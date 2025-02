Nový šampión a tvrdý pád pre Kozmu. Oktagon predviedol ďalšiu skvelú šou plnú napínavých súbojov

Oktagon po prvýkrát zavítal do Třinca, kde boli fanúšikovia svedkami ďalšej skvelej šou. V akcii sme videli domácich aj zahraničných bojovníkov.

Milovníci tvrdých finišov a vzrušujúcich zápasov si v sobotu (22. februára) prišli na svoje. Třinecká Werk Aréna sa stala dejiskom turnaja Oktagon 67, kde si mohol vidieť celkovo 11 zápasov a o senzačné divadlo bolo postarané od samého začiatku. Spoznali sme aj nového šampióna a štvrťfinalistu miliónovej pyramídy Tipsport Gamechanger. Pozri sa s nami, ako podujatie prebiehalo.

O víťazovi rozhodla lotéria s hlavou

Prvý tvrdý záver večera prišiel hneď na začiatku. Vo voľnom predkole nastúpil domáci Daniel Ligocký do svojho prvého zápasu na pôde organizácie proti oveľa skúsenejšiemu Dominicovi Schroberovi z Nemecka, no český bojovník zvládol svoj debut v Oktagone dokonale.

V druhej polovici prvého kola Ligocký zasadil niekoľko mimoriadne tvrdých úderov lakťom do hlavy svojho súpera pri plote, po ktorých Nemec padol k zemi a skôr, ako rozhodca stihol zápas zastaviť, Čech zasadil ďalšie dva údery. Exhibičné TKO, ktoré ľudia na tribúnach ocenili hromovým povzbudzovaním.

Jasnou víťazkou druhého zápasu sa stala vychádzajúca slovenská hviezda Veronika Smolková. V klietke si poradila so Španielkou Aitanou Alvarezovou a v troch kolách ju jasne prevýšila. Španielke zasadila 110 výrazných úderov a nemohlo byť pochýb, že po 15 minútach zdvihne ruku ako víťazka. Ako navyše Smolková po zápase prezradila, celý minulý týždeň bola chorá, takže teraz ju čaká zaslúžený oddych.

České farby na turnaji hájil Tomáš Murdoch, ktorý v priemere vyhráva len za 67 sekúnd. A ani tentoraz sa dlho nenamáhal. Svojho súpera Petru Buzdugana zasiahol hneď v prvom kole tvrdým up-kickom, ktorým ho poslal na zem, kde o pár sekúnd neskôr nekompromisnými údermi lakťom do hlavy zápas rozhodol. Svoj prvý zápas na pôde organizácie zvládol na jednotku a víťazstvo potom venoval svojmu malému synovi a manželke.

V klietke sa proti sebe postavili dvaja ostrostrelci Milan Ďatelinka a Jaime Cordero, ktorí obľubujú ostré prestrelky a ukončenia v prvom kole. A nebolo tomu inak ani teraz. Keď sa v klietke stretnú dvaja takíto silní pästiari, KO neustále visí vo vzduchu, ale ako Cordero po zápase povedal, v zápase chcel ukázať, že nie je len nebezpečný útočník, ale aj grappler. Ku koncu kola nasadil Cloverleafovi ramenný trojuholník a zaznamenal ďalšie víťazstvo.

Organizácia v sobotu oznámila súpera Samuela Krištofiča v pyramíde Tipsport Gamechanger. Pirát sa stretne s českým bojovníkom Dominikom Humburgerom.

Finiš za 26 sekúnd

Najlepší český stand-upista Daniel Škvor sa nestihol ani poriadne zapotiť. V Třinci potvrdil pozíciu obrovského favorita, svojho súpera Antonia Zovaka gilotínoval pri plote a donútil ho k tap outu. Trvalo mu to len 26 sekúnd. Škvor sa tak po poslednej prehre vrátil do kresla víťaza.

Neporazená bojovníčka Lucia Szabová pokračuje vo svojej jazde. Do sobotňajšieho súboja vstúpila so šiestimi výhrami bez jedinej porážky a nezastavila ju ani Brazílčanka Kalindra Faria. Szabová sa vďaka suverénnemu výkonu vrátila s rýchlym skalpom, keď v poslednej minúte ukončila súperku na kľučku a tešila sa zo siedmeho víťazstva v rade. Je teda pravdepodobne len otázkou času, kedy Szabovú konečne uvidíme v boji o titul.

Napínavú akciu priniesol súboj medzi Nikom Samsonidsom a Edgarom Jimenezom. V tejto bitke ťahal za dlhší koniec povrazu Samsonidse, ktorý kraľoval v postoji a určoval tempo zápasu. Jimenez preukázal veľkú húževnatosť a prelial veľa krvi, ale v treťom kole sa kopy nôh Samsonidsa nahromadili a po 27 sekundách posledného kola musel Jimenez pre zranenie odstúpiť. Samsonides si tak pripísal 12. víťazstvo v kariére.

Kto bude bojovať o milióny?

O prvý zápas večera v pyramíde Tipsport Gamechanger o milión sa postarali Andrea Michailidis a Mark Hulme, ktorý neostal nič dlžný svojej povesti špecialistu na submission. A zápas ani v tomto prípade netrval dlho. Hulme svojho súpera v polovici prvého kola gilotínoval a Grék bol nútený zápas vzdať. Hulme, narodený v Juhoafrickej republike, tak postúpil do ďalšieho kola a priblížil sa k životnej výhre.

Ďalším štvrťfinalistom v pyramíde bol Angličan Mick Stanton, bývalý šampión Cage Warriors. Vo Werk Arene čelil domácemu favoritovi Milošovi Petráškovi, no na svojho súpera absolútne nestačil. Stanton dominoval vo všetkých troch kolách a väčšinu času držal Petráška na zemi. Cesta českého bojovníka v pyramíde sa skončila a Stanton postupuje do ďalšieho kola po jednomyseľnom víťazstve na body. Po zápase však svojmu súperovi vyjadril rešpekt a vyzdvihol Petráškove kvality.

Česká hviezda padla

Hlavný prípravný súboj sa niesol v znamení ostrého súboja medzi Davidom Kozmom a Robertom Pukačom. Kozma, bývalý šampión welterovej váhy, bol v tomto česko-slovenskom derby favoritom, ale Pukač šokoval všetkých pochybovačov a tvrdými údermi v prvom kole zdemoloval Ružového Pantera.

Kozma sa snažil preniesť zápas na zem, ale nepodarilo sa mu to a inkasoval tvrdú zadnú ruku. To Kozmom viditeľne otriaslo a Pukač dotiahol svoje ťaženie do úspešného konca a českú hviezdu porazil. Ten sa radoval z veľkého TKO a najväčšieho skalpu svojej kariéry, po zápase tiež neskrýval nadšenie a dal priechod obrovskej eufórii.

Nový šampión organizácie

Turnaj zavŕšil obhajobou titulu obhajca titulu v mušej váhe Sam Creasey, ktorého v boji o titul vyzval Beno Adamia. Obaja muži vstúpili do zápasu veľmi opatrne, pol minúty prakticky nepadali žiadne údery. Ani jeden z bojovníkov nechcel urobiť žiadnu chybu a spoliehal sa skôr na taktický prístup, čo sa však nepáčilo časti publika a ozývalo sa bučanie, na ktoré sa obaja snažili reagovať trochu väčšou aktivitou.

Celý zápas sa však niesol v opatrnom duchu, ktorý nepriniesol koniec pred limitom, a celých 25 minút sme videli taktickú bitku v postoji v nie príliš vysokom tempe. Až do posledného kola bolo skóre u väčšiny rozhodcov vyrovnané a nakoniec rozhodlo to, kto bol ochotný urobiť viac pre víťazstvo. Adamia z pohľadu rozhodcov preukázal väčšiu aktivitu a snažil sa vytvoriť tlak, čo mu nakoniec prinieslo tesné víťazstvo 2:1 na body a urobilo z neho nového šampióna mušej váhy.

Teraz už bývalý šampión Creasey po zápase povedal, že podľa neho boli jeho údery presnejšie, ale uviedol, že za stratu titulu si môže len on sám a zablahoželal víťazovi tohto zápasu, ktorý sa môže zapísať do histórie ako jeden z najvyrovnanejších zápasov o titul organizácie.