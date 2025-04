Smrť Anny Slováčkovej v nedeľu zasiahla nielen jej rodinu, ale aj fanúšikov a celú českú hudobnú scénu. Speváčka a herečka zomrela vo veku 29 rokov po dlhom boji s rakovinou.

Hoci Anna Julie Slováčková bojovala so zákernou chorobou, do poslednej chvíle žila naplno a dodávala silu ďalším onkologickým pacientom. Dcéra herečky Dagmar Patrasovej a saxofonistu Felixa Slováčka bola pred smrťou v paliatívnej starostlivosti.

Jej želaním však bolo odísť v rodinnom prostredí. Chcela byť doma so svojimi blízkymi, čo sa jej napokon splnilo. Jej otec, Felix Slováček a brat Felix Slováček mladší, ktorí sľúbili, že toto želanie budú rešpektovať, svoj sľub skutočne dodržali.

Obaja boli pri nej až do jej posledných chvíľ, rovnako ako jej matka. Smrť talentovanej speváčky vtedy oznámil jej otec. „Je to pravda, som stále s ňou,“ povedal Slováček pre Blesk.

Na Annu teraz spomínajú mnohí jej hereckí a spevácki kolegovia.

„Anna, krehké dievča, zbohom,“ napísala na Instagrame herečka a bývalá prvá dáma Dagmar Havlová.

„Je mi to veľmi ľúto, Anna. Verila som, že tento boj vyhráš. Svet prišiel o jednu z najkrajších duší, aké som kedy poznala. Budeš nám všetkým veľmi chýbať. Mám ťa veľmi rada,“ spomína speváčka Martina Pártlová.

„Anita, šťastný let do neba. Tvoja cesta nemôže viesť nikam inam. Je mi to veľmi ľúto. Úprimnú sústrasť Tvojej rodine a všetkým Tvojim blízkym,“ vyjadrila sa aj Monika Absolonová.