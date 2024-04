Eminem chce raz a navždy zabiť Slim Shadyho. Bola to len otázka času, tvrdí v upútavke na nový album

The Death of Slim Shady je pokračovaním raperovho 11. štúdiového albumu z roku 2020 – Music to Be Murdered By.

Eminem krátko pred vystúpením na NFL Draft oznámil, že jeho 12. štúdiový album The Death of Slim Shady vyjde v lete tohto roka. Raper svojou kreativitou nešetril a album ohlásil prostredníctvom krátkeho videa, ktoré zverejnil na Instagrame, kde vystupuje aj 50 Cent. Novým albumom chce vraj raz a navždy zabiť svoje alter ego Slim Shady. Novinku predstavil prostredníctvom virálneho skeču s názvom Detroit Murder Files, ktorý sa nesie v štýle kriminálky. Rozpráva príbeh o tom, ako Eminem dospeje k svojmu koncu a kladie si otázku: „Kto zabil Slim Shadyho?" Kriminálna upútavka hovorí o „blonďavom antihrdinovi známom ako Slim Shady, ktorý nemal vďaka svojim zložitým a často kritizovaným jazykom núdzu o nepriateľov". „Rovnaké drsné texty a kontroverzné žvásty mohli nakoniec viesť k jeho zániku. Pripojte sa ku mne, keď sa znova pozrieme na udalosti, ktoré viedli k vražde Slim Shadyho," uvádza moderátor v upútavke na album. Úplne prvý avizoval Eminemov nový projekt Dr. Dre v relácii Jimmy Kimmel Live. „Niečo vám poviem, Eminem pracuje na svojom vlastnom albume, ktorý vyjde tento rok. Takže má pripravený album, mám na ňom pesničky a je to extrém. Zajtra si vlastne prvýkrát vypočujem celý album." The Death of Slim Shady je pokračovaním raperovho 11. štúdiového albumu z roku 2020 Music to Be Murdered By. Tento album sa umiestnil na prvej priečke v rebríčku Billboard 200, čím sa 51-ročný umelec stal historicky desiatym lídrom za sebou. Pod alter egom Slim Shady vystupoval už od roku 1997, keď vydal EP Slim Shady a následne o dva roky nato aj celistvý album The Slim Shady.