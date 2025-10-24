Vrah Johna Lenona prehovoril o tom, ako plánoval jeho vraždu a prečo to spravil.
Mark David Chapman, ktorý pred takmer 45 rokmi zastrelil Johna Lennona, zakladajúceho člena skupiny The Beatles, po štrnásty raz neuspel pri žiadosti o podmienečné prepustenie.
Počas výsluchu pred komisiou Chapman vysvetlil motiváciu, ktorá ho viedla k spáchaniu vraždy. Podľa neho išlo o „úplne sebecký čin“, pričom Lennona zabil z túžby po pozornosti a vlastnej sláve, informuje New York Post.
Chapman plánoval atentát už skôr. Do New Yorku pricestoval z Havaja niekoľko mesiacov pred samotnou udalosťou a dlhší čas sa pohyboval v okolí bytového komplexu Dakota, kde Lennon býval, v nádeji, že sa s ním stretne.
V deň vraždy mal pocit, že práve tento deň sa osudovo stretne s hudobníkom. Keď Lennon spolu s manželkou Yoko Ono vystúpil z limuzíny, Chapman na neho vystrelil štyrikrát zozadu. Jeho posledné slová boli „Strelili ma“.
Po čine vyjadril ospravedlnenie rodine, priateľom aj fanúšikom a priznal, že vtedy si neuvedomoval dôsledky svojho konania. Napriek tomu komisia rozhodla, že jeho prejavy ľútosti a empatie sú nedostatočné.
Chapman bude mať ďalšiu príležitosť žiadať o podmienečné prepustenie až v roku 2027. V súčasnosti sa vo väzení venuje štúdiu Biblie, športovým aktivitám, ako je volejbal, a udržiava kontakt so svojou manželkou Gloriou, s ktorou je už viac než štyridsať rokov ženatý.
70-ročný väzeň tiež uviedol, že už nemá záujem o slávu a chce sa vyhnúť pozornosti verejnosti.