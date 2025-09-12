Dnes večer nás čaká výnimočný astronomický úkaz, ktorý sa nad Slovenskom objaví len raz za desať až pätnásť rokov.
Mesiac postupne zakryje hviezdy z hviezdokopy Plejády, známej aj ako Sedem sestier. Tento jav, nazývaný zákryt, bude viditeľný aj voľným okom a ešte lepší zážitok prinesie ďalekohľad, informoval portál iMeteo.sk.
Ako zákryt prebieha?
Mesiac sa pohybuje po tzv. ekliptike, teda pásme, ktorým prechádzajú aj Slnko a planéty. Keďže jeho obežná dráha je mierne naklonená, občas pretne zorné pole Plejád. Vtedy nastane zákryt - hviezdy sa z nášho pohľadu stratia za mesačným diskom a po chvíli sa znova objavia na jeho opačnej strane.
Astronóm Karol Wójcicki uviedol, že hviezdy sa najskôr stratia pri svetlom okraji Mesiaca, kde je kontrast slabší. Znovu sa objavia na tmavom okraji, čo vytvorí dramatickejší vizuálny efekt, akoby hviezdy z Mesiaca vyskočili.
Čo sú Plejády?
Plejády sú jasná hviezdokopa v súhvezdí Býka a patria medzi najznámejšie objekty na nočnej oblohe. Aj keď ich tvoria stovky hviezd, bez problémov ich vidíme aj voľným okom ako niekoľko jasných bodov svetla. Ich vizuálny pôvab si vyslúžil označenie „klenot zimnej oblohy“.
Prečo je to ale výnimočné? Takéto zákryty netrvajú večne. Vyskytujú sa v sériách, ktoré po niekoľkých rokoch končia, a ďalšia podobná séria môže prísť až o viac ako desaťročie. Tento piatok tak predstavuje jedinečnú príležitosť vidieť na vlastné oči, ako Mesiac na chvíľu vymaže niektoré z najikonickejších hviezd nočnej oblohy.
Ako a kedy pozorovať?
Úkaz bude viditeľný vo večerných hodinách (presný čas závisí od tvojej lokality), bez potreby špeciálneho vybavenia. Stačí si nájsť miesto s minimom svetelného smogu a výhľadom na otvorenú oblohu. Ak máš k dispozícii ďalekohľad, zážitok bude ešte intenzívnejší.