Lesbian, hneď za ňou nasledovalo Transgender, ktoré vyskočilo o päť miest vyššie v porovnaní s minuloročnými štatistikami.
Okrem queer obsahu však zažil boom aj fenomén „zrelej krásy“. MILF ostala treťou najpozeranejšou kategóriou na svete a kategória Mature patrila opäť medzi top päť. Vyhľadávania ako „natural beauty“, „real woman“ či „no makeup“ naznačujú, že diváci sa čoraz viac odkláňajú od ideálov filtrov a vylepšení a sledujú autentickejšie telo aj sexualitu.
Rok 2025 nepriniesol len zmenu preferencií, ale aj návrat k príbehom. Roleplay obsah výrazne rástol, najmä vyhľadávania spojené s profesiami – od šoférov a kuchárov až po profesorov či policajtov. Trend potvrdzuje, že diváci chcú viac kontextu, fantázií a scénok, nielen „rýchly zážitok“.
Najvyhľadávanejšie termíny:
|1. hentai
|2. milf
|3. pinay
|4. lesbian
|5. anal
|6. big ass
|7. latina
|8. anime
|9. asian
|10. femboy
Najpozeranejšie kategórie:
|1. Lesbian
|2. Transgender
|3. MILF
|4. Anal
|5. Mature
|6. Japanese
|7. Threesome
|8. Hentai
|9. Ebony
|10. Asian
Najvyhľadávanejšie mená:
|1. Alex Adams
|2. Angela White
|3. Violet Myers
|4. Bonnie Blue
|5. Lana Rhoades
|6. Lily Phillips
|7. Johnny Sins
|8. Eva Elfie
|9. Abella Danger
|10. Lexi Luna
Krajiny s najvyššou sledovanosťou:
|1. Spojené štáty
|2. Mexiko
|3. Filipíny
|4. Brazília
|5. Nemecko
|6. Francúzsko
|7. Taliansko
|8. Spojené kráľovstvo
|9. Španielsko
|10. Kanada
Obľúbené časy:
Najpozeranejšia kategória podľa krajín:
Najpopulárnejšie kategórie podľa generácií:
Dáta priniesli aj porovnanie krajín. Japonsko sa tento rok stalo krajinou s najdlhším priemerným časom na stránke - 11 minút a 2 sekundy. Najviac času na stránke globálne trávia ľudia večer okolo 23:00, pričom najväčší dopravný vrchol nastal 5. januára počas kombinácie zimnej búrky, Golden Globes a NFL zápasu.
Celý report ukazuje, že porno v roku 2025 nebolo len o trendoch, ale aj o posune v tom, ako ľudia vnímajú identitu, sexualitu a blízkosť. Podrobnú analýzu, grafy a kompletné prehľady nájdeš v plnej verzii Year in Review.