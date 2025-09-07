Kategórie
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 7. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 3:47
Richard Balog

Air Jordan 1 Low od Travisa Scotta, mokasíny New Balance aj Nike Air Max 95 inšpirované mangou. Toto sú TOP vydania nových tenisiek

Air Jordan 1 Low od Travisa Scotta, mokasíny New Balance aj Nike Air Max 95 inšpirované mangou. Toto sú TOP vydania nových tenisiek
Zdroj: Nike
MÓDA MÓDA NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK TRENDY WISHLIST
September je bohatý na atraktívne aj veľmi limitované modely.

Letné prázdniny skončili a najväčší hráči vo svete tenisiek postupne odhaľujú svoje novinky, ktoré budú v predaji v najbližších týždňoch. Pozri si TOP vydania legendárnych aj nových modelov v schémach, v ktorých zaboduješ úplne všade. 

Niektoré z uvedených informácií zatiaľ nie sú oficiálne potvrdené, ale pochádzajú z rôznych uniknutých zdrojov, čo znamená, že detaily vrátane finálnej ceny sa môžu zmeniť. Okrem tenisiek nižšie budú v najbližších týždňoch v predaji aj ďalšie atraktívne modely, ktoré ti včas ukážeme.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Odporúčané
Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy 1. septembra 2025 o 10:25

Nike Air Force 1 Low Retro „Invisible Woman 2.0“

Od 1. septembra nájdeš na pultoch obchodov tenisky Nike Air Force 1 Low Retro „Invisible Woman 2.0“, ktoré predstavujú novú verziu kultovej klasiky z roku 2006 inšpirovanej postavou Sue Storm, známej ako „Neviditeľná žena“, z komiksov Marvelu. 

HOT novinka, ktorá je dostupná v mužských aj ženských veľkostiach, ponúka vylepšený priehľadný vzhľad v kombinácii s modernými technológiami pre maximálne pohodlie pri nosení. 

Limitovaný model v originálnom vyhotovení so zvrškom z kože, syntetických materiálov a neprehliadnuteľnou modrou podrážkou nájdeš v ponuke online obchodu Footshop. Cena je 130 eur. 

Nike Air Force 1 Low Retro „Invisible Woman 2.0“
Zdroj: Just Fresh Kicks

Nike NOCTA Glide

Drake predstavuje ďalšiu spoluprácu so značkou Nike pod hlavičkou vlastnej línie NOCTA, ktorá je okrem iného dodávateľom dresov pre taliansky futbalový klub Venezia FC, a to v podobe atraktívneho modelu tenisiek Nike NOCTA Glide v dvoch schémach – bielo-čiernej (nižšie) a obrátenej čierno-bielej. 

Novinka s rukopisom kanadského rappera spája basketbalovú tradíciu s moderným dizajnom. Tvar a vzhľad sú inšpirované modelom Nike Zoom Flight 95 a vyniká minimalistickým strihom, reflexnými prvkami a priedušným zvrškom zo syntetickej sieťoviny. Bavia nás tiež podpisové kódy značky Nike na viacerých miestach aj logo NOCTA na jazyku. Odpruženie a komfort zabezpečujú technológia Zoom Air v prednej časti. 

Retail tenisiek Nike NOCTA Glide je 160 eur a dostupné sú v online obchodoch JD Sports, Antonia, Feature a podobne. 

Nike NOCTA Glide
Zdroj: JD Sports

Puma Speedcat OG „Cow Print“

V zozname najzaujímavejších septembrových releasov pokračujeme horúcou novinkou od značky Puma, a to konkrétne populárnym modelom Speedcat OG v jedinečnej schéme s prívlastkom „Cow Print“.

Tenisky, ktoré sú synonymom rýchlosti, presnosti a výkonu, v posledných mesiacoch ovládli módne trendy. Nízkoprofilová silueta je navrhnutá s mäkkým semišovým zvrškom s potlačou kravského vzoru. Výsledný vzhľad dopĺňa priedušná textilná podšívka a reliéfne logo Puma.

Model Puma Speedcat OG „Cow Print“ je v predaji v online obchode značky. Cena je stanovená na 120 eur. 

Puma Speedcat OG „Cow Print“
Zdroj: Puma
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 3
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Foto: Just Fresh Kicks, JD Sports, Puma, Nike, New Balance, Reebok, GOAT
Náhľadový obrázok: Nike
