dnes 11. októbra 2025 o 17:00
Čas čítania 6:56
Radoslava Juračková

Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)

Lukáš Frlajs si zahral v hollywoodskom filme Afterburn: Kasting robili po celej Európe (Rozhovor)
Zdroj: Instagram/ @lukasfrlajs
FILMY A SERIÁLY HERCI HOLLYWOOD SLOVENSKÍ HERCI A HEREČKY
Je honorár, ktorý dostal za svoju rolu, porovnateľný s tým, čo dostáva na Slovensku?

Koncom septembra dorazil do slovenských kín akčný film Afterburn. Okrem atraktívneho hereckého obsadenia, ktoré tvorili Samuel L. Jackson, Dave Bautista, Oľga Kurylenko či Kristofer Hivju, je film špecifický ešte tým, že ho nakrúcali na Slovensku. Tvorcovia vystriedali viaceré lokality v Bratislave, v Sládkovičove či v Holíči.

Aj napriek tomu, že išlo o hollywoodsku produkciu, rolu získal aj slovenský herec Lukáš Frlajs. Zahral si obyvateľa Francúzska, ktorý prežil slnečnú erupciu a rovnako ako ostatní obyvatelia, aj on sa vyrovnával s novým krutým režimom. Scénu si zahral s Kristoferom Hivju, ktorý stvárňoval nekompromisného generála Volkova. Ten hrával so svojimi poddanými šach, a keď im to nešlo, chladnokrvne ich zastrelil. 


Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne Nicolas Gašpar z Love Islandu: Lenku som v Hideaway neobťažoval. Ostatní súťažiaci mali reči, ktoré boli nepríjemné aj mne 4. októbra 2025 o 17:00
Kasting na Frlajsovu postavu robili po celej Európe, no napokon produkciu zaujala práve jeho self-tape.
Kasting na Frlajsovu postavu robili po celej Európe, no napokon produkciu zaujala práve jeho self-tape. Zdroj: Instagram/ @lukasfrlajs

Lukáš Frlajs hovorí, že išlo zatiaľ o najväčšiu produkciu, v ktorej si zahral. Rozpočet na film bol až 60 miliónov eur, no ako prezradil pre Refresher, veľkú časť financií vyčerpajú na niektorých hercov: „Najviac peňazí pohltia honoráre veľkých hviezd a vizuálne efekty,“ opisuje.

On sám vraj nedostal viac ako do ma: „Myslím si, že honorár bol na podobnej úrovni ako dostávam bežne na Slovensku. Možno tam bol nejaký malý rozdiel v desiatkach eur, ale to je zanedbateľné. Takúto príležitosť by som zobral, aj keby mi za to nezaplatili,“ zdôveril sa.

Na pľaci sa stihol porozprávať aj s hereckým kolegom Kristoferom Hivju, ktorého môžeš poznať z legendárnej série Game of Thrones. „Bol absolútne úžasný a profesionálny. Prebrali sme prácu a potom sa začal pýtať, odkiaľ som. Keď zistil, že som zo Slovenska, potešil sa a povedal: „Oh, local blood!“ Bol veľmi milý, rozprávali sme sa o štúdiu herectva aj o divadle. Skvelý zážitok,“ opisuje interakciu so známym hercom.

Mňa by na začiatok zaujímalo, ako sa vôbec slovenský herec dostane do takejto hollywoodskej produkcie. Prišla ti priamo ponuka na casting?

Áno, ozvali sa mi moje agentky s tým, že na Slovensku sa točí americký projekt. Pri takýchto ponukách sa detaily väčšinou neuvádzajú a išlo len o to, či mám záujem. Samozrejme, súhlasil som. Poslali mi krátku ukážku scenára, asi tri strany, na základe ktorých som mal natočiť tzv. self-tape. Háčik bol v tom, že moja postava nemala žiadny text a mala len reagovať na repliky druhej postavy. Musel som teda vymyslieť, ako to celé uchopiť.

Ako si nakoniec self-tape natočil?

Súvisiace témy
HERCI HOLLYWOOD SLOVENSKÍ HERCI A HEREČKY
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/ @lukasfrlajs
