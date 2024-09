Lucia za Uprising minula dokopy 800 €, Claudio z Talianska ocenil našu cigánsku. Za čo účastníci utratili tento rok najviac?

Uprising je festival, na ktorý ťahajú rodičia svoje deti, ale aj deti svojich rodičov. Čo nám prezradili Slováci na tohtoročnom Uprisingu?

Festival Uprising sa za 16 rokov stal neoddeliteľnou súčasťou bratislavského leta. Jeho multižánrovosť a uvoľnená komorná atmosféra si získali množstvo verných fanúšikov naprieč vekového spektra, ktorí sa na festival pravidelne vracajú. Vybrali sme sa preto na Zlaté Piesky, aby sme sa ľudí opýtali, čím si ich Uprising tak získal, ako hodnotia aktuálny ročník a na čo minuli najviac peňazí.

Festival s rodičmi

Pestrý program Uprisingu láka rôzne vekové kategórie. Stretneš tu nielen mladých ľudí, ale aj napríklad rodiny s deťmi, pre ktoré je v areáli nachystaná špeciálna detská zóna. Zážitok z festivalu je však s dieťaťom o niečo iný, ako nám opísali Veronika (32) a Lukáš (31), ktorí prišli na festival so synčekom Mathyasom (1). „Treba sa jemu primárne venovať a nemôžeme sa tak zabaviť a odviazať ako po minulé roky, ale aj tak je to milé. Keď zaspal, tak to bolo super,“ povedala mama Veronika.

Niektorí zase naopak zobrali na festival svojich rodičov. Spravila to tak aj Lucka (24), ktorá prišla na Uprising až z Anglicka. „Strašne sa mi páči ten vibe, som tu aj s manželom a tento rok som zobrala aj maminu.“

Lucka (24) s maminou Zdroj: Refresher / Jela Vážanová

Atmosféru robia ľudia

Na festivale Uprising vládla výnimočne priateľská a uvoľnená atmosféra, ktorú si návštevníci nesmierne užívali. Oceňovali najmä útulnosť, výzdobu a priateľskosť ľudí. „Ľudia sú úplne zrelaxovaní, zbožňujem sledovať, ako sa pri hlavnom stagi všetci zjednotia,“ vraví Lucka (24) z Anglicka, ktorá bola na Uprisingu už po tretíkrát.

Zuzka (20) vyzdvihla tiež náladu, ktorá z ľudí vyžaruje: „Je tu strašný pokoj, nemám pocit, že by to bolo nejaké silené. Jednoducho každý, keď sem príde, má okamžite úsmev na tvári.“

Zuzka (20) Zdroj: Refresher / Jela Vážanová

Patrik (28), ktorý festival navštevuje už dvanásť rokov, zhrnul svoje pocity slovami: „Nejde o to, aký veľký je festival, ale o to, čo cítiš na tom festivale a čo si z neho zoberieš. Ja som si z Uprisingu zobral dosť veľa a ďakujem, že existuje.“ Pochválili tiež organizáciu festivalu, ktorá sa podľa ich slov každý rok zlepšuje.