Tento článok je PR správa spoločnosti Eurovea.
dnes 11. decembra 2025 o 14:00
Čas čítania 2:02
Sponzorovaný obsah

Vianoce dorazili do Eurovea. Obchodné centrum si pripravilo umelecké inštalácie, vianočný trh a novootvorenú predajňu LELOSI

Vianoce dorazili do Eurovea. Obchodné centrum si pripravilo umelecké inštalácie, vianočný trh a novootvorenú predajňu LELOSI
Zdroj: Eurovea
V Eurovei vybavíš všetko. Darčeky, punč, lokšu a ešte si aj spraviť fotku pri svetelných umeleckých inštaláciách.

Vianočné obdobie je v plnom prúde a sviatočnú atmosféru si môžeš naplno vychutnať v Eurovea, kde vybavíš darčeky pre celú rodinu, dáš si teplý punč či štrúdľu na trhoch, urobíš si vianočnú fotografiu na nábreží Dunaja a popri tom zažiješ sviatky tak, ako ich miluješ.

Najväčšie nákupné centrum na Slovensku prináša návštevníkom najširší výber obchodov, služieb a gastronómie na jednom mieste, aby si predvianočný čas strávil/-a pohodlne, rýchlo a s dokonalou atmosférou.

eurovea
Zdroj: Eurovea

Svetelné fotopointy

Vrcholom tohtoročnej vianočnej výzdoby sú svetelné umelecké objekty, ktoré vznikli v spolupráci s festivalom Biela noc a umeleckým zoskupením BN Label, ktorí sú známi svojimi kreatívnymi site-specific dielami.

Tieto objekty nie sú len dekoráciou — sú to výrazné umelecké inštalácie vytvorené jedným ťahom. Na nábreží pri Dunaji tak vznikla otvorená svetelná galéria. Kométa, zvonček, anjel, snehuliak či vianočné stromčeky s darčekmi sú vytvorené z neónových línií, ktoré vtiahnu návštevníkov do sveta sviatočnej fantázie.

eurovea
Zdroj: Eurovea/Martina Mlčúchova

Symboly, ktoré dôverne poznáme z detstva, tu získavajú novú podobu — modernú, hravú a pritom nostalgicky príjemnú. Inštalácie sú ideálnym miestom na vianočné fotografovanie pre rodiny, páry aj skupiny priateľov. Priestor pôsobí magicky najmä po zotmení, keď vytvára atmosféru, ktorá je súčasťou predvianočného rituálu každého návštevníka Eurovea.

eurovea
Zdroj: Eurovea/Martina Mlčúchova

Nové obchody, nové možnosti, darčeky pre každého

Predvianočné obdobie prinieslo do Eurovea aj množstvo nových obchodov, vďaka ktorým je výber darčekov ešte širší. Klenotníctvo Jewelry & Watches ponúka elegantné šperky s výnimočným dizajnom, v Spa Ceylon nájdeš ajurvédsku prírodnú kozmetiku, vône a čajové rituály pre sviatočný relax.

Novinkou je tiež prvá predajňa Iuman – Intimissimi Uomo na Slovensku, kde objavíš prémiové pánske spodné prádlo, domáce oblečenie či plavky. Obľúbenosť medzi zákazníkmi si rýchlo získala tiež značka LELOSI – teraz so svojou prvou kamennou predajňou na Slovensku priamo v Eurovea, kde kúpiš mimoriadne pohodlné legíny, mikiny či domáce outfity s nezameniteľnými vzormi, ktoré sú ideálne na zimné dni aj ako darček pre tých, ktorí milujú komfort.

eurovea
Zdroj: Eurovea

Milovníci módnych trendov a dostupných cien ocenia aj ďalší prírastok medzi obchodmi – značku Sinsay na 1. poschodí, ktorá ponúka módu, doplnky aj bytové dekorácie pre celú rodinu. A ak si doma radi vytvárate vlastnú vianočnú atmosféru, krásne ozdoby a dekorácie nájdeš hneď v dvoch predajniach Krásne Vianoce či v Butlers, kde si vyberieš doplnky s dokonale sviatočným nádychom.

Ideálny darček pod stromček

Ak nemáš istotu, čo vybrať pod stromček, ideálnym riešením je darčeková karta Eurovea, ktorú jednoducho zakúpiš bezkontaktne, a to v kiosku pri Infopulte. Obdarovanému dáva slobodu vybrať si presne to, čo si želá – či už ide o módu, kozmetiku, doplnky alebo gurmánsky zážitok v jednej z našich reštaurácií.

eurovea
Zdroj: Eurovea

Vianočné trhy – oddych, ktorý zachutí

Počas nakupovania si môžeš spraviť prestávku na vianočných trhoch na námestí pri Eurovea, kde ťa čakajú tradičné dobroty – domáce klobásy, lokše, špízy, štrúdľa, zemiakové placky či voňavý punč, varené víno a ďalšie teplé nápoje. Trhy sú otvorené denne od 11:00 do 22:00 hod. až do 22. decembra a nechýba ani detský kolotoč, ktorý vyčarí úsmev na tvári všetkým najmenším.

Príď si užiť vianočnú atmosféru, nakúpiť darčeky pre tvojich blízkych a vychutnať si sviatky pri Dunaji. V Eurovea vás čaká krásna výzdoba, svetelné fotopointy, chutné trhy, pohodlné nakupovanie a najväčší výber značiek.

eurovea
Zdroj: Eurovea
EUROVEA OBCHODNÉ CENTRÁ
