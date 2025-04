Česká speváčka Anna Julie Slováčková prehrala svoj boj s rakovinou. Anna bola dcéra Félixa Slováčka a Dagmar Patrasovej.

Anne diagnostikovali rakovinu v roku 2019. Od začiatku zdieľala svoj ťažký, ale statočný boj so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach, kde otvorene hovorila o tom, čo prežíva. Anne zistili zhubný nádor prsníka, mala vtedy len 24 rokov. Hoci sa jej podarilo vyliečiť, v roku 2023 sa jej zákerná rakovina vrátila druhýkrát, a tentokrát jej ju našli na pľúcach.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Anna Julie Slováčková (@anna_julie_slovackova)

O jej odchode informoval otec Felix. Informoval o tom denník Blesk, ktorému to potvrdil samotný Slováček, ktorý bol pri svojej dcére do poslednej chvíle. „Je to pravda, som ešte pri nej,“ vyjadril sa zdrvený otec.

Aničke sa nesmierne darilo, bola veľmi nadaná a svoj umelecký talent zdedila po svojich rodičoch. Okrem hudby sa venovala aj herectvu a pôsobila aj ako moderátorka. Anna nebola len talentovanou speváčkou či herečkou, ale bola aj veľmi inšpiratívna osobnosť, ktorá napriek svojmu neľahkému osudu dokázala myslieť aj na druhých. Pravidelne vystupovala na charitatívnych podujatiach a motivovala ľudí s podobným osudom.