Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. októbra 2025 o 11:56
Čas čítania 0:44
Michaela Kedžuchová

Fred again.. priviedol po 16 rokoch za DJ pult bývalého člena Daft Punku. S Thomasom Bangalterom predviedli neuveriteľnú šou

Fred again.. priviedol po 16 rokoch za DJ pult bývalého člena Daft Punku. S Thomasom Bangalterom predviedli neuveriteľnú šou
Zdroj: instagram / @fredagainfeed
Thomas Bangalter, jeden z legendárnych DJ-ov, sa na párty k výročiu francúzskeho hudobného vydavateľstva Because pridal k DJ-om za pultom.

Jeden z členov Daft Punk, Thomas Bangalter, sa nečakane objavil v DJ zostave s Fred again.., Pedro Winter a Erol Alkan v parížskom Centre Pompidou. Publikum úplne šialelo a bolo to viac než oprávnené. Francúzsky veterán odohral svoj prvý DJ set po 16 rokoch a pustil aj skladby od Daft Punk, ako Digital Love, Rollin' & Scratchin' a Contact.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by fred again.. feed (@fredagainfeed)

Thomas po ceste na párty prezradil, že v tomto mieste sa v roku 1992 zamiloval do elektronickej hudby. Tiež sa priznal, že už 24 rokov nehral set bez masky. Nevedel som, čo na to povedať, a stále neviem. Nakoniec som mu len povedal, že dúfam, že ďalších 24 rokov čakať nebudeme.

– napísal Fred Again na Instagrame.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by fred again.. feed (@fredagainfeed)

Posledné živé vystúpenie Daft Punk bolo v roku 2017 po boku The Weeknd na Grammy Award Show a v roku 2021 oficiálne oznámili svoj rozpad. Thomas Bangalter vydal svoj prvý sólový album po Daft Punk v roku 2023 s názvom Mythologies.

DJ-ING PRODUCENTI
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
