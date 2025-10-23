Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti O2.
dnes 23. októbra 2025 o 12:00
Čas čítania 3:00
Sponzorovaný obsah

O2 predstavilo štedrú vianočnú ponuku. Získaj smartfón, slúchadlá či robotický vysávač vo výhodnom balíčku

O2 predstavilo štedrú vianočnú ponuku. Získaj smartfón, slúchadlá či robotický vysávač vo výhodnom balíčku
Zdroj: O2
O2 si pre svojich zákazníkov pripravilo lákavé vianočné darčeky.

O2 vstupuje do nadchádzajúcej vianočnej sezóny s kompletne zmodernizovanou sieťou, ktorá prináša špičkové 5G pokrytie pre až 97,47 % obyvateľov Slovenska.

V tomto sviatočnom období si pre svojich zákazníkov zároveň pripravilo atraktívne sety zariadení v kombinácii so štedrými darčekmi, ktoré potešia celú rodinu. Navyše sa existujúci aj noví zákazníci O2 Paušálov môžu tešiť na zvýhodnenie ponuky, vďaka ktorej majú možnosť získať odmenu vo forme zľavy za odporúčanie známeho.

Vianočnú ponuku O2 nájdeš od 28. októbra 2025 na www.o2.sk/vianoce

Darček všetkým zákazníkom O2 – zmodernizovaná sieť v špičkovom pokrytí

O2 svojim zákazníkom prináša pred Vianocami jeden z najväčších darčekov za posledné roky. Je ním kompletne zmodernizovaná sieť, ktorá zákazníkom umožňuje skvelú dátovú skúsenosť v špičkovom pokrytí. Vymakaná sieť od O2 stavia na hustejšej koncentrácii vysielačov a výmene celej rádiovej technológie, čo z nej robí jednu z najmodernejších sietí, pokrývajúc potreby aj tých najnáročnejších používateľov.

Zároveň O2 potvrdzuje pozíciu lídra v 5G pokrytí, ktoré v polovici októbra dosiahlo úroveň 97,47 % populácie Slovenska. Do konca roka plánuje O2 zvýšiť dostupnosť svojej 5G siete až na viac ako 99 % ľudí.

„Spolu s modernizáciou našej siete sme paralelne budovali aj našu 5G sieť, ktorá aktuálne obsluhuje viac ako 74 % celkového objemu dát našich zákazníkov. Už dnes sa k tejto najmodernejšej 5G sieti s pokrytím vyše 97 % môže na Slovensku dostať takmer každý. Do konca roka ju však plánujeme rozšíriť pre vyše 99 % ľudí. Aj naďalej však plánujeme v rámci optimalizácie našu sieť rozvíjať a skvalitňovať jej parametre. Cieľom je prinášať našim zákazníkom špičkovú kvalitu so špičkovým pokrytím tak, aby bola ďalším prostriedkom k rozvoju služieb a produktov, ktoré im plánujeme ponúkať,“ povedal riaditeľ technológií O2, Slavomír Pšenák.

O2
Zdroj: O2

Modernizácia O2 v číslach:

  •  o 50 % viac vysielačov v sieti O2,
  • 70 zmodernizovaných okresov spoločne s mestami Bratislava a Košice,
  • o 105 % viac vysielačov s kapacitnou midband vrstvou,
  • o 70 % viac vysielačov s kapacitnou Cband vrstvou,
  • najmodernejšia sieťová technológia spoločnosti Ericsson.

Darček, z ktorého majú radosť darca aj obdarovaný

O2 spúšťa špeciálnu vianočnú ponuku „Odporuč O2“, vďaka ktorej môžu existujúci zákazníci s O2 Paušálom alebo Internetom získať zľavu 50 € za odporúčanie známeho.

Stačí pozvať priateľa, ktorý si prenesie číslo od iného operátora a aktivuje si nový O2 Paušál v aplikácii. Rovnakú odmenu 50 € tak získate obaja. Je to jednoduchý spôsob, ako urobiť radosť sebe aj niekomu blízkemu.

Navyše si O2 aj tento rok pripravilo výnimočnú ponuku zariadení, ktoré potešia aj tých najnáročnejších – od fanúšikov technológií cez herných nadšencov až po tých, ktorí chcú doma vytvoriť pohodovú sviatočnú atmosféru.

O2
Zdroj: O2

Štedrá ponuka zariadení

Mimoriadne lákavou ponukou sú štedré trojice zariadení, v rámci ktorých môžeš získať hneď dva darčeky. Zákazníci, ktorí si vyberú smartfón Samsung Galaxy A56 5G získajú navyše bezdrôtové slúchadlá Galaxy Buds3 FE spolu s náramkom Galaxy Fit3 len za 468 €.

Fanúšikov Xiaomi poteší trojica smartfón Xiaomi 15T, robotický vysávač Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite a vonkajší reproduktor Xiaomi Sound Outdoor 30 W za 588 €.

Hľadáš cenovo výhodnejší balíček? O2 si pre teba pripravilo kombináciu smartfónu Motorola Moto G86 Power 5G, tabletu Lenovo Tab One LTE a bezdrôtových slúchadiel Motorola Moto Buds Bass len za 396 €. 

O2
Zdroj: O2

Šikovní pomocníci do domácnosti a niečo pre herných nadšencov

Ak ťa baví sledovať filmy a seriály vo veľkom, do pozornosti ti dávame Samsung 55" alebo 65" QLED 4K televízor so soundbarom Samsung. Milovníci varenia ocenia teplovzdušnú fritézu Xiaomi Smart Air Fryer spolu s ryžovarom Xiaomi Multifunctional Rice Cooker, zatiaľ čo fanúšikovia moderných riešení do domácnosti môžu siahnuť po projektore Xiaomi Smart Projector L1 s doplnkovým Xiaomi soundbarom 2.0 alebo robotickým vysávačom Xiaomi Robot Vacuum X20+.

Pre hráčov a fanúšikov počítačových hier O2 pripravilo balíky ako Lenovo LOQ 15IAX9E alebo LENOVO 15ARP9 s herným batohom, slúchadlami, myšou a podložkou, prípadne špičkový Lenovo Legion 5 pre kompletný herný zážitok.

O2
Zdroj: O2

Malí aj veľkí nadšenci konzol si môžu vybrať Legion Go S 8ARP1 s dokovacou stanicou, puzdrom a ochrannou fóliou na displej. Zákazníci k týmto zariadeniam navyše získajú 3-ročnú záruku a ročnú licenciu Zoner Photo Studio X.

Milovníci kávy a praktických doplnkov ocenia set, v ktorom k prenosnému kávovaru Honor Choice Coffee Maker získajú ako darček sušič na vlasy Honor Choice Pro.

Tých, ktorí hľadajú smartfón nielen pre seba, ale aj pre blízkeho, oslovia výhodné dvojice zariadení. Smartfón Motorola Moto G56 5G môžu zákazníci získať spolu s Motorola Moto G35 5G za 336 €, Samsung Galaxy S25 FE s doplnkovým Samsung Galaxy A16 5G za 828 € alebo Redmi Note 14 Pro 5G so Xiaomi Redmi A5 len za 396 €.

Celú vianočnú ponuku môžu zákazníci nájsť od 28. októbra 2025 na www.o2.sk/vianoce

zisti viac
MOBILNÍ OPERÁTORI MOBILY O2 VIANOCE
