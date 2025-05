Stalkera Eminema uznali vinným. Do jeho domu sa vlámal už trikrát za 6 rokov

Stalker Eminema, Matthew David Hughes, bol v stredu 7. mája uznaný vinným z vniknutia do domu prvého stupňa a prenasledovania s priťažujúcimi okolnosťami. Zatkli ho v auguste 2024 po tom, čo ho opäť prichytili na pozemku Eminemovej nehnuteľnosti. Išlo už o tretie narušenie súkromia za posledných šesť rokov, informuje o tom portál Rolling Stone.

Prvý incident sa odohral ešte v roku 2019, keď sa Hughes vlámal do bývalého Eminemovho domu v oblasti Rochester Hills, v americkom štáte Michigan. Vtedy tvrdil, že „hľadá svojho brata Marshalla“. V roku 2020 šiel ešte ďalej – vnikol priamo do raperovho aktuálneho domu, pričom ho Eminem sám prichytil v spálni, kde mu údajne povedal, že ho prišiel zabiť.

Eminem’s longtime stalker has been found guilty of first-degree home invasion and aggravated stalking after breaking into the rapper’s home‼️👀 pic.twitter.com/0GfwjS4OdD