Prestížne cyklistické preteky Tour de France začali 5. júla v Lille a končiť budú už o dva dni, 27. júla. Tento rok už druhýkrát došlo k narušeniu cieľovej zóny.

Tentokrát sa incident odohral počas 17. etapy vo Valence, keď sa neznámy muž na bicykli pokúsil prejsť cieľovou čiarou len pár minút pred oficiálnym víťazom etapy, ktorým sa stal Jonathan Milan.

A rogue late entry to the Tour de France does not make it far! 🚴 #TourDeFrance pic.twitter.com/EprCWOK4uz

Chaos at the Tour de France! 🚴‍♂️ A man in a team jersey rode onto the track and crossed the finish line just before the sprint. French police tackled him instantly, preventing a disaster.#TourDeFrance #Cycling #SecurityBreach



[📹: The Sun] pic.twitter.com/CIFZHCbsDM