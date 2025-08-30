Prezident kritizoval médiá za clickbait a ako príklad uviedol virálne video influencera Jovinečka, ktorý v autoumyvárni predstavil svoju novú priateľku.
Prezident Peter Pellegrini sa vo svojom príhovore k 81. výročiu Slovenského národného povstania pustil aj do médií a bulvárneho obsahu. Ako príklad uviedol video influencera Filipa Jovanoviča, známeho ako Jovinečko, ktoré sa virálne šíri na Instagrame. Influencer v ňom oficiálne ukázal novú priateľku, s ktorou sa zapojil do virálneho car wash trendu.
Pellegrini ho spomenul počas pasáže, v ktorej kritizoval „clickbaitové“ správy. „Možno za to nebudete mať toľko kliknutí ako za článok, že si nejaký influencer pomýli autoumyváreň so sprchou a svoju priateľku s autom, ale prispejete tým k lepšiemu poznaniu tých, ktorí nás majú čím inšpirovať,“ odkázal novinárom prezident.
K téme sa neskôr vyjadril aj samotný Jovinečko na svojej instagramovej storke: „Peťov team prišiel na to, ako ušetriť 30-tisíc. P**i, mal som zobrať tie love.“ Prezidentovi odkázal, že nabudúce ho zoberie do autoumyvárne.
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách
Jovinečko v podcaste u Oskara Baramiho povedal, že dostal ponuku za 25–30 tisíc eur podporiť Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. Podľa neho malo ísť len o instagramovú storku, pričom spomenul aj ďalšie známe osobnosti, ktoré údajne spoluprácu prijali.
Hovorkyňa prezidenta označila tieto tvrdenia za lož a zdôraznila, že nikto z Pellegriniho tímu nikdy podobnú ponuku nedal. Dodala, že Pellegrini Jovinečka vôbec nepozná.
