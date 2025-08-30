Danko odkazuje Pellegrinimu: Pán prezident, pracujte a dajte pokoj Jovinečkovi

Andrej Danko skritizoval Pellegriniho prejav, v ktorom spomínal influencera Jovinečka.
Andrej Danko sa na sociálnych sieťach vyjadril k príhovoru Petra Pellegriniho, ktorý mal pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania. Prezident v príhovore spomínal aj influencera Jovinečka a jeho virálne video z autoumyvárne. Danko prezidentovi odkázal, aby pracoval a dal Jovinečkovi pokoj.
„Včera som s nemým úžasom pozeral, ako prezident SR na oslavách komentuje influencera Jovinečka. Neviem, či sa na neho hnevá za to, že spomenul v nejakej relácii že mu boli núkané peniaze za kampaň. Neviem, že by tak prezident útočil do iných influencerov a pripadá mi to veľmi trápne,“ povedal Danko vo videu a ďalej prezidenta kritizoval za to, že rozpráva, kedy by nemal, a mlčí, keď je potrebné niečo povedať.
Prezident Peter Pellegrini sa vo svojom príhovore k výročiu SNP pustil aj do médií a bulvárneho obsahu. Ako príklad uviedol video influencera Filipa Jovanoviča, známeho ako Jovinečko, ktoré sa virálne šíri na Instagrame.
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách
Jovinečko v podcaste u Oskara Baramiho povedal, že dostal ponuku za 25–30 tisíc eur podporiť Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. Podľa neho malo ísť len o instagramovú storku, pričom spomenul aj ďalšie známe osobnosti, ktoré údajne spoluprácu prijali.