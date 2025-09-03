Projekt Top Tower má vyrásť pri stanici metra Nové Butovice a so svojou výškou 125 metrov sa stane najvyšším mrakodrapom Česka.
Praha sa dočká najvyššieho mrakodrapu v Česku. O návrhu projektu Top Tower sa u našich susedov diskutuje už roky, no teraz mestskí predstavitelia schválili aj územný plán tohto obrovského projektu. Budova má dosiahnuť výšku 125 metrov, pričom ju doplní ešte 10-metrový komponent v podobe vraku lode, čo znamená, že stavba bude dokopy merať 135 metrov.
Pre porovnanie, bratislavský mrakodraú Eurovea Tower má 168 metrov a doposiaľ najvyššia budova Česka, brnenská AZ Tower, má iba 111 metrov. Multifunkčná výšková budova Top Tower má vyrásť pri stanici metra Nové Butovice v Prahe a spoločnosť Trigema, ktorá za projektom stojí, zverejnila prvé vizualizácie už v roku 2019.
Náklady samotnej stavby sa, ako infomuje iDnes.cz odhadujú na približne 2 miliardy korún, čo je približne 82 miliónov eur. Investor však okrem toho musí prispieť sumou cez 75 miliónov Kč, t.j. približne 3 milióny eur na rozvoj verejného priestoru, to znamená na úpravu podchodov, zelene či parkovania.
Projekt počíta nielen s obchodnými priestormi a kanceláriami, ale ako infomuje CzechCrunch, aj so zelenými plochami a približne 250 nájomnými bytmi. A to, že bude Top Tower naozaj unikátna, svedčí aj spolupráca so sochárom Davidom Černým, ktorý stojí za unikátnym dizajnom vraku lode.