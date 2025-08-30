Okrem hlavného programu sa návštevníci mohli zapojiť do sprievodných aktivít: od stand-up comedy cez cvičenie s trénerom až po live podcasty.
Na Zlatých pieskoch v Bratislave sa úspešne začal festival Uprising 2025. Už prvý deň prilákal tisíce fanúšikov a potvrdil, prečo je označovaný za najobľúbenejší festival na Slovensku. Napriek miernemu dažďu si návštevníci užívali jedinečnú atmosféru plnú hudby, radosti a jednoty.
Hlavné pódium ovládli dve kráľovné reggae. Najväčšou hviezdou večera bola Marcia Griffiths, prezývaná aj „Queen of Reggae“, ktorej koncert bol oslavou lásky a jamajskej energie. Fanúšikovia s ňou tancovali od prvých tónov až do poslednej skladby. Festival si zároveň vybrala aj Queen Omega, ktorá oslávila svoje narodeniny prostredníctvom šou plnej ženského reggae a dancehallu, čo publikum odmenilo obrovským nadšením.
Okrem reggae sa na festivale predstavili aj ďalšie žánre. Newyorské rapové legendy Onyx svojou energiou vyvolali doslova zemetrasenie, čím si zabezpečili miesto medzi nezabudnuteľnými momentmi festivalu. Slovenskú scénu reprezentovala kapela Helenine Oči, ktorá vo svojej premiére po prvýkrát roztancovala hlavný stage Uprisingu. Publikum roztancoval aj veterán General Levy so svojou nezameniteľnou energiou.
Druhý deň Uprisingu prinesie hviezdy svetového formátu
Organizátori sľubujú, že druhý deň prinesie ešte viac hviezd. Na hlavnom pódiu sa predstaví britská elektronická senzácia Rudimental, legendárna skupina Irie Révoltés sa po rokoch vráti a horúcu kubánsku atmosféru prinesie projekt Sons of Buena Vista. Vystúpi aj jamajská ikona Don Carlos a domáci favoriti Medial Banana. Súčasťou programu je aj vystúpenie skupiny AMO, ktorá predstaví novú skladbu a limitovaný tovar.
Uprising opäť ukázal, že je viac než len festivalom. Ponúka aj bohatý sprievodný program vrátane stand-up comedy, cvičenia s trénerom a live podcastu.
