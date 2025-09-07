September je bohatý na atraktívne aj veľmi limitované modely.
Letné prázdniny skončili a najväčší hráči vo svete tenisiek postupne odhaľujú svoje novinky, ktoré budú v predaji v najbližších týždňoch. Pozri si TOP vydania legendárnych aj nových modelov v schémach, v ktorých zaboduješ úplne všade.
Niektoré z uvedených informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane finálnej ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie atraktívne modely, ktoré ti včas ukážeme.
Nike Air Force 1 Low Retro „Invisible Woman 2.0“
Od 1. septembra nájdeš na pultoch obchodov tenisky Nike Air Force 1 Low Retro „Invisible Woman 2.0“, ktoré predstavujú novú verziu kultovej klasiky z roku 2006 inšpirovanej postavou Sue Storm, známej ako „Neviditeľná žena“, z komiksov Marvelu.
HOT novinka, ktorá je dostupná v mužských aj ženských veľkostiach, ponúka vylepšený priehľadný vzhľad v kombinácii s modernými technológiami pre maximálne pohodlie pri nosení.
Limitovaný model v originálnom vyhotovení so zvrškom z kože, syntetických materiálov a neprehliadnuteľnou modrou podrážkou nájdeš v ponuke online obchodu Footshop. Cena je 130 eur.
Nike NOCTA Glide
Drake predstavuje ďalšiu spoluprácu so značkou Nike pod hlavičkou vlastnej línie NOCTA, ktorá je okrem iného dodávateľom dresov pre taliansky futbalový klub Venezia FC, a to v podobe atraktívneho modelu tenisiek Nike NOCTA Glide v dvoch schémach – bielo-čiernej (nižšie) a obrátenej čierno-bielej.
Novinka s rukopisom kanadského rappera spája basketbalovú tradíciu s moderným dizajnom. Tvar a vzhľad sú inšpirované modelom Nike Zoom Flight 95 a vyniká minimalistickým strihom, reflexnými prvkami a priedušným zvrškom zo syntetickej sieťoviny. Bavia nás tiež podpisové kódy značky Nike na viacerých miestach aj logo NOCTA na jazyku. Odpruženie a komfort zabezpečujú technológia Zoom Air v prednej časti.
Retail tenisiek Nike NOCTA Glide je 160 eur a dostupné sú v online obchodoch JD Sports, Antonia, Feature a podobne.
Puma Speedcat OG „Cow Print“
V zozname najzaujímavejších septembrových releasov pokračujeme horúcou novinkou od značky Puma, a to konkrétne populárnym modelom Speedcat OG v jedinečnej schéme s prívlastkom „Cow Print“.
Tenisky, ktoré sú synonymom rýchlosti, presnosti a výkonu, v posledných mesiacoch ovládli módne trendy. Nízkoprofilová silueta je navrhnutá s mäkkým semišovým zvrškom s potlačou kravského vzoru. Výsledný vzhľad dopĺňa priedušná textilná podšívka a reliéfne logo Puma.
Model Puma Speedcat OG „Cow Print“ je v predaji v online obchode značky. Cena je stanovená na 120 eur.