Každý z nás má niečo, čo pred svetom skrýva. Niečo, čo nepovie ani svojim najbližším. Tieto príbehy sa snažíme vo formáte Hlbiny zachytiť. V tejto časti predstavujeme Timeu. Opísala nám svoj život po boku tyrana a aj dôvody, prečo stratila dcéru.

Timea prežila niečo, čo by nechcela žiadna žena a matka. Jej bývalý manžel, ktorý trpel psychickým ochorením, ju dlhé roky psychicky aj fyzicky týral. Spočiatku jeho správanie ospravedlňovala – verila, že ho dokáže pochopiť, že to zvládnu a že to robí z lásky. No ako roky plynuli, strácala samú seba. Ocitla sa v pasci, z ktorej nevidela únik.