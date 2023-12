Nosiť Louis Vuitton už nie je také výnimočné ako obliekať si lokálnu značku, hovorí Yaksha. Poznáš slovenský brand Nehera?

Slovenskú značku si obľúbil aj Yaksha, ktorý predvádza naozaj štýlové outfity. Pre Refresher prezradil, ktoré kúsky sú jeho najobľúbenejšie.

„Neheru som paradoxne objavil prvýkrát v Ázii v jednom concept store s dizajnovými značkami. Dovtedy som len vedel, že je to slovenská značka, tak ma potešilo, že som ju objavil takto vo svete,“ hovorí pre Refresher Yaksha. Nehera je slovenský skvost, ktorý má 100-ročnú históriu. Slovenský brand s medzinárodným presahom si aktuálne našiel svoje miesto aj v streewearovom štýle. Stále sa však zameriava na kvalitnú výrobu a tailoring, experimentuje a má veľké ambície.

„Na konci je to vždy o nositeľovi a jeho osobnom štýle. To je to, čo aj nás v Nehere zaujíma, a tešíme sa z každého nového fanúšika na Slovensku,“ hovorí pre Refresher Bibiana Zdútová, výkonná riaditeľka značky Nehera. Prezradila nám, že cielenie na mladšiu generáciu značka nevnímala ako marketingový ťah, oslovila ju vraj prirodzene a to ich teší najviac.

V najnovších kampaniach môžeš vidieť napríklad aj Kristínu Svarinskú, Tamaru Kramar či Krištofa Králika. Nehera ponúka široký sortiment pre ženy aj mužov.

Zdroj: Instagram (@yak.sha)

Z Československa do celého sveta

Zrod Nehery siaha do roku 1932, keď ju ešte v bývalom Československu založil Jan Nehera. V tomto čase značka stelesňovala remeselnú tradíciu československého textilného priemyslu. Dnes ju však poznajú a nosia ľudia v Amerike, Kórei či Austrálii, a to práve vďaka manželom Zdútovcom.