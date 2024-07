Eminemov album sa blíži, vydal ďalší videoklip: po krvavom masakri motorovou pílou definitívne skoncuje so Slim Shadym

Eminem zverejnil videoklip k druhému singlu z nového albumu, v ktorom chce raz a navždy zabiť svoje alter ego Slim Shady. Na album sa fanúšikovia môžu tešiť už 12. júla.

Eminem zverejnil videoklip k svojmu najnovšiemu singlu Tobey s Big Seanom a Babytronom. O réžiu klipu sa postaral Cole Bennett (z Lyrical Lemonade), ktorý trojicu raperov preniesol do rodného Detroitu.

Skladba Tobey je druhým singlom Eminemovho dvanásteho plánovaného štúdiového albumu The Death of Slim Shady (Coup De Grâce), ktorý by mal svetlo svetla uzrieť už 12. júla.

Uvedenie blížiaceho sa LP bolo plné záhadných indícií o obraznej smrti Slima Shadyho. Kampaň k albumu sa začala umiestnením falošného nekrológu pre „kontroverzného rapera“ do novín Detroit Free Press s titulkom Slim Shady zanechal trvalé dojmy.

12. štúdiový album Eminem ohlásil krátko pred vystúpením na NFL Draft prostredníctvom krátkeho videa, ktoré zverejnil na Instagrame. Novým albumom chce vraj raz a navždy zabiť svoje alter ego Slim Shady. Novinku predstavil prostredníctvom virálneho skeču s názvom Detroit Murder Files, ktorý sa nesie v štýle kriminálky. Rozpráva príbeh o tom, ako Eminem dospeje k svojmu koncu a kladie si otázku: „Kto zabil Slim Shadyho?“

The Death of Slim Shady je pokračovaním raperovho 11. štúdiového albumu z roku 2020 Music to Be Murdered By. Tento album sa umiestnil na prvej priečke v rebríčku Billboard 200, čím sa 51-ročný umelec stal historicky desiatym lídrom za sebou. Pod alter egom Slim Shady vystupoval už od roku 1997, keď vydal EP Slim Shady a následne o dva roky nato aj celistvý album The Slim Shady.