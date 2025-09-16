Nový program je určený pre stredoškolákov, ktorí chcú rozbehnúť svoj nápad, získať mentora z praxe a pracovať na reálnom projekte.
Máme na Slovensku dostatok founderov a startupov? Presne to počas leta riešil tím najväčšieho coworkingu na Slovensku – v The Spot. Inovatívny hub v centre Bratislavy sa rozhodol podporiť ekosystém a budovať zakladateľov startupov v budúcnosti.
Vytvorili preto bezplatný osem mesačný vzdelávací program pre stredoškolákov a stredoškoláčky, ktorí chcú rozbehnúť vlastný projekt, získať skúsenosti z praxe a pritom sa posunúť nielen profesijne, ale aj osobnostne.
Čo čaká účastníkov?
Future Founders je určený pre mladých ľudí vo veku 16 – 19 rokov, ktorí cítia, že chcú urobiť niečo navyše – rozbehnúť nápad, vytvoriť tím, objaviť vlastný potenciál a obklopiť sa inšpiratívnymi rovesníkmi. Program buduje budúcich founderov a rozvíja podnikavosť u mladých.
Prihlásením sa do programu získaš:
- vlastného mentora zo sveta startupov a biznisu akými sú napríklad Rasťo Hlaváč (founder Minit), Jakub Šuster (elv.ai) či Peter Komorník (zakladateľ slido),
- pravidelné workshopy s expertmi z praxe, ktorí otvárajú aktuálne a podnetné témy,
- členstvo v coworkingu The Spot a možnosť stať sa súčasťou komunity, v ktorej to žije,
- skúsenosť s prácou na reálnom projekte a tímovou spoluprácou,
- neformálne večere s inšpiratívnymi hosťami zo slovenského biznis a verejného prostredia.
Kto stojí za programom?
Program vznikol príchodom investorov do coworkingového priestoru The Spot, ktorí majú za cieľ zlepšovať slovenský startupový ekosystém. Peter Komorník a Rasťo Hlaváč vstúpili do The Spot s vidinou posilniť coworkingovú scénu.
Dušu programu vdýchol aktuálny generálny manažér, Boris Podolák, ktorý posúva tím
coworku a vedie podporné a vzdelávacie aktivity pre mladých, ale aj profesionáloch v
komunite Spotu.