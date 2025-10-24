Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 5:54

Henrieta ovládla s firmou Lyocheese zo Zázrivej šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)

Henrieta ovládla s firmou Lyocheese zo Zázrivej šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
Zdroj: TV Markíza
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Ponuku im dali všetci piati investori. Prečo si vybrali Separa?

Podnikatelia z rôznych sfér a s rôznymi nápadmi prichádzajú pred investorov so svojimi podnikateľskými nápadmi a ponúkajú časť svojej firmy za peniaze. Hoci je v slovenskej verzii šou až 5 investorov, nie každému sa podarí získať dostatočnú pozornosť a teda peniaze na rozvoj biznisu.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa Henrieta dostala k veľkej investícii od Separa v Jame levovej.
  • Aké bolo natáčanie a čo ju najviac prekvapilo, keď videla investorov naživo.
  • Čo jej povedal Separ a aké sú ich ďalšie biznisové plány.

To však nie je prípad Henriety a jej rodinného podniku z Korne. Firma zaoberajúca sa výrobou syrových výrobkov prišla pred rokom s ideou vyrábať lyofilizovaný syr. Práve s týmto produktom prišla Henrieta Hanková so svojím otcom pred investorov, pričom ich okrem netradičnej prezentácie presvedčila aj výnimočnosť produktu.

Lyofilizácia (nazývaná aj mrazové sušenie) je proces, pri ktorom sa odstraňuje voda z materiálu zmrazením a následným odparením ľadu vo vákuu.

Henrieta požadovala od investorov 60 000 eur výmenou za 25 % podiel vo firme Lyocheese. Ponuku im dali všetci investori, no napokon vyhrala tá od Separa, ktorý sa s nimi dohodol na podmienkach, s ktorými pôvodne do šou prišli.

Igor Rattaj, Milan Dubec, Tatiana Ondrejková a Štefan Rosina ml. nepresvedčili Henrietu tak, ako Separ, ktorého kolegovia v šou oslovujú najmä Miki. So Separom sa stretli a ako nám povedala Henrieta, bez akejkoľvek dohody či zmluvy ich dvakrát zdieľal na svojom Instagrame, ktorý má takmer 550-tisíc followerov.

Ako Separova nová obchodná partnerka bola Henrieta aj na Národnom futbalovom štadióne, na ktorom mal Separ svoj obrovský koncert. „Predtým sme sa stretli so Separom aj jeho tímom, pokecali sme, poďakovala som sa mu, že nás zdieľal na jeho Instagrame, mala som predtým ešte predsudky, ale je to človek s veľkým srdcom,“ povedala Henrieta.

syr
Zdroj: TV Markíza

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory s inšpiratívnymi slovenskými podnikateľmi. Prečítaj si napríklad o Jánovi, ktorý podniká s langošmi, investorovi Michalovi či Silvii, ktorá podniká v New Yorku.

Ak ťa baví naša tvorba, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

syr syr syr syr
Zobraziť galériu
(16)

Nedávno si navštívila s rodinou Separov koncert na štadióne, ako si sa k tomu dostala?

Predtým sme boli na stretnutí s jeho tímom. Ponúkli sme tiež, že mu do VIP zóny dodáme náš lyocheese. Dal nám lístky do vipky, nikdy predtým som na podobnom koncerte nebola, nie to ešte vo VIP zóne, dosť sme si to užili. Ja síce celú tvorbu nepoznám, ale manžel a deti áno, takže to bolo super.

NÁPADY NA PODNIKANIE PODNIKANIE SLOVÁCI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
