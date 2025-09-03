Tvárami kampane sa stali českí hudobníci Annet X a NobodyListen, ktorí do nej priniesli prepojenie módy, hudby a kreativity.
Slovenská značka NEHERA predstavila svoju jesennú a zimnú kolekciu na rok 2025. Tvárami kampane sa stali českí hudobníci Annet X a NobodyListen, ktorí sú zároveň pár aj v súkromí. Do novej kampane priniesli jedinečné prepojenie módy a kreativity.
Samotná kolekcia sa zatiaľ nenachádza na oficiálnej stránke značky, no prvé vizuály už naznačujú, na čo sa môžeme tešiť. NEHERA však podľa všetkého zostane verná svojmu charakteristickému štýlu.
V novej kolekcii prinesie prirodzené odtiene, no zároveň sa bude hrať s materiálmi a ich kombináciami. Na zverejnených fotografiách Annet pózuje v kožušinovej bunde a koženej sukni, zatiaľ čo Jakub má na sebe tmavý denim.
Značka, ktorá je stálicou na trhu, uviedla, že výber dvojice hudobníkov nebol náhodný. „Obaja sú výraznými hlasmi na hudobnej aj vizuálnej scéne, no napriek tomu zostávajú autentickí a verní svojmu osobitému štýlu,“ uvádza NEHERA.