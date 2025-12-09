Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Eurovea.
dnes 9. decembra 2025 o 14:05
Čas čítania 2:42
Sponzorovaný obsah

Štýlové sviatočné outfity: čo si obliecť na večierok alebo Silvestra

Štýlové sviatočné outfity: čo si obliecť na večierok alebo Silvestra
Zdroj: Eurovea
Nájdite svoj sviatočný štýl v Eurovea. Outfit na vianočný večierok či Silvestra si vyžaduje výnimočnosť, sebavedomie a štipku odvahy. Cíťte sa sviatočne a sami sebou v každom slávnostnom okamihu.​

Zabudnite na vyhľadávanie inšpirácií na slávnostný outfit v módnych časopisoch či online magazínoch. Vaším zdrojom inšpirácie môže byť Eurovea. Nájdite vianočné sviatočné oblečenie, ktoré zvýrazní vašu osobnosť, náladu aj jedinečný štýl. 

Zamilujte sa do elegancie Alain Delon. Kúpte si trendové doplnky v Calzedonia a elegantné šperky z Lotsi. Dodajú vám sebavedomie a zažiarite na vianočnom večierku i bujarej oslave Silvestra. Vyberte si to, v čom sa cítite výnimočne. Stavte na outfit, ktorý vás povzbudí, zahreje a ukáže svetu, kým skutočne ste.​ Všetky predajne navštívite na jednom mieste - v nákupnom centre Eurovea v Bratislave.

Hľadáte elegantný pánsky oblek? Alain Delon nesklame

Hľadáte elegantný pánsky oblek, v ktorom zaujmete na sviatočnom večierku? Alain Delon vám ukáže, že aj zima môže byť štýlová a komfortná. Vyberte si oblek s jemným vzorom, ktorý pôsobí sviežo a originálne. Doplňte ho smokingovou košeľou s kontrastnými gombíkmi. Získate outfit, v ktorom sa budete cítiť sebavedomo. 

Odporúčané
Eurovea oslavuje 15 rokov: čaká ťa bohatý program a nákupné akcie so zľavami až do výšky 50 % (PREHĽAD) Eurovea oslavuje 15 rokov: čaká ťa bohatý program a nákupné akcie so zľavami až do výšky 50 % (PREHĽAD) 25. marca 2025 o 16:00

Túžite po praktickej elegancii? Siahnite po vlnenom kabáte s odnímateľnou vsadkou. Zahreje a vytvorí vrstvy, ktoré sa dajú odňať podľa teploty či prostredia. Navyše v Alain Delon sa môžete objednať na skúšku outfitu na mieru, poradiť sa s odborníkmi o vrstvení materiálov i o tom, ako decentne prepojiť klasický look s casual doplnkami. Buďte sami sebou, zmeňte detaily a užite si sviatky v štýle, ktorý ste si vytvorili vy sami.

alaindelonfashion
Zdroj: alaindelonfashion

zdroj: alaindelonfashion

Dámska móda & trendy detaily? Navštívte Calzedonia 

Chcete vo sviatočných outfitoch zažiariť a zároveň sa cítiť pohodlne? Calzedonia prináša kolekciu must-have pančúch a ponožiek, ktoré zmenia každý look na originál. Vyskúšajte sviatočné pančuchy so zlatistými detailmi alebo netradičné krajkové ponožky s metalickým efektom. Perfektne doplnia nielen malé čierne, ale aj hravé midi šaty či elegantné maxi sukne. Ak sa chystáte Nový rok privítať vonku, stavte na termo pančuchy, ktoré zahrejú bez kompromisov v štýle.

Odporúčané
KVÍZ: Čo darovať žene, ktorá už všetko má? Vyplň si náš kvíz a my ti poradíme darček na mieru KVÍZ: Čo darovať žene, ktorá už všetko má? Vyplň si náš kvíz a my ti poradíme darček na mieru 7. decembra 2024 o 9:00

Zaujmite drobnosťami. Využite akciu 4+1 na vianočné ponožky a pripravte milé prekvapenie celej rodine. Členky vernostného programu čakajú špeciálne zľavy, vďaka ktorým môžete obdarovať seba aj blízkych ešte výhodnejšie. Kreativite sa medze nekladú. Kombinujte farby, vzory, vrstvy a vyčarujte outfit, ktorý bude sviatočný, trendy a hlavne váš.

calzedonia
Zdroj: calzedonia

zdroj: calzedonia

Luxusné detaily, ktoré zažiaria: Pánske a dámske šperky z Lotsi

Sviatočný outfit je len z polovice hotový bez správnych šperkov, ktoré dodajú finálnu iskru. V Lotsi nájdete detail, ktorý povýši váš slávnostný look, či už stavíte na elegantný oblek z Alain Delon, alebo na spoločenské šaty doplnené pančuchami z Calzedonia.

Odporúčané
V Eurovea ožíva vianočná atmosféra. Čakajú ťa vianočné trhy, Mikuláš a rozdávanie poukážok do kina (PREHĽAD) V Eurovea ožíva vianočná atmosféra. Čakajú ťa vianočné trhy, Mikuláš a rozdávanie poukážok do kina (PREHĽAD) 6. decembra 2024 o 16:30

Pre dámy platí pravidlo: menej je niekedy viac. Ak už máte flitrové šaty, zvoľte decentné zlaté alebo strieborné náušnice, ktoré nebudú outfit prebíjať. Ak sú šaty jednoduché, môžete experimentovať s výraznejším náhrdelníkom.

Pre pánov má Lotsi v ponuke napríklad štýlové strieborné náramky, retiazky a náramky z polodrahokamov alebo hodinky, ktoré sú ideálne na decentné doladenie obleku z Alain Delon. Módny tip: vyberte si náramok s polodrahokamami, ktorého farba bude ladiť s kravatou alebo vreckovkou. Vďaka tomu dodáte svojmu looku osobný punc luxusu a štýlu.

sperky
Zdroj: lotsisperky

Inšpirácie na Silvestra: Outfit, v ktorom zažiarite

Zažite Silvestra bez stresu z výberu oblečenia. Užite si večierok v outfite, ktorý je praktický, štýlový a pripravený na každú situáciu.

  • Stavte na vrstvenie: Jemná košeľa pod sakom z Alain Delon Bratislava či body z Calzedonia Bratislava pod šaty vám umožnia prispôsobiť sa teplote aj nálade v priebehu večera.​
  • Vyberte si správne materiály: Preferujte priedušné bavlnené či vlnené zmesi, v ktorých sa pohodlne tancuje. Termo pančuchy Calzedonia sú vhodné na vonkajšie oslavy, kým satén a hodváb krásne vyniknú v interiéri.
  • Výrazné detaily: Vyberte si v Lotsi šperk, ktorý bude ústredným, pútačom pozornosti Vášho outfitu, napríklad výrazný náhrdelník k jednoduchým čiernym šatám alebo masívny prsteň k pánskemu smokingu. Týmto spôsobom podčiarknete svoj osobný štýl.

Vyberte si outfit na sviatočné okamihy v Alain Delon, Calzedonia a Lotsi 

Vyberte si outfit, v ktorom prežijete sviatočné okamihy s pocitom originality aj pohodlia. Navštívte predajne Alain Delon, Calzedonia alebo Lotsi priamo v Eurovea v Bratislave. Každý detail podčiarkne váš osobný štýl a dodá vám sebavedomie.

Odporúčané
Eurovea ťa pozýva na 7. ročník módnej šou Fashion Forward. Známe značky tu predvedú svoje najnovšie kolekcie Eurovea ťa pozýva na 7. ročník módnej šou Fashion Forward. Známe značky tu predvedú svoje najnovšie kolekcie 15. októbra 2024 o 16:00

Ukážte, kým ste a objavte kolekcie elegantných oblekov, trendy pančúch, hravých doplnkov aj elegantných šperkov. Všetko na jednom mieste je pripravené len pre vás. Nechajte vyniknúť svoj štýl a užite si sviatky v Eurovea naplno!​

EUROVEA
