Ľudia našli v songu nápadnú podobnosť.

Známa slovenská speváčka Ronie vydala nový singel s názvom DNA. Nová skladba je súčasťou jej Roniemoon albumu. Hudobná novinka sa však stala terčom kritiky a niektorí umelci z hudobného priemyslu ju kritizujú.

Problém vidia v tom, že nová pesnička sa nápadne podobá na Poker Face od Lady Gaga. Podobnosť si všimol spevák The Curly Simon, ktorý sa k tomuto verejne vyjadril na svojom Instagrame.

Umelec označil jej hudbu za „absolútne dno slovenskej pop music“. Kritizuje aj to, že Ronie nikde nespomínala, že chystá hudbu, ktorá sa nápadito podobá na najväčšie svetové hity. „Aj hluchý počuje, že to je Lady Gaga. Nemáte absolútne žiadny nápad a predstavivosť. Robíte hudobný smog,“ napísal The Curly Simon na svojom príbehu. Kritiku schytala Ronie aj od umelca Kingpin.

Zdroj: Instagram/The Curly Simon

Album inšpirovaný 2000s

Ronie sme v súvislosti s obvineniami oslovili. Speváčka sa bráni, že jej cieľom nebolo nikoho kopírovať. „Celý album bol odkaz na 2000s. Ak si ľudia vypočujú celý album, určite pochopia a zachytia koncept. Každá skladba z albumu odkazuje na konkrétneho interpreta. Vyberala som interpretov, ktorí ma najviac v tom období formovali a zaujímali. Išlo o predanie toho celého ďalej,“ hovorí Ronie.

Hudobníčka tvrdí, že všetko dopredu komunikovala a to, že album bude mať podobné prvky, už predtým uviedla. Otázka samplovania a čerpania motívov je neustále diskutovanou témou v hudobnom priemysle a výhrady na skladbu DNA opäť otvárajú diskusiu na československej scéne o hranici medzi inšpiráciou a kopírovaním v popovej hudbe.