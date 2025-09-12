Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 12. septembra 2025 o 15:42
Čas čítania 1:00
Zdenka Hvolková

Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať?

Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať?
Zdroj: TASR/Dano Veselský, Wikipedia
TECH ASTRONOMICKÉ ÚKAZY VESMÍR
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dnes večer nás čaká výnimočný astronomický úkaz, ktorý sa nad Slovenskom objaví len raz za desať až pätnásť rokov.

Mesiac postupne zakryje hviezdy z hviezdokopy Plejády, známej aj ako Sedem sestier. Tento jav, nazývaný zákryt, bude viditeľný aj voľným okom a ešte lepší zážitok prinesie ďalekohľad, informoval portál iMeteo.sk.

Na obrázku tzv. Plejády, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou daného astronomického javu.
Na obrázku tzv. Plejády, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou daného astronomického javu. Zdroj: Wikiwand
Odporúčané
Leopardia koža na Marse? Vzorka roveru obsahuje minerály, ktoré môžu, ale nemusia dokazovať život Leopardia koža na Marse? Vzorka roveru obsahuje minerály, ktoré môžu, ale nemusia dokazovať život 12. septembra 2025 o 5:55

Ako zákryt prebieha?

Mesiac sa pohybuje po tzv. ekliptike, teda pásme, ktorým prechádzajú aj Slnko a planéty. Keďže jeho obežná dráha je mierne naklonená, občas pretne zorné pole Plejád. Vtedy nastane zákryt - hviezdy sa z nášho pohľadu stratia za mesačným diskom a po chvíli sa znova objavia na jeho opačnej strane.

Astronóm Karol Wójcicki uviedol, že hviezdy sa najskôr stratia pri svetlom okraji Mesiaca, kde je kontrast slabší. Znovu sa objavia na tmavom okraji, čo vytvorí dramatickejší vizuálny efekt, akoby hviezdy z Mesiaca vyskočili.

Čo sú Plejády?

Plejády sú jasná hviezdokopa v súhvezdí Býka a patria medzi najznámejšie objekty na nočnej oblohe. Aj keď ich tvoria stovky hviezd, bez problémov ich vidíme aj voľným okom ako niekoľko jasných bodov svetla. Ich vizuálny pôvab si vyslúžil označenie „klenot zimnej oblohy“.

Prečo je to ale výnimočné? Takéto zákryty netrvajú večne. Vyskytujú sa v sériách, ktoré po niekoľkých rokoch končia, a ďalšia podobná séria môže prísť až o viac ako desaťročie. Tento piatok tak predstavuje jedinečnú príležitosť vidieť na vlastné oči, ako Mesiac na chvíľu vymaže niektoré z najikonickejších hviezd nočnej oblohy.

mesiac
Zdroj: TASR/AP
Odporúčané
NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 NASA chce postaviť jadrový reaktor na Mesiaci. Má sa tak stať ešte do roku 2030 8. augusta 2025 o 13:38

Ako a kedy pozorovať?

Úkaz bude viditeľný vo večerných hodinách (presný čas závisí od tvojej lokality), bez potreby špeciálneho vybavenia. Stačí si nájsť miesto s minimom svetelného smogu a výhľadom na otvorenú oblohu. Ak máš k dispozícii ďalekohľad, zážitok bude ešte intenzívnejší.

Odporúčané
Princ Harry ľutuje svoje činy a chce obnoviť vzťahy s rodinou. Po takmer 2 rokoch sa stretol s kráľom Karolom Princ Harry ľutuje svoje činy a chce obnoviť vzťahy s rodinou. Po takmer 2 rokoch sa stretol s kráľom Karolom 12. septembra 2025 o 15:06
Odporúčané
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku 12. septembra 2025 o 13:57
Odporúčané
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies 12. septembra 2025 o 12:59
Nekupuj predplatné, ak nemáš peniaze
V dnešnej dobe si väčšina ľudí premyslí, čo urobí so svojimi peniazmi.
Myslíme si, že prístup k overeným, faktickým a objektívnym informáciám je nesmierne dôležitý.
Tento typ obsahu ti preto prinášame bezplatne.
Exkluzívne rozhovory alebo témy, ktoré rozoberáme viac do hĺbky, sú prístupné len pre našich predplatiteľov.
Ak sa ti naša práca páči, môžeš nás podporiť kúpou predplatného už od 1,25 eura/týždeň.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
ASTRONOMICKÉ ÚKAZY VESMÍR
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský, Wikipedia
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
dnes o 08:00
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
refresher+
Odporúčané
Lucia zažila stalking po odmietnutí muža: „Denne mi poslal 130 správ. Môjmu šéfovi volal a klamal, že beriem drogy“ (ROZHOVOR)
pred 2 dňami
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
2. 9. 2025 10:00
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Michaela je nepočujúca tanečníčka a tvár festivalu Pohoda 2025: Hudba je pre mňa abstraktné slovo (Rozhovor)
pred 2 dňami
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
refresher+
Odporúčané
Dvaja satanisti popravili homosexuála: Našli u nich ľudskú lebku aj krv vo fľaškách, jeden z nich bol slávny metalista
včera o 16:00
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
1. 9. 2025 13:00
Storky
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Lifestyle news
Do Česka prichádza ďalší americký fastfoodový reťazec. Jeho investorom je Drake pred 33 minútami
VIDEO: Samko bojuje so zákernou chorobou. Policajti si preňho pripravili nezabudnuteľný deň pred hodinou
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať? pred 2 hodinami
Princ Harry ľutuje svoje činy a chce obnoviť vzťahy s rodinou. Po takmer 2 rokoch sa stretol s kráľom Karolom pred 2 hodinami
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku dnes o 13:57
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies dnes o 12:59
Diddy bojuje o slobodu do poslednej chvíle. Žiada súd o zrušenie jeho rozsudku dnes o 12:57
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov dnes o 11:15
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Poľsko Polícia SR Dôchodcovia
Viac
Albánsko bude mať „AI ministerku“. Poháňaná bude umelou inteligenciou
pred 30 minútami
Personál v Bardejove pýtal od rómskych žien „klubové karty“. Poradila im to vraj hygiena
pred hodinou
EÚ znova predĺžila sankcie voči Rusku. Slovensko upustilo od svojich požiadaviek
pred 2 hodinami

Viac z Tech

Všetko
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Mobily
včera o 09:13
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
včera o 09:13
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
Apple predstavil nový iPhone 17 či historicky najtenší iPhone Air. Za najdrahšiu Pro verziu si poriadne priplatíš
pred 3 dňami
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov
včera o 13:45
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu
Lietajúce auto zo Slovenska je opäť na scéne. Po rokoch sa objaví na výstavnom pódiu
pred 2 dňami
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph
Ralph Lauren vstupuje do technologického sveta. Uvádza AI chatbota Ask Ralph
včera o 19:16
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Samsung ma zobral do Berlína. Odhalil nový smartfón a AI domácnosť, ktorá mi vyrazila dych (REPORTÁŽ)
pred 2 dňami
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24
Viac z Móda Všetko
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
Starostlivosť o zovňajšok
pred hodinou
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
pred hodinou
Retro bodkovaná Ariana Grande či Zara Larsson v nohavičkách. Toto sú najlepšie outfity z MTV VMA 2025
8. 9. 2025 9:04
Najlepšie riasenky z drogérky, ktoré ti dodajú maximálny objem za minimálnu cenu
dnes o 10:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
Filmy
8. 9. 2025 17:49
Najočakávanejší film na Netflixe má šancu vyhrať aj Oscara. Celý dej sa odohráva len v pár minútach
8. 9. 2025 17:49
FOTO: Tretia séria Pána prsteňov sa blíži. Pozri si prvé zábery, ktoré indikujú návrat kráľa
včera o 16:16
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies
dnes o 12:59

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
Móda
pred hodinou
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
pred hodinou
Rozšír svoju zbierku o výnimočné parfumy od talentovaných tvorcov zo susednej krajiny.
Lidl v slovenských školách buduje parky za 1 100 000 €. Dvorcheck môže vzniknúť aj v tvojom meste, toto sú podmienky
PR správa
Lidl v slovenských školách buduje parky za 1 100 000 €. Dvorcheck môže vzniknúť aj v tvojom meste, toto sú podmienky
pred 2 hodinami
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
Ako vyčistiť biele tenisky? Vďaka týmto 4 tipom ich budeš mať ako nové
dnes o 13:49
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
Labubu dostali desivejší upgrade. Nové Chucky bábiky si obľúbia milovníci hororov
dnes o 11:15
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran aj 58G priniesli horúce septembrové novinky
REFRESHNI SI PLAYLIST: Drake, Ed Sheeran aj 58G priniesli horúce septembrové novinky
dnes o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
pred 3 hodinami
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
refresher+
Odporúčané
John zomieral v jaskyni 28 hodín, vchod museli zabetónovať. Jeho telo tam odpočíva dodnes
26. 11. 2024 9:30
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
dnes o 08:49
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
V spolupráci
Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
pred 2 dňami
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
refresher+
Odporúčané
Zuzana a Mirka o minimalistickom živote: Je to ako bývať v Airbnb – máte len to, čo potrebujete
5. 9. 2025 9:00
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
pred 3 dňami
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
Neymar zdedil po neznámom mužovi 972,9 milióna eur. Nikdy sa pritom nestretli
8. 9. 2025 16:03
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Späť
Zdieľať
Diskusia