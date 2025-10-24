Kategórie
dnes 24. októbra 2025 o 17:53
Čas čítania 0:50
Zdenka Hvolková

Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina

Starbucks prinesie na Slovensko prvý drive-thru. Vybranou lokalitou sa stala Žilina
Zdroj: Starbucks, Pamiatkový úrad
Milovníci kávy sa čoskoro dočkajú nového spôsobu, ako si vychutnať svoj obľúbený nápoj bez toho, aby museli vystúpiť z auta.

Nový koncept umožní zákazníkom objednať si kávu, dezert či snack priamo z auta cez výdajné okienko, podobne ako v známych sieťach rýchleho občerstvenia. Pre Slovensko ide o pilotný projekt, ktorým Starbucks rozširuje svoj doterajší model klasických kaviarní.

„Potvrdzujeme, že v budúcom roku sa zákazníci na Slovensku dočkajú prvej kaviarne Starbucks so službou Drive-thru, ktorá bude lokalizovaná v Žiline,“ potvrdila spoločnosť pre Aktuality.sk.

Prevádzka by mala byť umiestnená v areáli obchodného centra Klokan, v blízkosti železničnej a autobusovej stanice, futbalového štadióna MŠK Žilina a závodu KIA. Práve strategická poloha mohla byť jedným z dôvodov, prečo sa firma rozhodla pre sever Slovenska namiesto Bratislavy.

Starbucks momentálne prevádzkuje 15 kaviarní na Slovensku – väčšinu v Bratislave, ale aj v mestách ako Žilina, Banská Bystrica, Trenčín, Nitra, Prešov či Košice. Trnava zatiaľ zostáva posledným krajským mestom bez pobočky.

„Starostlivo vyberáme lokality pre ďalšie kaviarne Starbucks, pričom našou prioritou je rozširovať najmä sieť regionálnych pobočiek, a dostať sa čo najbližšie k zákazníkom. O presných lokalitách a termínoch otvorenia budeme včas informovať,“ uviedla spoločnosť pre Aktuality.sk.

Značka vstúpila na slovenský trh v roku 2016 a ťaží aj z odchodu britskej siete Costa Coffee, ktorá po pandémii v roku 2021 zatvorila všetky svoje slovenské prevádzky. Odvtedy je Starbucks prakticky bez priamej zahraničnej konkurencie na našom trhu.

Henrieta ovládla s firmou Lyocheese zo Zázrivej šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese zo Zázrivej šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
pred hodinou
