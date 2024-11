Starbucks otvoril pobočku pri hranici so Severnou Kóreou. Výhľad na diktatúru láka davy turistov

Starbucks otvoril novú pobočku v Južnej Kórei, ktorá sa nachádza na vyhliadkovej veži pri hranici so Severnou Kóreou. Táto výnimočná lokalita umožňuje návštevníkom vychutnať si šálku kávy s výhľadom na breh rieky, ktorá oddeľuje Južnú a Severnú Kóreu.

Kaviareň s kapacitou 30 miest bola otvorená v ekoparku Aegibong Peace, severne od Soulu, neďaleko jednej z najstráženejších hraníc na svete, informuje CNN.

Enjoy drinking coffee with a view? A Starbucks has opened in South Korea overlooking the demilitarized zone and North Korea



Visitors can sip their coffee while gazing at an empty, artificial town built by the North Korean regime to give the illusion of life. In reality, no one… pic.twitter.com/h3jybfUZ4D