Meta mala podľa žaloby neoprávnene používať 243 skladieb z Eminemovho katalógu.

Spoločnosť Eight Mile Style, ktorá spravuje raný hudobný katalóg Eminema, podala žalobu voči spoločnosti Meta Platforms. Vydavateľstvo obviňuje Metu z neoprávneného používania 243 Eminemových piesní na platformách ako Facebook, Instagram a WhatsApp.

Podľa žaloby Meta umožnila používateľom tieto skladby využívať bez patričných licencií a uvedenia autorstva, napríklad cez funkcie Original Audio a Reels Remix, čo viedlo k miliardám prehratí a miliónom videí.

Eminem. Zdroj: Getty Images/Kevin Winter

Spoločnosť Eight Mile Style žiada od spoločnosti Meta odškodné vo výške viac ako 109 miliónov dolárov. Konkrétne požaduje 150 000 dolárov za každú z 243 piesní, ktoré boli podľa jej tvrdení neoprávnene používané na platformách Meta bez potrebnej licencie.

Meta na to reagovala, že má rozsiahle licenčné dohody a s Eight Mile Style rokovala v dobrej viere, no vydavateľstvo sa napriek tomu rozhodlo podať žalobu. Eight Mile Style žiada maximálne zákonné odškodné a žiada súd s porotou. Eminem nie je priamo zapojený do tohto sporu.