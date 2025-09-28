Dominika Rošková z Let’s Dance o snúbencovi, žiarlivých ex a začiatkoch kariéry💃🏻 (MAKE UP & GOSSIP)

Aké sú Dominikine must-haves?
Do kresla v Beauty Factory si tentoraz sadla profesionálna tanečnica Dominika Rošková, ktorú diváci poznajú aj z Let's Dance. V novej časti sa s Lindou porozprávala nielen o tanci, ale aj o svojom osobnom živote a starostlivosti o pleť.
Dominika otvorene prezradila, ako sa po tridsiatke stará o svoju pokožku, keďže zatiaľ nevyužila žiadne úpravy. Počas rozhovoru sa rozprávali aj o zasnúbení s partnerom, ktorý je o šesť rokov mladší. Rozhovorila sa o tom, ako sa spoznali, ale aj o náročnejších chvíľach z minulosti – vzťahy s jej žiarlivými ex partnermi totiž nezvládali, že je profesionálna tanečnica.
S úsmevom spomína aj na účinkovanie v Let's Dance, ktoré jej umožnilo venovať sa tancu naplno. Hovorila o skúsenostiach s Adamom Bárdym a o tom, čo jej tanečná kariéra priniesla.
Spolu s Lindou si počas natáčania dopriali ľahký glowy make-up look, ktorý pôsobí prirodzene a sviežo. Ukázali všetky použité produkty, no Dominika prezradila aj svoje osobné “must-have” veci, bez ktorých nikdy neodchádza z domu. V jej kabelke nesmie chýbať mentolový sprej do úst, ústna voda, deodorant, krém na ruky a balzam na pery.
Všetky produkty ich makeup looku nájdeš tu:
Lancôme Absolue Soft Cream
Catrice The Corrector Anti-Redness
MAC Pro Longwear Concealer (NC35)
Lancôme Teint Idole Ultra Wear Care & Glow (310N)
NYX Professional MakeupLift (ash brown)
Benefit 24-Hour Brow Setter
MAC Glow Play Blush (cheer up)
Dior Forever Natural Bronze (warm bronze)
theBalm Bahama Mama Powder Bronzer
NYX Professional Makeup High Definition Studio Photogenic
Laura Mercier Beauty To Go Translucent Loose Setting Powder
MAC Cosmetics Extra Dimension Skinfinish Highlighter
Dior Backstage Glow Maximizer Palette
L’Oréal Paris Mega Volume Collagene 24h
L’Oréal Paris Lash Paradise
SKKN by Kim Make-up Lip Liner
Make Up For Ever ARTIST COLOR PENCIL
Urban Decay 24/7 Lip Pencil
Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture The Bold
MAC Cosmetics Nudes Lustreglass Lipstick
Summer Fridays Lip Butter Balm
TOM FORD Private Blend Soleil Blanc Shimmering Body Oil