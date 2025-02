Bojová organizácia Oktagon MMA prichádza s ďalším turnajom. Túto sobotu 22. februára po prvýkrát v histórii zavíta do Werk Arény v Třinci, ktorá bude dejiskom podujatia Oktagon 67.

Zápas o titul, pokračovanie Miliónovej pyramídy a návrat bývalého šampióna. Nadchádzajúci turnaj Oktagon v Třinci sľubuje bojovú šou, akú toto mesto ešte nevidelo. Pod strechou Werk Arény sa odohrá celkovo 11 súbojov, v ktorých sa predstavia veľké mená domácej i zahraničnej scény. Takéto podujatie by si si nemal nechať ujsť.

Šampión a český favorit

Vrcholom večera bude britský šampión v mušej váhe Sam Creasey, ktorý bude obhajovať svoje miesto na tróne proti gruzínskemu vyzývateľovi Benovi Adamimu. Držiteľ opasku a majiteľ 13 zastavení pred limitom je v pozícii favorita, no jeho súper ťahá sériu piatich víťazstiev v rade. Pre Adamiho to bude prvý päťkolový zápas, takže uvidíme, ako zvládne 25 minút v klietke so šampiónom.

Hlavným ťahákom pre domácich fanúšikov však určite bude návrat bývalého šampióna welterovej váhy Davida Kozmu. Ten má za sebou dve ťažké porážky v prvom kole a prípadná tretia prehra v rade by mohla otriasť jeho kariérou. Na druhej strane jeho súper Robert Pukač má na konte dve víťazstvá a prípadný skalp Kozmu by bol pre neho pravdepodobne najväčším víťazstvom vôbec.

Robo Pukáč. Zdroj: Fortuna

Medzi oboma bojovníkmi to navyše v posledných mesiacoch poriadne vrelo, takže jedno je isté – o emócie a napätie bude v tomto vyhrotenom súboji postarané.

„Viem, že tvoje myšlienky sa uberajú smerom späť k titulu. Avšak keď ma zastihneš v mojej momentálnej forme, tvoje jediné myšlienky budú na ukončenie kariéry,“ vyhlásil Pukač. Kozmu navyše v relácii Staredown na ŠPORT.sk obvinil z užívania omamných látok.

„Poznáme sa dlhé roky, podľa mňa je v pohode chalan. Nedávno som dostal informáciu, že jeden môj kamarát s ním bol na párty a že aj on sa vie dobre odviazať aj s rôznymi omamnými látkami. Bol som prekvapený, to by som naňho nepovedal. Neviem, či to je pravda, ale ak áno, je to ,haluz’. Vnímal som ho ako človeka, ktorý nikdy v živote ani nepil alkohol, ale vraj si vie vyhodiť z kopýtka,“ uviedol Pukač známy ako diamantový čávo.

Anketa: Komu fandíte v tomto zápase? David Kozma. Robert Pukač. David Kozma. 45 % Robert Pukač. 55 %

David Kozma. Zdroj: OKTAGON MMA

„Robo sa zmienil, že na párty užívam omamné látky, že beriem drogy a fetujem. A ešte to má z druhej ruky, čo mu niekde hovoril nejaký kamarát. Toto do športu absolútne nepatrí. Rozvinuli sme nejaký ,trash talk’, ale toto je úplne mimo. Uvedom si, že máme rodiny. Moje deti sa môžu niekde dočítať, že ich otec fetuje. Nie je to pravda,“ reagoval Kozma.

„Pre mňa si klesol na absolútne dno, toto som od teba vôbec nečakal. Zachoval si sa ako potkan, nemám chuť ti ani len podať ruku. Ale ďakujem, že si mi dal ďalšiu motiváciu poraziť ťa. Teraz ťa nechcem poraziť na 100 %, ale na 300 %. Za toto ťa potrestám,“ dodal.

Kto postúpi do boja o milióny?

V pyramíde strednej váhy Tipsport Gamechanger nebude núdza o súboje o milióny českých korún. V prvom zo súbojov sa proti sebe postavia Mark Hulme z Juhoafrickej republiky a Grék Andreas Michailidis, ktorý bol už finalistom prvého kola pyramídy v ľahkej váhe. Ten sa však teraz vracia po dvoch prehrách, zatiaľ čo jeho súper, ktorý je šampiónom na podklade, sa môže pochváliť štyrmi víťazstvami v rade.

Na papieri sa zdá, že zápas bude vyrovnaný, ale mierne navrch by mohol mať Hulme, ktorý sa zdá byť v senzačnej forme.

O vysnívané milióny bude bojovať aj miláčik českého publika Miloš Petrášek. Otestuje ho Angličan Mick Stanton, bývalý šampión Cage Warriors. Obaja bojovníci vyhrávajú vo väčšine prípadov pred limitom, takže nebude prekvapením, ak teraz uvidíme KO alebo submission na jednej či druhej strane.

Anketa: Kto podľa vás vyhrá tento duel? Miloš Petrášek. Mick Stanton. Miloš Petrášek. 50 % Mick Stanton. 50 %

Miloš Petrášek. Zdroj: Oktagon MMA

Okrem spomínaných súbojov vás však čaká aj množstvo ďalších atraktívnych duelov. Napríklad pôjde o dva ženské súboje, v jednom sa predstaví slovenská favoritka Lucia Szabová a v druhom vychádzajúca hviezda Veronika Smolková. Obe budú čeliť zahraničným súperkám a pravdepodobne budú mať v hale veľkú podporu.

Fanúšikovia ostrých zápasov sa môžu tešiť na Milana Ďatelinku, ktorý má vo zvyku expresne ukončiť svojich súperov v prvom kole a naposledy vyhral len za 14 (!) sekúnd. A zárukou dobrej šou je aj Daniel Škvor, ktorý patrí medzi najnebezpečnejších bojovníkov v stand-upe vo welterovej váhe. Nalaďte si teda v sobotu Oktagon.tv a nenechajte si ujsť tieto a ďalšie súboje.

Kompletnú zápasovú kartu si môžeš pozrieť nižšie.