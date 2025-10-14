Ich prvá live šou sa uskutoční už v decembri.
Slovenský influencer Filip „Jovinečko“ Jovanovič prichádza s novým projektom, tentoraz mimo online sveta. Spolu so svojím dobrým kamarátom a influencerom Adamom „Berginom“ Bergerom, známym, ohlásili vlastnú live show s názvom ‚To si prehnal!‘
Avizujú, že ich spoločné vystúpenie bude za hranou. „Dámy a páni, po rokoch v online svete sme sa rozhodli posunúť to o level vyššie. Prichádzame s našou LIVE Show „TO SI PREHNAL!”, kde nás nebudú limitovať pravidlá žiadnej platformy,“ oznámil Jovi na svojom profile na Instagrame.
Má ísť o večer plný humoru bez hraníc, spontánnych momentov a nečakaných situácií. Publikum sa môže tešiť aj na špeciálnych hostí, ktorí to s dvojicou údajne nebudú mať vôbec jednoduché. „Vaši dvaja obľúbení zabávači v show plnej humoru, ktorý len ťažko nájde hranice. S nepredvídateľným programom.“
Ich nová šou sa uskutoční 14. decembra v Stars Auditóriu v Bratislave. Vstupenky sú už dostupné na Ticketportáli, no nečakaj príliš dlho, pretože kapacita je obmedzená.